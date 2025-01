Importación de máquinas usadas: la industria vs. Federico Sturzenegger

“Nunca me pasó en la historia de no vender nada como este año y ahora la situación se agrava aún más con la importación de bienes usados, nos van a hundir aún más, una empresa que cierra no se abre nunca más”, afirmó Rufino y detalló: "En poco tiempo ya no se necesitará importar máquinas usadas, porque nadie va a fabricar nada".