Toto Caputo y una fecha clave para el futuro del dólar: 23 de julio.

El martes 22 es el último día que tienen las cerealeras para vender los dólares en el mercado libre de cambios por la ventanilla de retenciones rebajadas. Según las consultoras Eco Go y Equilibra, julio terminará con una liquidación extraordinaria de entre u$s 4.300 y 4.700 millones .

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una liquidación récord de agrodólares. En el primer semestre, gracias a la rebaja temporaria en las retenciones, el campo vendió soja y otros cultivos por u$s 18.000 millones, a un promedio de u$s 3.000 millones mensuales.

Después del julio extraordinario, quedarán cinco meses de ventas en torno a los u$s 2.000 millones mensuales. Pero, según Eco Go , las ventas rondarían los u$s 1.000 millones en los meses electoralmente críticos: agosto, septiembre y octubre.

Todos los campeones están comprando. "La búsqueda de cobertura, el pago de aguinaldos, el anticipo de los gastos de las vacaciones en el exterior en el receso invernal y la propia demanda de dólar MEP/CCL de productores que liquidaron dólares en el MULC abastecida por "el rulo", parecen haber liderado este movimiento", indicó Eco Go.

Entre los campeones que compran también está el Tesoro. Según la consultora 1816, Caputo habría comprado dos grandes bloques de divisas. Uno, confirmado por el propio ministro, de u$s 200 millones, a fines de junio. En los últimos días habría concretado una operación equivalente.

¿Por qué Toto Caputo compra dólares ahora?

Esos u$s 200 o u$s 400 millones de compras del Tesoro se suman a los dólares que el Gobierno acumuló vía deuda: los u$s 1.500 millones que captó Economía a través de la licitación de deuda nominada en pesos y los u$s 2.000 millones del REPO con bancos que firmó el Banco Central.

¿Por qué el Tesoro no compró dólares cuando la cotización se acercaba al piso de la banda y sí lo hizo cuando la divisa consolidaba su velocidad crucera por el medio de ella?

banco central.jpg Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

Responde 1816: "Cambiaron las prioridades. Al momento de la unificación, la prioridad absoluta era desinflar (algo que se logró). En este momento, en el medio de la negociación del waiver con el FMI (para destrabar el giro de u$s 2.000 millones), el equipo económico luce más interesado en acumular divisas, aunque eso tenga algo de costo en términos inflacionarios".

Como contó oportunamente Letra P, el impacto inflacionario todavía no se ve. Las consultoras esperan que la inflación mensual de los próximos meses empiece con 1. Pero el cambio de estrategia llega a semanas de que se agote la oferta extraordinaria del agro. El día después del 22 es una incógnita.

Volatilidad

"Lo lógico sería que, en el mediano plazo, en la medida que nosotros seguimos sin emitir pesos y la economía crece, obviamente la moneda (el peso) va a ser cada vez más fuerte", le dijo Caputo a Luis Majul este miércoles, para intentar atajar la bomba del riesgo país a 1.200 puntos y el dólar a $ 1.400 que activó -sin querer queriendo- en un off con Alejandro Fantino.

"En el corto plazo, puede haber volatilidad. Sí, obvio, como pasa en todos los países", avisó.

Caputo y Javier Milei atribuyen esta mayor volatilidad al despertar de la oposición en el Congreso y al reclamo de los gobernadores. Pero la menor oferta de dólares en el mercado contribuirá a las turbulencias.

La sequía de dólares y las elecciones

"Entre agosto y octubre, la liquidación estará levemente por encima de los u$s 1.000 millones mensuales para repuntar con la cosecha fina en el fin de año", advirtió Eco Go y añadió: "Con una oferta exportadora escasa, el endeudamiento de empresas y provincias será fundamental para cubrir la mayor demanda de dólares que seguramente escalará a medida que nos acerquemos a las elecciones".

"La expectativa de que los dólares del colchón ingresen al sistema, de momento se demora a la espera de que la ley enviada al Congreso para modificar la Ley Penal Cambiaria, Tributaria y de Procedimiento Administrativo se aprueben", sostuvo.

Los dólares financieros del sector privado se demoran. Esta semana, el consorcio de petroleras que encabeza YPF e incluye a PAE, Tecpetrol, Pampa, Pluspetrol y Chevron cerró el project finance para que bancos internacionales financien el 70% del VMOS, el oleoducto Vaca Muerta Sur, con u$s 2.000 millones.

Aceptaron una tasa de 9,9%, a pesar de que el proyecto tendrá los beneficios fiscales del RIGI y la garantía de las exportaciones que el Estado Nacional (por el mismo régimen promo). Una parte de ese dinero ingresará este mes, dijeron fuentes del proyecto. El resto se irá destrabando a medida que la obra avance. Otros desembolsos de proyectos RIGI vienen rezagados.

vaca muerta sur.jpg Vaca Muerta Sur aportará u$s 2.000 millones en cuotas a partir de este mes.

La consultora 1816 cree que el Tesoro tiene terreno para juntar dólares con nuevas colocaciones de bonos en el mercado doméstico, pero nominados en dólares.

"Vemos espacio para que el Tesoro coloque títulos cortos en Dólares en el mercado local, si es que quiere mostrar algo más de acumulación de reservas", escribió. "El Bopreal BPY26, rindiendo menos de 2% TNA, refleja que hay apetito local por papeles bien cortos", añadió. Pan para hoy.

Por lo pronto, el discurso oficial cambió. El dólar ya no buscará el piso de la banda, sino que el peso gana competitividad. Caputo mostró, en esa exposición canchera en la actividad de la Universidad Austral, que el peso se depreció más de 10% mientras que las monedas de la región se revaluaron. Un alivio para la producción local en medio del desierto.