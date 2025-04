Con el nuevo dólar, los bancos festejan, el campo vende y la UIA se prepara para batallar

Gana la banca

El Gobierno puso una apuesta sobre la mesa: dijo que el dólar va a bajar y que eso le permitirá al Banco Central comprar divisas debajo de los $ 1.000. Como contó Letra P, el BCRA abrió la compuerta para el ingreso de fondos especulativos del exterior. Si la tasa de interés en pesos le gana al dólar, podrán entrar, vender sus dólares y embolsar la ganancia comprando más dólares durante, al menos seis, meses.

Los primeros que recomendaron el trade fueron los analistas de JP Morgan. Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, prometieron en un seminario que organizó esa entidad crediticia una reforma impositiva hacia fin de año que apunte a eliminar el impuesto al cheque y las retenciones. Se lo dijeron a los inversores que tienen que traer dólares ahora que ayuden a bajar la divisa, movida clave para atravesar el escenario electoral sin impactos inflacionarios. Al agro le dicen que, en lo inmediato, los impuestos subirán.

caputo y bausili.jfif Luis Caputo y Santiago Bausili encabezaron la misión a Washington para buscar inversiones de corto plazo.

El entusiasmo de los bancos es tal que hasta se animan a pedir más peso oficialista en el Congreso. En una presentación ante periodistas en Nueva York, el economista para Argentina del banco Santander, Rodrigo Park, destacó: “Nos vamos convirtiendo en una economía más aburrida y eso es bueno”. Y añadió que el rumbo económico necesita que el Gobierno “gane sillas” en el Congreso para empujar las reformas tributaria, laboral y previsional.

Es algo parecido a lo que planteó la cada vez más embanderada directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva: “El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice, pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”, dijo, en una declaración con tintes electorales nada habitual en funcionarios de su posición.

Arrancó la campaña. El FMI la arrancó.

El nuevo FMI... pic.twitter.com/h1Cf18qYYI — MARCOS SCHIAVI (@marcosschiavi) April 24, 2025

¿Ponen plata? Fernando Morra, exsecretario de Política Económica en la era Martín Guzmán, responde desde Washington que los funcionarios "trabajan activamente" para que los inversores financieros entren "y muchos empiezan a dudar de si es el momento de hacerlo". Contrapone ese entusiasmo con la escasa intención de los inversores "de largo" de poner dinero en infraestructura y producción.

El campo no la ve

Al agro, en cambio, el mensaje es que tienen que apurarse. La rebaja de retenciones a la soja se termina el 30 de junio, insiste el Gobierno. Es lo que repetirá, este viernes, el titular de ARCA y alfil de Caputo, Juan Pazo, en la Bolsa de Comercio de Rosario, con la excusa de la venta del primer lote de soja de la campaña 24/25.

Paso viajaba con los picantes de Caputo Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez. Furiase hizo un road show por programas oficialistas para explicar la conveniencia de vender dólares antes de que bajen más. Lo repetirá ante productores.

La tienen complicada. Más allá del entusiasmo del presidente de La Rural, Nicolás Pino, el ánimo tranqueras adentro empieza a cambiar. “Un dólar yendo hacia el piso de la banda y con estas retenciones significa un tipo de cambio de 800 pesos y eso hace que los números estén muy complicados”, le dijo a Letra P Juan Pablo Karnatz, productor de Santiago del Estero y directivo de Confederaciones Rurales (CRA).

Camiones COSECHA.jpg A desgano, productores venden la cosecha y los camiones hacen fila en los puertos.

“El productor sabe producir y vender, no dedicarse al carry trade. En términos generales, venderá lo necesario y no lo hará muy conforme”, agregó Karnatz. “De alguna manera, Milei nos desilusionó, porque en campaña hablaba de una rápida unificación cambiaria y eliminación de retenciones. Y, de verdad, los números no dan”. sostuvo.

La presidenta de Federación Agraria, Andrea Sarnari, traza un diagnóstico similar. “Hay que ordenar la macroeconomía, pero es necesario pensar en un esquema productivo y con incentivos y políticas”, dijo. “La política financiera no es el motor del desarrollo productivo, necesitamos condiciones que generen rentabilidad”, agregó. “La baja de retenciones es imprescindible”, exigió.

Así y todo, el agro aceleró las ventas. “El suelo se secó, pudieron entrar las máquinas y el productor cosecha y vende”, dijo el analista Javier Preciado Patiño. “Sumemos que dicen que el 1 de julio vuelve el 33% de retención a la soja, que el productor tiene que hacer caja y que, si le queda algo, puede comprar dólares al mismo valor que le pagan por el grano”, agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jpreciadopatino/status/1914810511742435807?t=qYt8hBoEq0atWdjq1IPb2Q&s=19&partner=&hide_thread=false Con este gráfico se le queman los papeles a más de uno. Las ventas primarias de #soja pasaron de 14K toneladas el lunes 14 a 232K el lunes 21. Lo de los camiones no es casualidad. pic.twitter.com/cLnxDDD7h5 — Javier Preciado Patiño (@jpreciadopatino) April 22, 2025

El declive de la industria

La situación de la producción agrícola se emparenta con la de la industria. Fuentes de la UIA describen la actualidad como un declive gradual, pero sostenido.

Dentro de la UIA, la Copal, que agrupa al sector alimenticio, tiene una mirada algo más optimista que los sectores más castigados. “Valoramos positivamente la salida del cepo cambiario y el acuerdo alcanzado con el FMI", respondieron ante la consulta de Letra P en la entidad que preside Carla Bonito. “Observamos un contexto de transición que naturalmente genera incertidumbre en algunos actores de la cadena, especialmente en lo que refiere a los costos de materias primas e insumos importados para la producción, márgenes de comercialización y planificación de la actividad", añadió.

No se perciben como ganadores ni como perdedores de la “fase 3” del programa económico, pero, en general, las grandes empresas de consumo celebran la apertura del cepo. “Siempre reclamamos políticas claras y una economía estable con baja inflación”, dijeron en el sector vitivinícola. “Celebramos que, aparentemente, vayan por ese camino. Para saber si funciona o no, hay que esperar”, añadieron.