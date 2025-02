Créditos en dólares, el negocio que Toto Caputo les dio a los bancos nacionales

El Banco Central les permite tomar créditos en moneda extranjera a quienes que no producen divisas. La medida beneficia a los bancos nacionales -se quejan, claro, los de capital extranjero-, que ingresan a un negocio impulsado por el sector inmobiliario que, a la vez, ayuda a Toto Caputo a crear un puente de dólares en pleno goteo de reservas internacionales.

Desde la semana pasada, las entidades financieras pueden prestar a cualquier empresa o persona humana siempre que el fondeo provenga de la colocación de deuda privada (Obligaciones Negociables). Es el resultado de un reclamo que en septiembre, con el aluvión de billetes del blanqueo de capitales a favor, los bancos de capital nacional nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) le llevaron al titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili : que empresas no exportadoras con perfiles de riesgo que "pudieran calificar" accedieran a la toma de créditos en moneda extranjera.

Es un mercado al que las entidades nacionales casi no accedía. En la actualidad, los bancos de capital extranjero procesan el 70% del comercio exterior y tienen de clientes a grandes cadenas del agro y las principales industrias. La otra agrupación banqueros, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) , cuestionó la medida a fines de 2024 y pidió "no estresar al sistema".

En el último tiempo, sólo dos bancos emitieron ONs en dólares con las que podrían financiar créditos: Banco Galicia por u$s 3000 millones para financiar la compra del HSBC, que ahora opera bajo el nombre "Galicia Más", y el Supervielle en diciembre.

En diálogo con este medio, el economista Federico González Rouco planteó que la tasa de emisión de la deuda sumada a algún spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero) puede determinar el interés al que las entidades vayan a prestar divisas. Esa cuenta hoy daría un 10%.

Fuentes de Adeba plantearon que "los sectores y la estrategia comercial dependerán de cada banco".

Chispazos activos

En los bancos extranjeros la tensión continúa y una voz de esas entidades aseguró a este portal que la medida "trae dudas a un sistema que está líquido, pero que no tenía esa presión". Del otro lado, desestiman un boom de créditos en dólares por dos razones: la primera, que las entidades financieras empezarán de "a poco" a "tantear en el mercado la colocación de deuda"; la segunda, que, "sin expectativas de que se levante el cepo en el corto plazo, la especulación es que falta algún salto cambiario que podría hacer que se disparara el interés a devolver".

Para Rouco, el principal riesgo que tiene la flexibilización es la volatilidad de los ingresos en dólares, "que puede ser muy alta y generar un estrés de incumplimientos en los bancos en momentos de inestabilidad cambiaria".

Los dólares que buscó Toto Caputo

El guiño a los bancos llega cuando las reservas internacionales tienen filtraciones. En el último mes, el BCRA acumula compras por u$s 281 millones, pero en lo que va de 2025 caen u$s 1.019 millones. Según cálculos del economista Martín Polo, "el aumento de préstamos en dólares mejora las reservas internacionales porque permite que el BCRA compre. Sin embargo, si los bancos financian con reducción de encajes, el efecto se compensa. Para que sea un win-win, los bancos tienen que financiarlo con la caja en dólares. Le quedaría un margen de u$s 3000 millones".

En los últimos meses, el endeudamiento privado en dólares se convirtió casi en el único sostén de las compras de divisas por parte del BCRA. Esto se debe a que esos fondos, al ser ingresados a través del mercado oficial de cambios, incrementan la oferta de dólares en un escenario donde la demanda se mantiene limitada por las restricciones cambiarias.