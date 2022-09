Javkin llevó al Obelisco el reclamo por los incendios en el Delta

En el tradicional Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, un grupo de referentes de intendencias y presidencias comunales del sur de la provincia de Santa Fe, encabezado por el intendente rosarino Pablo Javkin, pidió la intervención de las autoridades nacionales para terminar con los incendios en el Delta de las islas entrerrianas. A la movida en el ícono céntrico de la capital del país, le sumaron una reunión con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y un encuentro con legisladores y legisladoras en el Congreso.

En el monumento del cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, Javkin chicaneó: “Evidentemente da resultado venir acá porque nos contestan cuando promovemos una actividad en el centro del país. Nos gustaría que las áreas, en este caso el Ministerio de Ambiente de la Nación, entienda que la Nación somos todos, y que eso incluye al humedal del Paraná”. Entre otras autoridades comunales, acompañaron al rosarino sus pares de Villa Constitución, Jorge Berti, y de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci.

Al momento de la protesta en el Obelisco había dos focos de incendio activos, que abarcan 12 mil hectáreas. “Son el equivalente a varias ciudades enteras quemándose, y acá parece que dependemos del viento: cuando el viento viene para acá (por a ciudad de Buenos Aires), las áreas nacionales reaccionan”, se quejó Javkin.

En ese sentido, el alcalde rosarino adelantó que el grupo de intendentes va a pedir, además de la presencia del Ejército, la del Grupo Albatros, y del grupo de Anfibios, que también son recursos que tiene el Ministerio de Defensa y de Seguridad de la Nación. Necesitamos presencia permanente en las islas”.

La delegación santafesina también se agendó un encuentro con legisladores y legisladoras en el Congreso para pedir más fuerzas federales y que se regule el uso de las islas del delta del Paraná. “Todo lo que tenemos hoy es para apagar, pero no tenemos nada para que no se prenda, y para que no se prenda lo que hace faltan son leyes”, opinó Javkin.

“Todas las actividades históricas de la isla no son las que queman 15 veces un terreno, acá estamos frente a algo mayor y más grande, de mayor especulación, y necesitamos que se actúe”, continuó el rosarino, quien también apuntó contra la Justicia.

“Queremos que la justicia determine quienes son los responsables. Estamos pensando en actividades inmobiliarias, agropecuarias, que no tienen que ver con lo que tradicionalmente sucedía en la isla, por eso el volumen (de quemas). Hemos hecho denuncias concretas, con la geografía, con el territorio, eso tiene un catastro que debe ser aprobado por el gobierno de la provincia que corresponde”, aseguró.

“Acá no es un problema de la justicia o la provincia de Entre Ríos o el gobierno nacional, todos tienen que actuar. Hoy, nosotros recursos propios para ir a apagar el fuego, brigadistas de nuestras propias ciudades. Necesitamos que nos escuchen porque el ecocidio se tiene que terminar”, finalizó.