El peronismo pone primera: se reúne el Consejo Nacional del PJ

Según acordaron los consejeros, el próximo encuentro del máximo órgano partidario se celebrará de manera mixta. Los más de 900 congresales del partido se repartirán entre la concurrencia a la sede nacional del partido, ubicada en la calle Matheu, y la conexión virtual.
El Congreso se reunirá para aprobar los estados contables del ejercicio 2025 y discutir la normalización de los tres distritos en los que el PJ está intervenido: Misiones, Salta y Jujuy. Son formalidades que hay que cumplir para evitar sanciones de la Justicia Electoral.
Internas en Salta y Jujuy
La reunión de este jueves tuvo una primera parte con informes sobre la marcha de las intervenciones del PJ en los distritos de Salta, Jujuy y Misiones. Los encargados de dar cuenta de la situación fueron el exdiputado Pablo Kosiner, por Salta, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, por Jujuy, y el exintendente de Cañuelas Gustavo Arrieta, y Máximo Rodríguez, por Misiones.
La decisión del Consejo fue anunciar la convocatoria a elecciones internas en Salta y en Jujuy para el 25 de octubre. Esa definición empezará a marcar el perfil que tendrá la conducción de cada distrito de cara a las elecciones 2027.
En tanto, el secretario general de la UOM, Abel Furlan, trazó un panorama preocupante sobre la situación de los despidos en la industria de todo el país y señaló que el escenario se profundizará en los próximos meses.
Otro que habló de la situación económica fue el vicepresidente José Mayans, circunstancialmente a cargo del partido junto con Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli, desde que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que dejar la conducción formal debido a su condena judicial. La decisión se tomó para evitar la intervención judicial del PJ.
Mayans hizo un repaso de la situación económica y analizó el funcionamiento de los bloques peronistas en el Congreso. También tuvieron intervenciones el diputado Agustín Rossi, el exgobernador bonaerense Felipe Solá, y la secretaria general Teresa García.