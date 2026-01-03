El amigo petrolero de Donald Trump desembarca en Vaca Muerta: las claves de su inversión en el país

Harold Hamm pone un pie firme en Vaca Muerta luego de que el gobierno de Neuquén publicara un decreto que aprueba el ingreso de su compañía, Continental Resources , a Los Toldos II Oeste. El empresario es pionero en el uso del fracking en Texas y es amigo y consultor estratégico de Donald Trump .

El decreto provincial 1761/2025 firmado por el gobernador Rolando Figueroa y sus ministros de Energía, Gustavo Medele , y de Economía, Guillermo Koenig , establece las condiciones que acepta la sucursal local de la petrolera de Hamm, denominada Continental Resources Argentina S.A.U. La norma fija como plazo el 27 de febrero de 2026 para la presentación el Plan de Desarrollo del área, es decir de la inversión que realizará la nueva operadora.

La sucursal argentina de Continental se quedará con el 90% de la participación del área y su operación, mientras que GyP conservará el 10% restante. A través de una Adenda II al Contrato de Unión Transitoria (UT), en el que participaba Pluspetrol, también se acordó un pago a Neuquén por u$s 9 millones, fondos que Figueroa pretende destinar a infraestructura para la provincia en un contexto de retroceso de Nación en inversiones de obras.

Continental Resources, con sede en Oklahoma, es una de las diez principales empresas independientes de petróleo en Estados Unidos y pionera en el boom del shale con operaciones en las "Vacas Muertas" estadounidenses de Bakken en Dakkota del Norte, Anadarko en Oklahoma y también en Permian de Texas.

La llegada de Continental a Vaca Muerta es gracias a la compra a Pluspetrol de un yacimiento, que anteriormente se lo había comprado a ExxonMobil cuando dejó el país, similar situación con el que llegaron al mismo tiempo la brasileña Fluxus -Centenario Bloque 1 y Centenario Bloque 2- y la colombiana GeoPark -Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste-.

La llegada de Hamm, con una fortuna en torno a los u$s 16.000 millones, puede ser interpretada como una señal de confianza en la cuenca neuquina y un mensaje a otros operadores globales, a fin de que el gobierno nacional entienda que Vaca Muerta ha madurado como oportunidad de inversión competitiva.

¿Por qué eligió Vaca Muerta?

Hay dos motivos fuertes del desembarco de Hamm en el shale neuquino. El primero es la entrada a la madurez del shale estadounidense, con un crecimiento más lento, por lo que la compañía sale a evaluar nuevos activos; el otro es la caída de los precios internacionales del petróleo desde abril del 2025 cuando el propio Trump inició una guerra arancelaria.

VACA MUERTA _ set de fractura - fracking.jpg Neuquén es el epicentro de la producción no convencional de gas y petróleo en la Patagonia.

Con Vaca Muerta como uno de los pocos desarrollos no convencionales en el mundo y Argentina con planes en marcha para entrar al mercado exportador de petróleo, con iniciativas como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) o los de GNL, el shale oil y el gas de la Patagonia vuelve a ser observado con otros ojos. Tal como contó Letra P, el escenario en Estados Unidos significa una menor demanda de equipos de perforación y de fractura que la industria argentina podría aprovechar para hacerse de los "fierros" para acelerar los proyectos exportadores.

La experiencia de fracking de Continental, el segmento operativo más costoso en los pozos horizontales, le permitirá adaptarse a la nueva geología e incluso —según evalúa la industria— podría aportar innovaciones técnicas que mejoren la competitividad del petróleo y el gas de la Cuenca Neuquina. En ese marco, un bloque subexplotado como Los Toldos II Oeste puede transformarse en un proyecto demostrador de eficiencia.

Una llegada en clave política

Hamm ya se había reunido con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, en lo que fue una señal política del empresario petrolero con línea directa con Trump. Si bien Continental está evaluando proyectos en el mundo, como su reciente asociación la petrolera estatal de Turquía (TPAO), el respaldo de Estados Unidos a Argentina no deja de ser una llave para su entrada a Vaca Muerta.

hamm Harold Hamm, amigo de Donald Trump y todo su equipo, en Olivos con Javier Milei

"La incorporación de esta compañía con amplia trayectoria en no convencional ratifica el potencial de clase mundial que tiene Vaca Muerta", escribió Horacio Marín, presidente y ceo de YPF, en una publicación de Linkedin al celebrar la aprobación neuquina de Continental. "Argentina necesita inversión, tecnología y visión de largo plazo. Este es un paso concreto en ese sentido", cerró.

Otro dato clave es que Hamm y su directorio decidieron “privatizar” Continental en 2022, es decir que la retiraron de la bolsa para ganar margen de maniobra y tomar decisiones sin la presión del mercado público. Esa flexibilidad estratégica implica que la apuesta por Vaca Muerta es una decisión plenamente deliberada y asumida por la petrolera del multimillonario.