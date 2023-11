Inflación, las palabras y los números rumbo al ballotage

Pareciera que el domingo con el ballotage se termina el mundo y que todo tiene sentido solo en función de ese día D. Afortunadamente no es así, pero la discusión sobre los precios será dominante. ¿Cómo desentrañar sus claves?

Tres datos clave y contradictorios entre sí marcan ese análisis. Por un lado, el indicador resultó inferior a lo esperado por el mercado . En la misma línea, el rubro sensible de alimentos y bebidas –determinante de la indigencia y muy condicionante de la pobreza– dio 7,7%, por debajo del promedio . Sin embargo, la inflación núcleo –la que excluye los precios regulados y estacionales, esto es la que anticipa el curso previsible– resultó mayor: 8,8% .

Si fuera con Milei, habría que atajarse ante una estampida devaluatoria e inflacionaria que decidiría el propio mercado aún antes de la asunción el 10 de diciembre. Si fuera con Massa, podría esperarse con alguna forma de adecuación del tipo de cambio, una simplificación de ese mercado desquiciadamente desdoblado, una actualización tarifaria y algún alivio.

En este último sentido, ¿se lo lanzaría antes de esa fecha, dado que prácticamente se entregaría la banda a sí mismo, o después? Asimismo, ¿sería antes o después de que el Banco Central comenzara a llenar su panza vacía con los dólares de la temporada alta de la soja que deberían comenzar a fluir a fines de marzo? ¿Habría tiempo –y paciencia social– para esperar tanto?

El termómetro del dólar

Milei admitió el paseo que sufrió en el debate al quejarse de las toses de massistas que, afirma, lo sacaron de caja en la Facultad de Derecho, algo que lo mostró más cuerdo que quienes este lunes se empeñaban, desde algunos medios y desde la política, en consagrarlo ganador de una pelea en la que le llenaron la cara de dedos.

El mercado cambiario coincidió en el veredicto: el dólar blue bajó para acercarse otra vez al umbral de los 900 pesos y los paralelos legales, negociados en bolsa, también operaron con caídas. El mensaje es claro: la dolarización licuadora e inflacionaria que Milei solo declaró vigente después de tres preguntas del ministro filoso parece hoy algo más lejana.

Así, los agentes financieros se preparan con una probabilidad creciente para que el tipo de cambio oficial no estalle el martes 21, sino que comience a regirse por la pauta negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un ajuste del 3% mensual, en línea con una pretendida reducción de la nominalidad. Dicha expectativa, claro, no es nada que no pueda volar por el aire en el propio escrutinio si Milei se impusiera en las urnas este domingo.