Hidrovía: la Justicia rechazó una cautelar contra la licitación y avaló el avance del proceso

Javier Milei apunto de cerrar la licitación para el dragado y balizamiento de la hidrovía

La Justicia rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, y consideró que no existen elementos suficientes para suspender el procedimiento impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ).

La entidad había solicitado una medida precautelar y cautelar de no innovar con el objetivo de impedir “todo acto de avance sustancial, consolidación, perfeccionamiento o ejecución” de la licitación. Sin embargo, el tribunal concluyó que no están reunidos los requisitos necesarios para hacer lugar a esa pretensión.

En la resolución, el juzgado aclaró que la investigación actualmente en curso “se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. , el supuesto direccionamiento de la licitación y una eventual defraudación”.

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Además, el expediente remarca que “la dirección de esta investigación se encuentra en plena etapa de instrucción”, por lo que todavía no existen definiciones concluyentes sobre los hechos denunciados.

El fallo también relativizó el impacto del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), al señalar que “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante”.

Críticas a la difusión mediática del informe

Uno de los puntos más llamativos de la resolución es la referencia explícita a la difusión periodística del informe de la PIA. El tribunal sostuvo que “tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe poco después de su remisión a esta dependencia”.

Incluso, subrayó que el documento “no había sido siquiera incorporado al sistema informático del Poder Judicial” cuando comenzaron las publicaciones periodísticas.

Como ejemplo, el fallo menciona una nota publicada por La Nación el 15 de mayo sobre presuntas irregularidades en la licitación de la hidrovía.

La Justicia descartó arbitrariedad y peligro en la demora

El tribunal sostuvo que “no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada”.

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En ese sentido, afirmó que la asociación demandante “no logró acreditar, siquiera en grado de apariencia suficiente, la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta arbitrariedad del obrar administrativo cuestionado”.

La resolución también descartó la existencia de un “peligro concreto, actual e inminente en la demora” que pudiera justificar la suspensión del proceso licitatorio antes de una sentencia definitiva.

Otro rechazo en Santa Fe

El fallo además recordó que la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad mantiene otro juicio contra la ANPyN en tribunales federales de Santa Fe, donde también fue rechazada una cautelar de características similares.

De esta manera, la Justicia volvió a respaldar la continuidad de la licitación de la Vía Navegable Troncal, uno de los procesos de infraestructura y comercio exterior más sensibles para el Gobierno nacional.