Cristina Fernández de Kirchner presa: ganó Héctor Magnetto

Magnetto no ahorró recursos para alzarse con esta victoria. El “periodismo de guerra” desplegó un arsenal inédito en los últimos 50 años de historia de los medios en el país contra una formación político-partidaria y su sesgo polarizador le costó niveles de desconfianza pública probablemente irreversibles. Magnetto abrió fuego al comienzo de la primera presidencia de Cristina Fernández, una vez que Néstor Kirchner le avaló la fusión de Multicanal y Cablevisión el último día de su mandato. Desde entonces, no se detuvo. La guerra no conoció pausas ni misericordia, como lo muestran las operaciones periodísticas en torno a la salud de Florencia Kirchner.