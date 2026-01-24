Negocios con comunistas: China aprovecha todas las ventajas del modelo de Javier Milei

Javier Milei se alinea con los Estados Unidos de Donald Trump , pero hace negocios con comunistas. Su modelo de país necesita de las importaciones desde China para bajar la inflación y bajar costos a los sectores estratégicos que busca desarrollar, pero a expensas de presionar a la industria local y trasladar ese ajuste al empleo de calidad.

Su Gobierno terminó el año con el dólar bajo control gracias a la ayuda de Trump y de Scott Bessent . A cambio, el Ejecutivo se comprometió a quitar a China de lugares estratégicos. Sus empresas no podrán competir en la licitación de la hidrovía ni en la privatización de la red ferroviaria, por ejemplo, porque no se permiten ofertas de compañías estatales. Y una disposición aumentó restricciones para la contratación de empresas chinas por parte del Estado gracias a un tecnicismo, al incorporar a compañías sancionadas por organismos multilaterales, como el Banco Mundial , en la lista de prohibidos.

Pero el comercio fluye a todo vapor , como el carguero gigante con el que BYD trajo casi 6000 autos eléctricos al puerto de Zárate, esta semana. La importación de automóviles chinos creció en 2025 casi 385% interanual, hasta los u$s 710 millones. La cifra todavía está lejos de lo que se importó de Brasil (u$s 3860 millones), pero contrasta con los u$s 146 millones que se destinaron en 2024. En breve, esos autos eléctricos vendrán ensamblados desde Brasil y gozarán de los aranceles preferenciales del Mercosur.

Las importaciones desde China aumentaron 53,9% en 2025, según el INDEC. En parte, por la recuperación económica luego de un 2024 marcado por la recesión y las deudas y trabas residuales para pagar al exterior que Milei heredó de Alberto Fernández y Sergio Massa . Pero la baja de aranceles y la eliminación de restricciones al comercio que impulsa Pablo Lavigne desde la Secretaría de Coordinación Productiva fueron determinantes.

El incremento estuvo focalizado en Bienes de Consumo, con una expansión del 93,1%, hasta los u$s 3598 millones y en Bienes de Capital -importación de galpones enteros incluida-, con una suba del 57,6%, hasta u$s 5012 millones. Las compras a Shein y Temu se llevaron buena parte del crecimiento del 275% del comercio “puerta a puerta” y preocupan a todos preocupan a todos los reguladores de la región y hasta a Mercado Libre , pero no a funcionarios argentinos.

En diciembre las importaciones vía courier alcanzaron un nuevo máximo histórico de U$S105 millones, un 179,6% más que en diciembre del 2024, posiblemente impulsadas por las compras navideñas y el aguinaldo.

Durante 2025 las importaciones puerta a puerta totalizaron U$894…

— Analytica Consultora (@AnalyticaARG) January 20, 2026

Más allá del boom de autos eléctricos, la suba de la importación fue transversal. Llegaron contenedores repletos de indumentaria, pero también se incrementó la adquisición de compresores de gases, barnices, plásticos y otros insumos para la industria, que reemplaza proveedores locales por bienes más baratos.

Es lo que sucede con las petroleras que operan en Vaca Muerta, que compran repuestos y productos terminados en detrimento de la industria nacional, a pesar de los lamentos de Paolo Rocca. Las fábricas metalúrgicas también sufren el ingreso de los fierros necesarios para construir y operar los proyectos mineros que entraron al RIGI,

Boom de exportaciones con esteroides

Las exportaciones también crecieron, y con fuerza. Las ventas a China treparon 61,4% el año pasado, hasta u$s 9799 millones. Pero acá también la necesidad tuvo cara de hereje. Hasta agosto inclusive, las exportaciones a la economía asiática crecían 12,2% interanual. A partir de septiembre, volaron, principalmente por la propulsión de los productos primarios.

Fue el mes de las retenciones cero de emergencia para recaudar dólares a cambio de resignar u$s 1300 millones en recaudación. La venta de granos, carnes y oleaginosas aceleró desde entonces. Los embarques fueron principalmente a China.

balanza comercial indec La exportación del agro se duplicó en 2025, pero gracias al shock de retenciones cero.

El salto fue notable. Hasta agosto inclusive, los envíos de productos primarios totalizaron u$s 2967 millones, con un crecimiento del 16%. A diciembre, esas exportaciones llegaron a u$s 6069 millones, con un incremento del 100,2% anual. Toto Caputo y su equipo de economistas celebró el gran desempeño de las exportaciones sin recordar ese costoso inflador, tan desesperado que hasta Bessent reclamó que no se repita por el golpe que significó al precio de la soja en el momento de venta de los productores estadounidenses.

Como resultado, el déficit comercial con China fue el más abultado de la balanza, al alcanzar los u$s 8155 millones. Con Estados Unidos, en cambio, Argentina tuvo un superávit comercial de u$s 1634 millones. Que no se entere Trump.

Javier Milei comercia con todos (China, también)

“Para nosotros China es un gran socio comercial”, le dijo Milei al periodista de Bloomberg John Micklethwait, en Davos. “Para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir mercados, con lo cual eso no está en conflicto” con el planteo de Bessent de sacar a China de Argentina.

“Argentina es el país más cerrado del mundo, dado su PBI per cápita”, añadió. “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme al EFTA (bloque europeo conformado por Noruega, Suiza y otros), abrirme a Estados Unidos y abrirme a China”, enfatizó. “Estoy trabajando en hacer a Argentina un país más abierto”.

La apertura comercial de Milei va a contramano del proteccionismo de Trump, pero calza perfecto a China, que ubica en el mundo lo que Estados Unidos le deja de comprar por la suba de aranceles y lo que su propia clase media restringe por la desaceleración de su economía. China terminó 2025 con un superávit comercial con el mundo de u$s 1,19 billones, que supuso un aumento del 20% anual. Para eso, mantuvo depreciada su moneda y reforzó su política de beneficios impositivos a sus exportadores.

China envió una numerosa delegación a Davos que, en sigilo, hizo lo contrario a Trump. Afronta, también, restricciones crecientes en Europa, sobre todo para exportar tecnología. Los autos eléctricos llegan a Brasil y a Argentina con beneficios arancelarios.

El empleo sufre

Para Milei, China es clave para bajar la inflación. Tiene un punto a su favor: los consumidores sufrieron durante años los precios altos de tecnología, ropa, neumáticos y otros productos por la protección a sectores específicos.

Pero el Presidente suscribe la teoría de Federico Sturzenegger de que la apertura compensará en otros sectores los empleos caídos. “Cuando usted abre la economía, hay productos que van a estar más baratos y usted va a perder puestos de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero”, dijo a Bloomberg. “Eso va a generar puestos de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y, además, tiene productividad más alta”.

El reemplazo de empleos formales por cuentapropismo y monotributo no maridan muy bien con esa expectativa. Hasta los sectores ganadores del modelo Milei despiden trabajadores.