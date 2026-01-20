Precarización atómica

Energía nuclear: siguen las denuncias en Nucleoeléctrica Argentina y le apuntan a Guido Lavalle

El funcionario tenía dos cargos hasta el año pasado. Le endilgan desvío de fondos y nombramiento de ñoquis. El ceo que asesora con home office.

Guido Lavalle ocupó dos cargos en simultáneo en el área de Energía y en ambos organismos surgieron problemas.

Tras la denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre el desvío de casi $4000 millones en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), durante la presidencia de Guido Lavalle, se conoció que el funcionario, como vicepresidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), tenía un asesor en finanzas que no iba a trabajar, ñoqui.

Lavalle acumuló hasta diciembre dos cargos en la estructura estatal. Desde abril de 2025 se desempeña como vicepresidente de NASA, la empresa que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y hasta fines del año pasado fue presidente de la CNEA, el organismo dedicado a la investigación, desarrollo y producción de tecnología nuclear.

En ambos ámbitos surgieron cuestionamientos. En el caso de la CNEA, ATE denunció el desvío de $3863 millones que estaban presupuestados para el pago de salarios de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, Neuquén. El gobierno provincial reclama esos fondos para la empresa ENSI, responsable del mantenimiento de la planta.

En paralelo, se conoció la contratación del ingeniero Emerico Stengel como asesor de Lavalle en Nucleoeléctrica Argentina. El vínculo contractual se habría extendido hasta diciembre. NASA es la compañía estatal encargada de la operación de las tres centrales nucleares que aportan energía eléctrica al sistema interconectado nacional.

Emerico Stengel el asesor de Lavalle en Nucleoeléctrica Argentina, nunca fue a la empresa.

Fuentes del sector señalaron que Stengel no habría desarrollado tareas habituales dentro de la empresa durante el período en que figuró como asesor. La información se conoció luego de que el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmara que el sindicato cuenta con documentación que respalda la denuncia por el presunto faltante de fondos en la CNEA.

Un asesor de energía que nunca entró a la empresa

Los hechos señalados ocurrieron durante la gestión de Lavalle al frente del organismo nuclear. En ese período, el funcionario mantuvo tensiones con los gremios del sector, que cuestionaron la política salarial y las condiciones laborales. Desde el sindicato denunciaron congelamiento de sueldos y falta de avances en la recomposición de ingresos.

Stengel cuenta con trayectoria en el sector financiero. Fue ceo del Banco Supervielle e integró los directorios de InvertirOnline (IOL), Supervielle Seguros y Bolsillo Digital. En marzo de 2025 dejó sus funciones en el grupo Supervielle y, según consta en los registros, en junio de ese año fue incorporado como asesor en NASA.

Lavalle es ingeniero nuclear, egresado del Instituto Balseiro de Bariloche. En la misma institución se formó Demian Reidel, actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, extitular del Consejo de Asesores Económicos y referente del área energética del Gobierno.

El hombre nuclear de Javier Milei

Reidel, promovido por Javier Milei, quedó al frente de la estrategia nuclear de la administración nacional, con foco en el desarrollo del sector como proveedor de energía para proyectos de alto consumo, entre ellos centros de datos vinculados a la industria de la Inteligencia Artificial.

En las últimas semanas, el titular de NASA fue mencionado en investigaciones periodísticas que lo señalan como deudor de alto riesgo. Además, recibió críticas de sectores de la oposición por el proceso de licitación para la venta del 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina, iniciativa habilitada por el Congreso a través de la ley de Bases.

Frente a esas publicaciones, Reidel utilizó sus redes sociales para responder a algunas de las acusaciones y cuestionamientos vinculados a su situación personal y patrimonial. Mientras tanto, las denuncias sobre la gestión en la CNEA y en NASA continúan bajo seguimiento sindical y político, a la espera de definiciones administrativas y judiciales.

