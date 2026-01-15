Apagón: Edenor colapsó ante el pico de consumo en el AMBA

Apagón: Edesur y Edenor colapsaron ante el pico de consumo en el AMBA

Un apagón masivo dejó sin servicio eléctrico a miles de usuarios Edenor y, en menor medida, de Edesur, en plena ola de calor, con consecuencias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El corte, vinculado al pico de demanda energética, afectó líneas de subte, trenes y semáforos, evidenciando el colapso del sistema de energía .

En esta oportunidad, los clientes de la empresa de José Luis Manzano , Daniel Vila y Mauricio Filiberti fueron los más afectados por la caída del servicio.

Las fallas se iniciaron pasadas las 14.45, cuando cuatro líneas de alta tensión de 220 kV de Edenor, entre Morón y General Rodríguez, salieron de servicio.

La pérdida fue inmediata: 3000 megavatios desaparecieron del sistema. El Gobierno y la empresa confirmaron que el incidente afectó a más de 800.000 usuarios, y que una hora después, el 90 % ya tenía energía.

Los barrios más afectados fueron Belgrano, Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Flores, entre otros. En el conurbano, hubo reportes desde Vicente López, San Isidro, Tigre, Escobar, La Matanza y San Vicente. También hubo problemas con los semáforos y cortes en sectores del Aeroparque, aunque allí funcionaron los generadores de emergencia.

Edesur y Edenor: un verano con más demanda

El episodio puso en evidencia la fragilidad del sistema en plena temporada alta de consumo. El corte coincidió con una sensación térmica que superó los 35 grados en el AMBA y a pocas horas del ingreso de un frente de tormentas. Sin embargo, los efectos de la saturación fueron más estructurales que coyunturales.

Cortes de luz Edesur Edenor.jpg Apagón: Edesur y Edenor colapsaron ante el pico de consumo en el AMBA

Mientras la demanda escala, el Gobierno aprobó recientemente una modificación que favorece a Edesur y Edenor. Como contó oportunamente Letra P, las empresas recibirán un “medio aguinaldo” gracias al nuevo esquema de facturación mensual. Esta transición, en los hechos, implica el pago de tres consumos en dos meses.

La Resolución 730/25 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso el cambio en el sistema de medición, que históricamente era bimestral. Con el nuevo régimen, se facturará mes a mes sobre el consumo real, aunque con salvedades. Los reclamos por facturación estimada ya generan polémica.

Tarifas, compensaciones y deudas saldadas

Según voceros del ENRE, el cambio busca “mejorar la relación entre consumo y facturación”. Pero el impacto económico será inmediato: los usuarios pagarán más en el corto plazo y las distribuidoras mejorarán sus balances. En el caso de Edesur, los ingresos adicionales podrían revertir pérdidas millonarias.

Los beneficios no terminan ahí. Desde el inicio del nuevo gobierno, Edenor y Edesur recibieron aumentos escalonados que superan la inflación, condonaciones parciales de deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), reducciones en el cálculo de multas y un crédito presupuestario previsto de $800.000 millones para 2026.

edenor edesur apagón subtes Apagón: Edesur y Edenor colapsaron ante el pico de consumo en el AMBA

Mientras tanto, las inversiones prometidas para evitar este tipo de eventos brillan por su ausencia. El plan de contingencia lanzado en 2023 no tiene avances visibles y las obras estructurales recién estarían listas para fines de 2026, según reconoció la propia Secretaría de Energía. El Gobierno no quiere destinar presupuesto público a la mejora del sistema, sino que espera que la mejora en la caja de las compañías derrame sobre la calidad del servicio

Falta de infraestructura y más presión sobre usuarios

Los cortes de este tipo, que interrumpen el transporte público, complican el tránsito y afectan servicios críticos, son el resultado de un sistema de distribución estresado por la alta demanda y la escasa inversión. En redes sociales, cientos de vecinos denunciaron falta de respuesta de las empresas y problemas en la atención al cliente.

Por otro lado, la modalidad de lectura estimada, aún vigente por la ausencia de medidores inteligentes, sigue siendo un punto crítico. Varias asociaciones de usuarios advierten que los consumos estimados son superiores a los reales y que la devolución por reclamos no contempla intereses ni ajustes por inflación.

edesur medidores Edesur y Edenor medirán el consumo energético mensualmente

Mientras el Gobierno pide a industrias y shoppings reducir el consumo eléctrico, usuarios residenciales deben enfrentar facturas infladas y cortes inesperados. Con las temperaturas al alza y un sistema interconectado al límite, el escenario para el verano anticipa más episodios de tensión energética.

El apagón del pasado miércoles fue apenas una postal del presente. Las consecuencias, sin embargo, apuntan a un futuro en que la distribución eléctrica, lejos de mejorar, se sigue financiando con aumentos sostenidos y alivios contables para las empresas.