El Mundial de Marcos Galperin: quedó en offside con el prode por plata de Mercado Pago y tuvo que recular

En pleno Mundial , Marcos Galperin volvió a poner a Mercado Pago en el centro del negocio digital al habilitar un sistema de apuestas entre amigos dentro de la billetera. La iniciativa encendió alertas en el sector regulado de los juegos de azar y derivó en una intimación de Loterías por posible violación del Código Penal.

En una nota enviada a Mercado Libre, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales ( ALEA ) cuestionó que la aplicación permitiera establecer un "pozo acumulado" entre participantes del Fixture 2026 y advirtió sobre posibles riesgos regulatorios y legales .

Tras la advertencia, la empresa eliminó de su promoción la posibilidad de que personas usuarias organizaran competencias entre amigos con montos de dinero simbólicos asociados a los resultados. De todos modos, Mercado Libre rechazó que se tratara de una actividad de apuestas.

La compañía aseguró que nunca recaudó, administró ni distribuyó dinero entre usuarios y sostuvo que la propuesta consistía en una experiencia gratuita basada en pronósticos deportivos.

La advertencia de ALEA se centró en una funcionalidad específica del juego. Según la carta enviada a la empresa de Galperin , los términos y condiciones permitían que el organizador de un torneo definiera un monto simbólico para que los integrantes realizaran transferencias al finalizar la competencia según la posición obtenida.

Marcos Galperín Marcos Galperín Mercado Libre Marcos Galperin

Para quienes regulan los juegos de azar, esa característica excedía el marco de una simple promoción gratuita. "Se ha constatado que en la modalidad 'Torneos con Amigos' la plataforma tecnológica de Mercado Pago pone a disposición del público un sistema que presenta características propias de la captación de apuestas", sostuvo ALEA.

La entidad también cuestionó que la aplicación diferenciara entre una modalidad "Amistoso", definida como "casual, sin dinero involucrado", y una modalidad "Pozo Acumulado", en la que se establecía una distribución predeterminada de premios entre los participantes. Según la asociación, el esquema podía interpretarse como una organización de apuestas deportivas sin contar con las autorizaciones provinciales correspondientes.

Además, el organismo advirtió que la herramienta permitía la circulación de fondos dentro del ecosistema financiero de Mercado Pago, lo que, a su criterio, implicaba un beneficio económico indirecto para la compañía.

"La modalidad 'Torneo con Amigos', que anteriormente contemplaba que los usuarios podían indicar montos de dinero simbólicos, actualmente permite únicamente las opciones 'Amistoso' y 'Por los Porotos', posibilitando que cada grupo de amigos o familiares participe de manera libre y gratuita", explicaron fuente de ALEA tras resolverse la polémica, luego de que la entidad fijara un plazo de 48 horas para que la compañía respondiera, bajo advertencia de "iniciar acciones ante los organismos jurisdiccionales correspondientes".

Además, según el texto de la entidad, la cláusula 5.2.1 de los Términos y Condiciones de Mercado Pago preveía que el organizador de un torneo podía fijar un monto simbólico para que los integrantes transfirieran voluntariamente el dinero a los ganadores, con una distribución de 70% para el primer puesto, 20% para el segundo y 10% para el tercero. Para ALEA, esa previsión "desnaturaliza la gratuidad de una operatoria estrictamente promocional" y la convierte en un esquema de pronósticos con premio en dinero.

La respuesta de Mercado Pago

Fuentes de Mercado Pago rechazaron que el Fixture 2026 constituyera una plataforma de apuestas y sostuvieron que se trata de una experiencia gratuita basada en la habilidad de los participantes para pronosticar resultados deportivos.

"Fixture 2026 es una competencia con fines de entretenimiento donde Mercado Pago ofrece premios", indicó la compañía a través de las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercadoPago/status/2067707503429718194&partner=&hide_thread=false El fixture es una tradición argentina que existe hace décadas: amigos, familias y compañeros de trabajo que comparten pronósticos y compiten para ver quién sabe más de fútbol, algo que históricamente se hacía en papel. Mercado Pago tomó ese ritual y lo digitalizó, transformándolo… pic.twitter.com/Q0zHb0ixNQ — Mercado Pago (@MercadoPago) June 18, 2026

Según explicó la empresa, los usuarios completan los resultados de los partidos, acumulan puntos y compiten por cupones de compra diarios y premios finales. "Mercado Pago no recauda, no retiene y tampoco distribuye fondos. Las personas participan sin ningún pago ni obligación de por medio, en el ranking general o en grupos privados", sostuvo la firma.

La compañía también remarcó que "el fixture es una tradición argentina que existe hace décadas" y que la propuesta consistió en digitalizar esa práctica.

Fuentes de la empresa señalaron a Letra P que la función observada por ALEA nunca implicó que Mercado Pago administrara dinero de los participantes ni exigiera transferencias. Según explicaron, la referencia a montos era meramente simbólica. Tras las conversaciones mantenidas con reguladores, la opción fue eliminada y reemplazada por la modalidad "Por los Porotos".

La empresa aseguró, además, que más de ocho millones de argentinos participaron de la experiencia.

Premios, trivia y un pozo de $20 millones

El Fixture 2026 ofrece premios diarios en cupones de compra para personas usuarias que acierten resultados deportivos y respondan correctamente preguntas de una trivia de conocimiento general. El premio principal alcanza los $20 millones para los primeros puestos del ranking.

ALEA no cuestionó esa mecánica promocional sino la posibilidad de que grupos de usuarios organizaran competencias vinculadas a dinero utilizando la plataforma.

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En la carta enviada a Mercado Libre, el organismo sostuvo que toda operatoria promocional basada en resultados deportivos puede requerir autorizaciones específicas de las jurisdicciones provinciales encargadas de regular los juegos de azar.

El mundial de las apuestas

La discusión se produce en medio de una creciente preocupación por el avance de las apuestas online y los problemas de ludopatía, especialmente entre jóvenes.

Consultado por Letra P, el investigador del Conicet y autor del libro República Mercado Libre. La empresa más grande del país y Los riesgos del capitalismo de plataformas, Julián Zicari, sostuvo que la iniciativa debe analizarse dentro de la estrategia de expansión de negocios de la compañía.

"Hay una lógica corporativa: si bien la ubicamos en el e-commerce o el sector financiero, es una suerte de pulpo que se mete en streaming, seguros y publicidad. Ahora busca traccionar el crecimiento de las apuestas electrónicas, un mercado hiperrentable que funciona como una vía más de la misma lógica de expansión que vienen aplicando", señaló.

Por su parte, la especialista en educación y cuidados digitales, Lucía Fainboim dijo a este medio que el episodio refleja el crecimiento del negocio vinculado al juego online. "Estamos ante el mundial de las apuestas, ahora el mundial de la ludopatía", afirmó.

Fainboim concluyó que, si bien la solapa estaba restringida a mayores de edad, la omnipresencia de la aplicación agrava el panorama. "Mercado Pago ya es un gran decisor en el vínculo de los chicos con el dinero desde los 11 años. Esto fue una pequeña timba muy sutil que por ahora tuvo su correctivo, pero que marca un precedente peligroso. El mensaje para los jóvenes es complejo: si todos los actores quieren participar de esto, es porque el negocio es exitoso y la casa siempre gana", aseveró.