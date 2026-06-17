Para la Casa Rosada, el Mundial todavía no logra tapar el caso Manuel Adorni

Pese al debut de la selección argentina en el Mundial y a los festejos del oficialismo por el 3-0 frente a Argelia , en la cúpula de la Casa Rosada admiten que aún no lograron correr del centro de la escena el escándalo judicial que salpica a Manuel Adorni . La inquietud escaló a tal punto que, en los pasillos del Gobierno, volvió a tomar fuerza la presión para que el jefe de Gabinete sea reubicado en un cargo de menor exposición.

El hastío del ecosistema libertario, provocado por las sucesivas revelaciones judiciales, dio paso a una resignación cada vez más extendida frente a una crisis que parece no tener fin. En otras palabras, ni las mesas de estrategas de Adorni, ni el respaldo explícito de Javier Milei , ni siquiera el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 parecen alcanzar para correr el foco de la discusión.

Puertas adentro del Gobierno ya no se escuchan pedidos de renuncia para el ministro coordinador , acaso porque sus detractores tomaron nota del respaldo contundente y reiterado que le manifiesta Javier Milei . En ese contexto, comenzó a circular una nueva presión interna: que Adorni deje su cargo y acepte un destino en el exterior, con una exposición pública mucho menor a la actual. Sin embargo, según pudo saber Letra P , el Presidente jamás evaluó esa alternativa y el propio funcionario tampoco tiene previsto cambiar de rol.

"Todavía persisten intereses internos y externos para que Adorni se corra", comentó a este medio una fuente de Balcarce 50 , dando a entender que el jefe de Gabinete recibe presiones del propio karinismo para que presente su renuncia o, de mínima, acepte una suerte de "salida elegante" de la gestión.

De ocurrir, Karina Milei perdería a su mano derecha en la Casa Rosada , con lo que probablemente se vería obligada a buscar su reemplazo dentro del menemismo, el otro circulo de poder en el que deposita mayor confianza. El líder de La Libertad Avanza también resiste a la presión de la oposición en el Congreso, que busca destituir al jefe de Gabinete. En la Casa Rosada están confiados en que la iniciativa que encabeza el Partido Justicialista no prosperará, pero si los pronósticos fallan, Milei evalúa designar nuevamente a Adorni en su cargo actual.

Manuel Adorni prescindió de la mesa política

A diferencia de los otros intentos de retomar la agenda política, en los que intervinieron de manera directa Santiago Caputo y su mesa de estrategas -integrada por Manuel Vidal, Julián Hampton y Macarena Alifraco-, esta vez Adorni optó por recluirse en dos círculos propios.

Por un lado, se apoyó en su abogado, Matías Ledesma, y en un estudio de contadores especializado en materia tributaria, que lo asesoró en la elaboración de su declaración jurada y en la decisión de exhibirla públicamente en la pantalla de La Nación+. Por otro, se recostó sobre el tridente que lo acompaña en la preparación de su próximo informe de gestión: Aymé Vázquez, la funcionaria de mayor confianza que tiene en la Jefatura de Gabinete; el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt, un hombre con pasado como operador de Massalin Particulares; y el secretario de Prensa y mano derecha, Javier Lanari.

En esta oportunidad, el ministro coordinador no sólo prescindió de Caputo, sino también de todo el resto de la mesa política de la Casa Rosada. Así lo confirmaron algunos integrantes de ese espacio libertario, de ahí que ninguno de ellos haya mostrado respaldo a Adorni en las redes sociales luego de su comentada entrevista con José del Río. De hecho, las escasas muestras de apoyo provinieron de Lilia Lemoine, una diputada de extrema cercanía con Milei, y de Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

Javier Milei festejó el triunfo de la Selección

Pese a no haber triunfos en el plano político, la primera línea del oficialismo celebró el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado fue uno de los primeros en expresar su euforia en las redes sociales. A través de un mensaje breve, pero fiel a su entusiasmo tuitero, Milei posteó: ¡Vamos Argentina, Carajo!

La publicación del Presidente llegó apenas minutos después del pitazo final y fue replicada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La denominada dama de hierro libertaria compartió una fotografía en la que exhibía el número tres con los dedos, un gesto que algunos podrían haber asociado a su interna con Karina Milei, pero que en realidad aludía a los tres goles convertidos por el capitán argentino. La imagen estuvo acompañada por una leyenda en sintonía con el discurso del jefe de Estado.

politicos-seleccion-argentina-patricia-bullrich-foto-tw-grindettijpg.jpg Patricia Bullrich, en los festejos del Mundial 2023.

Hace cuatro años atrás, Bullrich también había festejado un 2-0 ante México, por entonces acompaña por su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti y su aspirante a la Intendencia de Lanús, Diego Kravetz. Con la derrota electoral y la disolución de Juntos por el Cambio, Bullrich pasó de candidata presidencial a senadora libertaria, pero mantuvo los festejos públicos intactos.

El impacto del triunfo de la albiceleste alcanzó también al ala económica del Gobierno. El ministro de Economía, Toto Caputo, relató cómo se enteró del resultado y aprovechó para dedicarle un elogio a Messi.