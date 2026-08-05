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El Banco Central renueva el swap con China a cinco años y suma margen para quitarle presión al dólar en 2027

La continuidad del convenio hasta 2031 mejora el respaldo de reservas. Economía quiere reducir la volatilidad de cara a las elecciones.

El Banco Central extiende el swap con China para dar previsibilidad al dólar en la antesala de las elecciones&nbsp;

El Banco Central extiende el swap con China para dar previsibilidad al dólar en la antesala de las elecciones 

En un movimiento clave para el esquema financiero y la estabilidad macroeconómicas, el Banco Central y el Banco Popular de China confirmaron la renovación de su acuerdo bilateral de swap por un monto total de 130.000 millones de yuanes (RMB). El dato político-económico más relevante radica en la extensión del plazo del acuerdo de tres a cinco años.

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Letra P | David Mottura
David Mottura

Más allá de la continuidad del tramo activado por unos u$s 5000 millones (RMB 35.000 millones), esta modificación "permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta", en un contexto atravesado por la prudencia del mercado y las dinámicas habituales del año electoral 2027, tal como señala el comunicado del BCRA.

Previsibilidad frente a la dolarización de carteras

Históricamente, los períodos preelectorales en Argentina conllevan una marcada tendencia a la dolarización, al tensionar tanto los tipos de cambio financieros (CCL y MEP) como la demanda de divisas en el mercado oficial.

El BCRA extiende el swap con China para dar previsibilidad al dólar en la antesala de las elecciones

El BCRA extiende el swap con China para dar previsibilidad al dólar en la antesala de las elecciones

La extensión a cinco años del entendimiento no solo despeja del horizonte cercano las exigencias de renovación a corto plazo, sino que también ofrece mayor certidumbre.

"La activación por RMB 35 mil millones (u$s 5 mil millones) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países", detalló el Banco Central.

El anuncio del swap se acopla con la estrategia que el BCRA viene desplegando en el mercado cambiario mediante la oferta de instrumentos de cobertura cambiaria, principalmente intervenciones en el mercado de futuros de dólar.

En conjunto, la jugada del BCRA apunta a quitarle dinamismo al "ruido electoral", garantizando estabilidad cambiaria a corto plazo y despejando las dudas sobre la capacidad de respuesta financiera del gobierno en la antesala del 2027.

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