El Mundial del dólar: cayó la oferta, sube la demanda para viajar y el BCRA pisa la cotización

El mercado cambiario empezó a mostrar señales de mayor tensión. Con menos dólares provenientes del agro y una demanda en alza por los viajes al Mundial , el Banco Central enfrenta un escenario más exigente para sostener el equilibrio cambiario. Analistas advierten que la menor oferta de divisas comienza a ejercer presión sobre la cotización del dólar .

El fenómeno pone a prueba uno de los pilares del programa económico. El dólar apreciado incentiva la salida de divisas por turismo y consumos en el exterior, mientras desalienta la liquidación de exportaciones. Sin margen para una devaluación que complique la desaceleración de la inflación , Toto Caputo y Santiago Bausili recurren a distintas herramientas para evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio.

El escenario contrasta con el de los primeros meses del año. La oferta de divisas del complejo agroexportador comenzó a perder impulso, mientras la demanda privada mantiene una tendencia ascendente, impulsada por los viajes al Mundial, los gastos en el exterior y la dolarización de carteras. El resultado es un mercado con menor disponibilidad de dólares y una mayor intervención oficial para sostener la estabilidad cambiaria.

La situación ocurre mientras el Gobierno sostiene que la economía atraviesa una etapa de fortaleza externa. Tras conocerse los datos de mayo, Caputo destacó exportaciones por u$s 9537 millones y un superávit comercial de u$s 3504 millones, ambos récord para ese mes.

En la misma línea, el viceministro de Economía, José Luis Daza , afirmó que Argentina vive un "equilibrio virtuoso" y aseguró que existe una perspectiva de "abundancia de dólares que permitirá seguir acumulando reservas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2067686507129839705&partner=&hide_thread=false EN MAYO LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y LA BALANZA COMERCIAL REGISTRARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO





En el mes de mayo, las exportaciones de bienes ascendieron a USD9.537 millones, registrando un crecimiento de 34,4% interanual y alcanzando un nuevo récord histórico. Las… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 18, 2026

Pero la dinámica que observa el mercado en tiempo real es otra. Mientras el Gobierno destaca los dólares que genera la economía, operadores siguen de cerca cómo evoluciona el flujo diario de oferta y demanda en un semestre que históricamente suele ser menos favorable para el ingreso de divisas.

El dato de mayo y la tensión de junio

Caputo destacó subas transversales: un incremento del 167,1% en Combustibles y Energía —alcanzando un máximo histórico en la balanza energética con un saldo positivo de u$s 1543 millones—, un 22,5% en Productos Primarios y un 20,5% en Manufacturas de Origen Agropecuario. Además, subrayó que en los primeros cinco meses del año el superávit comercial acumuló u$s 11.783 millones.

Sin embargo, en el mercado financiero advierten que la foto de mayo empezó a desdibujarse en junio. A pesar del fuerte flujo comercial previo, los dólares no logran retenerse en las reservas brutas, que cerraron este jueves en u$s47.502 millones, luego de que BCRA comprara u$s 70 millones.

Menos compras de reservas

La primera señal apareció en las compras del Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), la autoridad monetaria que comanda Bausili adquirió apenas u$s 34 millones en el mercado oficial, la menor compra en 49 ruedas. PPI destacó que la operación representó apenas el 7,9% del volumen negociado, una de las participaciones más bajas de los últimos meses.

El informe atribuyó parte de esa moderación a la desaceleración de la liquidación de exportadores de cereales y oleaginosas, que aportaron u$s 91 millones, el monto más bajo en más de un mes, luego de que el presidente Javier Milei anunciara una baja en las retenciones a los grano en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

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Más allá del dato puntual, los analistas remarcaron que "se trata de una tendencia". Durante junio la liquidación promedio ronda los u$s 82 millones diarios, por debajo de los u$s 138 millones y u$s 137 millones observados en abril y mayo.

La menor oferta de divisas también se refleja en las cuentas públicas. Max Capital destacó que la recaudación por derechos de exportación cayó 38% interanual en términos reales, impulsada principalmente por la reducción de las alícuotas. "Los impuestos vinculados al comercio exterior registraron las mayores caídas", señaló la consultora, que además advirtió que "otras categorías tributarias relevantes también muestran contracciones".

La contracción de los impuestos vinculados al comercio exterior enciende alarmas sobre la sustentabilidad de la base tributaria general, en un contexto en el que el Palacio de Hacienda debió recortar un 40,1% real las transferencias a las provincias para sostener el superávit.

El BCRA pisa los futuros

La contraofensiva oficial para evitar que el dólar supere los niveles recientes se trasladó al mercado de títulos públicos. Ante el reinicio de la presión cambiaria, el Banco Central reactivó la venta de instrumentos dólar linked y contratos de futuros, herramientas con las que busca absorber pesos y fijar un techo a las expectativas de devaluación del mercado.

Operadores financieros señalaron que durante las últimas semanas aumentó la oferta de bonos dólar linked en el mercado secundario, especialmente en los títulos más utilizados para cobertura cambiaria.

El BCRA está interviniendo el precio del dólar futuro implícito sin tocar el spot ni la posición de futuros tradicional. Según 1816, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, confirmó que la posición vendida del Central en futuros bajó a casi cero tras el vencimiento del contrato de mayo. Pero la intervención no desapareció: simplemente cambió de instrumento. El mecanismo ahora es la venta de bonos dólar linked.

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Basándose en los volúmenes operados de dólar linked y en datos monetarios que reflejan destrucción de pesos por motivos no identificados explícitamente por el BCRA, la consultora estima que el Central vendió cerca de u$s 900 millones del bono TZV26 en cinco ruedas, hasta el martes inclusive. Esa intervención sostenida funciona como una señal: el Central está dispuesto a convalidar pérdidas en esos títulos antes que permitir que el mercado infiera una devaluación inminente. Si efectivamente devaluara, el Estado tendría que pagar mucho más en pesos por esos bonos al vencimiento.

La intervención ganó relevancia en momentos en que el dólar oficial volvió a mostrar presión alcista y analistas comenzaron a monitorear con mayor atención las expectativas sobre el tipo de cambio para los próximos meses. En este contexto, este jueves el dólar oficial cerró el $1470, con una suba de 0,68%.

PPI advirtió que "a este nivel de tipo de cambio aparece demanda neta que no permite al BCRA comprar igual que antes", una situación que explica la menor acumulación de reservas observada durante junio.

El Mundial suma demanda de dólares

Mientras la oferta pierde impulso, la demanda sigue creciendo. El último Informe de Política Monetaria del Banco Central mostró que la demanda de dólares en el mercado de cambios alcanzó los u$s 1500 millones en abril, por encima de los u$s 900 millones promedio registrados durante los meses posteriores a las elecciones presidenciales.

A eso se agregan los consumos vinculados al turismo. Durante el primer trimestre los pagos asociados a viajes y gastos en el exterior demandaron u$s 2560 millones.

Toto Caputo Santiago Bausili El Banco Central le gira $6 billones de utilidades a Toto Caputo para suavizar el ajuste NA

En este sentido, el director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que el cobro del aguinaldo y la planificación de viajes relacionados con el mundial generan una demanda adicional de divisas. Según explicó, históricamente una parte relevante de esos ingresos extraordinarios se destina a turismo y gastos en el exterior, fenómeno que este año coincide con un tipo de cambio que sigue siendo atractivo para viajar fuera del país.

El segundo semestre llega con menos oferta y más demanda

Economistas observan con atención el calendario porque la demanda asociada al turismo podría intensificarse justo cuando el ingreso de dólares del agro comienza a reducirse.

El economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Juan Manuel Cohen Arazi, advirtió que la cancelación de los gastos realizados con tarjeta para viajes vinculados al Mundial ocurrirá en momentos en que la oferta de divisas provenientes del complejo agroexportador empiece a disminuir por razones estacionales.