El Mundial del dólar: del viaje para alentar a Argentina al inicio del semestre crítico para las divisas

Mientras miles de hinchas viajan a Estados Unidos para acompañar a la selección argentina en el Mundial , el Gobierno enfrenta otro partido: garantizar la disponibilidad de dólares en el tramo más exigente del año. Toto Caputo asegura que "sobran" divisas, pero el mercado ya mira con atención el segundo semestre.

A partir de julio comenzará a agotarse el principal flujo de ingresos que sostuvo la estabilidad cambiaria durante la primera mitad del año. Con una menor liquidación del agro y una desaceleración de las colocaciones de deuda privada , el Banco Central dependerá cada vez más del ingreso de capitales y del financiamiento externo para sostener el equilibrio del mercado cambiario.

El las últimas dos semanas, el dólar subió casi 50 pesos, a pesar de que el Banco Central recurrió a la venta de dólares futuros y de bonos dollar-linked para moderar el movimiento de la divisa.

En ese escenario, distintos informes privados coinciden en que el segundo semestre exigirá nuevas fuentes de financiamiento para abastecer la demanda de dólares de empresas, importadores, turistas e inversores. El Gobierno apuesta a que el crecimiento de la minería y la energía , el ingreso de capitales y las inversiones compensen esa menor oferta.

La principal preocupación de economistas y analistas pasa por el cambio de estacionalidad. Durante el primer semestre, el Banco Central contó con una oferta extraordinaria de dólares impulsada por la cosecha gruesa, el ingreso de préstamos financieros y las emisiones de deuda corporativa. Ese escenario permitió comprar más de u$s 10.000 millones en el mercado oficial y fortalecer las reservas.

Pero Empiria sostiene que "finaliza el semestre de abundancia" y comienza uno de "escasez (relativa)". La consultora calcula que durante la segunda mitad del año la economía demandará alrededor de u$s 36.000 millones, mientras que el superávit comercial aportaría apenas unos u$s 6000 millones. El resto deberá ser cubierto por la cuenta financiera.

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El dato que fundamenta la preocupación es que entre octubre de 2025 y enero de 2026, las emisiones de deuda en dólares de empresas y provincias acumularon casi u$s 10.000 millones; desde entonces, apenas u$s 4000 millones. La desaceleración del endeudamiento corporativo —uno de los grandes proveedores de divisas del primer semestre— es el principal factor de riesgo para el segundo.

El Mundial suma demanda, frente a un semestre desafiante

Mientras tanto, el gasto de los argentinos que viajen para acompañar a la Selección en el Mundial de fútbol representará una demanda adicional de dólares.

Según un informe de Qualy, unos 45.500 personas podrían viajar, generando una demanda adicional estimada en u$s 455 millones. El cálculo parte de un gasto promedio de u$s 10.000 por viajero, aunque buena parte de ese desembolso sustituirá otros viajes previstos para el receso de invierno y, por lo tanto, no implicará una salida neta equivalente de divisas.

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Asimismo, Qualy considera que el impacto sobre el mercado cambiario será acotado. Los u$s 455 millones representarían alrededor del 6% del déficit turístico anual estimado para 2026 y no modificarían la tendencia de fondo de la balanza turística.

"Sobran los dólares"

Caputo mantiene un diagnóstico optimista. El ministro afirmó en distintas oportunidades que "sobran los dólares" y que el desafío consiste en generar confianza para que esos recursos ingresen al sistema formal.

La estrategia oficial descansa en que la menor liquidación del agro sea compensada por inversiones privadas, mayores exportaciones energéticas y mineras, privatizaciones y financiamiento externo.

caputo-y-bausili.jpg El ministro Toto Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el sector minero y energético se perfila a batir un récord de liquidación de divisas por comercio exterior en 2026. En el primer cuatrimestre, ambos sectores registraron ingresos netos por u$s 5568 millones, el máximo desde al menos 2003. La minería aportó u$s 2927 millones —un 88% más que en 2025— y el petróleo, u$s 2877 millones, con un alza interanual del 38%.

Según la entidad, este aporte compensa parcialmente la caída estacional de la liquidación agrícola poscosecha y le da al Banco Central un colchón que no existía en ciclos anteriores.

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Asimismo, la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia advirtió que "los flujos se moderarán en los próximos meses, producto de las menores ventas del sector agropecuario, pero con el aporte del sector energético más cierta flexibilización del crédito en dólares al Estado nacional (colocación de Bonares a residentes y aportes de organismos multilaterales extra FMI, por ahora), el frente cambiario no necesariamente presentará las tensiones de otros años".

El turismo sigue drenando divisas

Según la Fundación Mediterránea, durante el primer trimestre los argentinos gastaron u$s 4825 millones en el exterior, apenas 2% menos que un año antes, pese a que viajó una menor cantidad de personas.

La entidad observó que el gasto promedio por viajero aumentó 12%, una tendencia que atribuye, entre otros factores, al Mundial y al elevado costo de los servicios turísticos en Estados Unidos.

Como resultado, el déficit turístico del primer trimestre alcanzó u$s 3184 millones, aunque mostró una mejora de 8% respecto del mismo período de 2025. En mayo, además, comenzó a verificarse una moderación del turismo emisivo, con una caída interanual de 12%, mientras que el turismo receptivo creció 20%.

Las señales que ya muestra el mercado

El escenario también empezó a reflejarse en la estrategia del Banco Central. Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que el Gobierno incrementó la provisión de cobertura cambiaria mediante ventas de bonos dólar linked, especialmente en los tramos más cortos de la curva. Empiria y 1816 también identificaron intervenciones oficiales sobre esos instrumentos y una desaceleración en el ritmo de compras de divisas.

El economista Federico Machado sostuvo que el Banco Central difícilmente pueda repetir durante el segundo semestre el ritmo de compras observado hasta ahora, debido a la menor oferta de dólares una vez finalizada la cosecha. A su juicio, el desafío será que la reducción de las compras no se transforme en ventas mientras el mercado atraviesa una etapa con menores "pulmones de liquidez" y una demanda de divisas que seguirá elevada.