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Banco Provincia colocó $30.000 millones en deuda para financiar obras públicas en San Isidro

La emisión recibió ofertas por $38.576 millones. Los fondos se destinarán a infraestructura urbana, integración social y mejoras ambientales.

Por Letra P | Periodismo Político
Banco Provincia colocó $30.000 millones en deuda para financiar obras en San Isidro

Banco Provincia colocó $30.000 millones en deuda para financiar obras en San Isidro

Banco Provincia colocó $30.000 millones en deuda de la Municipalidad de San Isidro para financiar obras de infraestructura urbana. La operación, que recibió ofertas por $38.576 millones, marca una nueva alternativa de financiamiento para los municipios de Argentina en el mercado de capitales.

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Los recursos serán destinados a proyectos de integración socio-urbana, mejoras en el espacio público y obras vinculadas con el desarrollo ambiental del distrito.

La operación se inscribe en un escenario en el que los gobiernos locales buscan ampliar sus herramientas de financiamiento para sostener proyectos de inversión.

La emisión tuvo un plazo de 36 meses y una tasa de interés equivalente a TAMAR más 7%. En total, la licitación recibió 100 órdenes, con una sobreoferta de 1,29 veces respecto del monto finalmente adjudicado.

La emisión de deuda para San Isidro

La operación fue organizada y colocada por Banco Provincia, que también actuó como agente de liquidación y agente de la garantía.

Los $30.000 millones adjudicados habían sido establecidos como el monto objetivo de la colocación. Las ofertas recibidas superaron ese valor y alcanzaron los $38.576 millones, lo que representó un nivel de demanda equivalente a 1,29 veces el monto adjudicado.

La operación permitió a San Isidro obtener recursos con un horizonte de 36 meses. El financiamiento estará destinado a obras públicas, integración socio urbana y recuperación de espacios públicos.

Qué obras financiará San Isidro

Según informó el municipio, los fondos se utilizarán para obras de integración socio urbana, regeneración ambiental e infraestructura, con especial atención en barrios populares y sectores de mayor vulnerabilidad del distrito.

Entre los proyectos previstos figuran intervenciones hidráulicas, redes de agua y saneamiento, mejoras en el tendido eléctrico y trabajos de apertura y consolidación de calles.

Banco Provincia colocó con éxito una emisión por $30 mil millones para el municipio de San Isidro.

Banco Provincia colocó con éxito una emisión por $30 mil millones para el municipio de San Isidro.

El programa también contempla la recuperación de espacios públicos y la continuidad de obras urbanas consideradas estratégicas para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo local.

El rol de Banco Provincia en el mercado de capitales

A través de su banca de inversión, Banco Provincia ofrece herramientas financieras destinadas a que los gobiernos locales diversifiquen sus fuentes de financiamiento y puedan acceder al mercado de capitales.

La entidad acompaña a municipios de la provincia de Buenos Aires mediante servicios de estructuración, capacidad técnica y acceso a inversores institucionales y particulares.

La colocación de San Isidro se incorporó a esa estrategia de financiamiento de largo plazo para proyectos de impacto territorial.

La operación también permitió al municipio captar recursos destinados a obras que abarcan infraestructura básica, servicios urbanos y recuperación ambiental.

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