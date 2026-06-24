El Banco Central recuperó una caja de u$s 9000 millones y ya la usa para contener la suba del dólar

El Banco Central volvió a ganar margen de maniobra en el mercado cambiario. Tras reducir en mayo su posición vendida en dólar futuro a apenas u$s 204 millones, recuperó capacidad para intervenir y ya comenzó a utilizar esa herramienta para contener la presión sobre la cotización, que en algunos bancos llegó a rozar los $1500.

Esta renovada capacidad de maniobra se explica por el vencimiento del contrato de mayo de 2026, que concentraba una importante carga de cobertura asociada a la volatilidad cambiaria del año electoral 2025 . Tras desarmar posiciones vendidas por unos u$s 6670 millones desde octubre pasado, la autoridad monetaria que comanda Santiago Bausili recuperó margen para afrontar el segundo semestre, una etapa que suele caracterizarse por una menor oferta de dólares.

En paralelo, la cotización siguió en ascenso durante junio. El dólar mayorista trepó hasta la zona de los $1479 y en algunos bancos llegó a ofrecerse cerca de los $1500. En ese escenario, distintas consultoras privadas detectaron indicios de una mayor intervención oficial, tanto en el mercado de futuros como a través de instrumentos vinculados a la evolución del tipo de cambio, con el objetivo de moderar la suba.

Según los datos publicados por el Banco Central, la posición vendida en contratos de dólar futuro cayó a u$s 204 millones al cierre de mayo, lo que implicó una reducción mensual de u$s 1972 millones.

El economista Martín De la Fuente destacó que, tomando como referencia octubre de 2025, el organismo redujo coberturas por aproximadamente u$s 6670 millones. "Esto implica que de cara a 2027, el BCRA recupera capacidad de fuego de intervención vía futuros. Recordar que el BCRA tiene un límite de u$s 9000 millones para su posición global consolidada en A3 Mercados", señaló.

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La mayor parte de esa disminución se explicó por el vencimiento del contrato DLR/MAY26, que llegó a concentrar cerca de dos tercios del interés abierto del mercado y en el cual el Banco Central mantenía una fuerte participación producto de las ventas efectuadas durante el año pasado.

En la misma línea, el economista Franco Tealdi sostuvo que "el BCRA recuperó todo el poder de fuego de cara al 2027", luego de que la posición vendida quedara prácticamente en cero tras el vencimiento de los contratos que concentraban buena parte de las ventas realizadas durante 2025.

Nuevas intervenciones para contener al dólar

Sin embargo, analistas encendieron luces amarillas sobre la velocidad con la que el BCRA comenzó a consumir este nuevo cupo. Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que el interés abierto en futuros de dólar aumentó u$s 225 millones el último miércoles, el mayor incremento diario desde septiembre de 2025.

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"Tanto la magnitud como el timing del movimiento sugieren una renovada intervención del BCRA en el mercado de futuros con el objetivo de contener las presiones cambiarias", indicó la sociedad de bolsa.

Según la firma, luego de reducir su posición vendida estimada desde u$s 2200 millones a fines de abril hasta apenas u$s 193 millones al cierre de mayo, el organismo "parecería haber comenzado a reconstruir dicha posición".

Max Capital observó que "los volúmenes operados en el bono dollar-linked con vencimiento en junio de 2026 y el aumento en el interés abierto de futuros de dólar sugieren que el BCRA retomó la oferta de instrumentos de cobertura cambiaria en junio".

Banco Central dólar oficial (2).jpg El BCRA recuperó poder de fuego para intervenir en el mercado, pero ya lo usa en medio de la nueva suba del dólar

La consultora agregó que estas operaciones compensan la fuerte reducción registrada durante mayo, en un contexto en el que el Central redujo drásticamente su ritmo de compra de reservas en el mercado.

Werning: "La capacidad de fuego ha sido reseteada"

La estrategia oficial había sido anticipada semanas atrás por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Durante el congreso anual del IAEF, el funcionario sostuvo que la entidad logró “resetear su capacidad de fuego” para enfrentar eventuales tensiones cambiarias y destacó que el organismo “prácticamente cerró su posición abierta en contratos de dólar futuro”.

Werning también remarcó que hacia mediados de año estarán disponibles los u$s 8000 millones del swap de monedas, un respaldo adicional que, según afirmó, refuerza la capacidad de intervención de la autoridad monetaria en el mercado cambiario.

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En su exposición, Werning señaló al cierre de las posiciones en dólar futuro, la acumulación de reservas internacionales netas, el pago de los Bopreal y la refinanciación de la deuda del Tesoro como los principales pilares de la estrategia cambiaria en esta etapa del programa económico. También sostuvo que la deuda comercial heredada de la gestión anterior ya fue regularizada en un 50%. Según el funcionario, ese conjunto de medidas permitirá afrontar los próximos años con una posición más robusta frente a eventuales episodios de volatilidad financiera y cambiaria.

Debate sobre el uso de los futuros

No todos los especialistas coinciden en que la recuperación de capacidad de intervención deba interpretarse como una herramienta para 2027. Consultado por Letra P, el economista Christian Buteler consideró que "los futuros te dan poder de fuego más en el corto plazo. No sería correcto decir que esta baja en la exposición a futuros te da poder de fuego para el 2027".

Según explicó, el Banco Central cuenta con distintos mecanismos para intervenir en el mercado cambiario, incluyendo futuros, bonos en dólares y ventas directas de reservas. "Lo que vimos ahora es que el mercado fue mutando y antes tenía más concentración en futuros y actualmente tiene más concentración en bonos en dólares", señaló.

Federico Machado también relativizó, ante la consulta de este medio, la interpretación de que la recuperación de margen garantice estabilidad hacia el año electoral. El economista advirtió que, en el esquema actual de flotación administrada dentro de bandas, vender futuros a precios intermedios implica un riesgo de pérdida para el BCRA si el tipo de cambio supera esas posiciones. "El Banco Central no debería especular con el tipo de cambio: su rol es mantener el esquema cambiario que se ideó".

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"Para fines de mayo la posición short en futuro del BCRA cayó a casi cero, con lo cual cuenta con bastante margen en el segundo semestre para intervenir en futuros", explicó. Sin embargo, advirtió que la entidad "debería guardar esos u$s 9000 millones que tiene de poder de fuego para intervenir, en todo caso, en el techo de la banda".

Mientras tanto, el mercado sigue observando una combinación de instrumentos para moderar la presión cambiaria: compras más limitadas de reservas, intervención en contratos futuros y operaciones con bonos dollar-linked, en un contexto donde el dólar continúa mostrando tensión al inicio del segundo semestre.