Otra oportunidad: con más oferta de dólares, Toto Caputo puede volver a los mercados de deuda

La expectativa de una reapertura de los mercados para Argentina coincide con un fuerte ingreso de divisas por agro, energía y minería, lo que permite al BCRA comprar dólares a ritmo récord. Sin embargo, la acumulación de reservas sigue condicionada por pagos de deuda y una demanda persistente, en un escenario que abre un resquicio que Toto Caputo podría aprovechar.

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El contexto externo y local empieza a configurar una oportunidad que en el mercado define como “ventana” para que Argentina retome el acceso al financiamiento internacional, pese a las reiteradas negativas del ministro de Economía a volver a Wall Street si no es con tasas bajas. La expectativa surge en un contexto en el que los bonos muestran rendimientos más atractivos y el riesgo país se mantiene en torno a los 540 puntos básicos.

“Argentina necesita salir a los mercados para poder acumular reservas netas y así conseguir financiación”, planteó el economista Javier Timmerman .

Ante una consulta de Letra P , el analista Christian Buteler consideró que el país debería aprovechar las actuales condiciones: “Con bonos rindiendo entre 6% y 7% creo que es un buen momento para salir”.

El timing no es menor. Buteler advirtió que el calendario político en Estados Unidos podría alterar las condiciones financieras globales, por lo que recomendó avanzar antes de las elecciones de noviembre.

"Argentina tendría que procurar volver a los mercados internacionales antes de las elecciones de Estados Unidos". La incertidumbre política en Washington y el apoyo de Donald Trump a Javier Milei sugieren que el momento de emitir deuda es ahora, aprovechando rendimientos de bonos que empiezan a ser apetecibles para los inversores.

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"Los bonos argentinos en parte cuentan con ese apoyo. Tenés un swap que podrías activarlo si tenés que pagar capital o intereses, y eso es un apoyo que es importante. Yo no sé hasta qué punto lo puede seguir sosteniendo eso Trump si de repente empieza a tener problemas internamente, tanto políticos como económicos. Por eso me parece que sería prudente salir al mercado antes de esa fecha", argumentó Buteler.

Dólares en camino: cosecha, energía y minería

La ventana financiera coincide con un shock de oferta de divisas. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, se espera la tercera gran cosecha desde 2021, lo que anticipa una fuerte liquidación del agro en los próximos meses.

A esto se suman ingresos excepcionales del sector energético -con Vaca Muerta como protagonista- y de la minería, en un contexto internacional que también favorece los precios de exportación.

Un informe del banco de inversión Morgan Stanley proyectó que Argentina podría alcanzar un superávit de cuenta corriente en 2026, tres años antes de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsado por exportaciones que superarían los u$s 100.000 millones.

Este flujo de dólares genera un escenario de abundancia transitoria que presiona a la baja al tipo de cambio y abre margen para que el Banco Central intervenga comprando divisas.

El BCRA compra, pero no todo queda en reservas

El Banco Central adoptó una postura agresiva en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), adquiriendo más de u$s 5400 millones en lo que va del año. Este cambio de ritmo, que ya supera ampliamente los promedios históricos, busca blindar las reservas antes de que el calendario electoral y los compromisos de deuda de 2027 vuelvan a tensionar las cuentas públicas.

Incluso, las compras llegaron a representar cerca del 78% del volumen operado en una rueda, muy por encima del objetivo inicial del 5%. Abril mostró una dinámica aún más intensa: en apenas seis jornadas, la autoridad monetaria adquirió más de u$s 1000 millones, en medio de un dólar en baja.

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Sin embargo, el dato central es que esa fuerte compra no se traduce en igual acumulación de reservas. Según estimaciones de Inveq, el Tesoro absorbió cerca del 67% de lo adquirido para afrontar vencimientos de deuda, ante la falta de acceso al financiamiento externo.

De esta forma, mientras las reservas brutas suben, las netas muestran un comportamiento mucho más débil e incluso negativo bajo la metodología del FMI.

La otra cara: demanda persistente de dólares

El frente cambiario también está condicionado por una demanda estructural de divisas. Por un lado, se mantiene una fuerte compra de dólares por parte de ahorristas, en lo que el mercado identifica como Formación de Activos Externos (FAE) en niveles elevados.

Según la consultora LCG, "desde la salida del cepo para personas físicas (con efectos muy positivos sobre la brecha y el sinceramiento de las condiciones cambiarias) las compras de billetes y divisas aumentaron fuertemente, generando incertidumbre sobre cómo administrar tensiones en el mercado de cambios. Esto aun considerando que parte de las compras se mantuvo como depósitos en dólares dentro del sistema".

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Por otro, existe una demanda reprimida de las empresas, que durante más de cinco años no pudieron girar dividendos al exterior. Este factor explica por qué el Gobierno aún no levanta completamente el cepo para el sector corporativo.

Además, los datos del mercado muestran que parte de los dólares comprados se destinan a turismo, importaciones y cancelación de deudas, mientras que sólo una fracción menor se convierte en ahorro neto en el exterior.

Entre la oportunidad y los riesgos

El equilibrio externo se sostiene actualmente en una combinación de factores: superávit energético, cosecha récord, deuda corporativa y financiamiento de organismos internacionales.

Sin embargo, analistas advierten que este esquema es frágil. La colocación de deuda corporativa muestra señales de enfriamiento, mientras que el contexto global -marcado por tensiones por la guerra en Irán y tasas elevadas en Estados Unidos- podría limitar el ingreso de capitales.

banco central.jpg Los balances de los bancos mostraron el impacto de las políticas del BCRA. Télam

En este sentido, la apuesta no es sólo al soberano, sino a la capacidad de las empresas para seguir emitiendo Obligaciones Negociables (ON). El sector privado fue el gran dinamizador del mercado de cambios en los últimos meses, liquidando divisas que terminan en las arcas del BCRA, funcionando como un puente de financiamiento indirecto mientras el Estado nacional aguarda su turno.