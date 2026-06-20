El Mundial impulsó las ventas de televisores y la producción nacional liquidó stocks

Los televisores de 65 pulgadas dominaron la mitad de las ventas por el Mundial

El Mundial de fútbol impulsó la venta de televisores en la Argentina, pero el boom comercial no se tradujo en un mayor nivel de producción industrial en Tierra del Fuego . Con las plantas sobrestockeadas, las empresas mantuvieron el ritmo de fabricación mientras el consumo se aceleró gracias al Hot Sale, las promociones y la financiación en cuotas.

Las ventas de televisores crecieron cerca de un 30% interanual impulsadas por el Mundial y el Hot Sale . A fuerza de descuentos y planes de financiación, las pantallas de más de 55 pulgadas concentraron la demanda y también ganaron terreno los equipos de 65 y 75 pulgadas.

Fuentes de las empresas fueguinas señalaron a Letra P que "la producción se mantuvo estable porque las plantas están sobrestockeadas desde el año pasado. Sí crecieron las ventas un 30% y el segmento que más demanda concentra es el de 55 pulgadas, aunque también aumentaron mucho los equipos de 75 pulgadas y la tecnología QLED, que ofrece una mejor calidad que el HD".

BGH anunció que detendrá durante diez días la producción en su planta de Río Grande, donde trabajan unas 600 personas. La empresa explicó que el mercado aún no absorbe el stock acumulado y busca adecuar sus inventarios a una demanda que sigue por debajo de la capacidad instalada. A ese escenario se suma la apertura importadora, que incluso permite a las firmas radicadas en Tierra del Fuego sustituir parte del ensamblado local por productos comprados en el exterior.

Así se profundiza la crisis de empleo en la provincia . Según el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos ( IPIEC ), entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2025 se perdieron 4298 puestos de trabajo registrados en el sector privado, de los cuales 3130 correspondieron a la industria manufacturera.

El grupo Mirgor, de Nicky Caputo y sus hermanos —parientes del ministro de Economía, Toto Caputo—, produce en Tierra del Fuego televisores Samsung, Hisense y JBL.

mirgor tierra del fuego Mirgor, del primo de Toto Caputo, suspendió personal

El Grupo Newsan, de Rubén Cherñajovsky, también con producción en la provincia, indicó a Letra P que registra "un crecimiento del 10% en unidades durante 2026 respecto de 2025, asociado a la Copa del Mundo".

Precisó además que "el 46% del total de las ventas corresponde a pantallas grandes y que la marca Noblex logró posicionar el televisor de 100 pulgadas más vendido del país". El grupo también comercializa Philco, Hisense y Toshiba.

Supermercados venden más

Alejandro Taszma, director comercial de Frávega, explicó a Letra P que entre el Hot Sale y los días previos al Mundial "registramos ventas un 30% superiores a las del mismo período del Mundial de Qatar. Hubo una clara tendencia hacia las pantallas grandes: los televisores de 75 y 65 pulgadas fueron los más vendidos. El ticket promedio del modelo de 75 pulgadas ronda $1,3 millones y la tecnología más elegida es QLED".

El tamaño estrella del Mundial 2026 son las pantallas de 65 y 75 pulgadas. En Brasil 2014 predominaban las de 50 pulgadas; en Rusia 2018 las de 55; y en Qatar 2022 las de 65. Desde Frávega agregaron que "venimos de un cierre de 2025 con exceso de inventario".

Leonardo Alaniz, director comercial de la consultora Scentia, que releva las ventas en supermercados, aseguró a Letra P que en abril se comercializaron un 24% más de televisores que en el mismo mes de 2025 y que en mayo esa tendencia se profundizó.

Desde Coto indicaron que las ventas crecieron un 200% en unidades respecto del año pasado y señalaron que el principal motor fueron los planes de financiación, con promociones de hasta 18 cuotas.

Alejandro Taszma, director comercial de Frávega, explicó a Letra P que entre el Hot Sale y los días previos al mundial “registramos ventas por 30% más que en el mundial de Qatar para la misma época, y hubo una tendencia a aparatos grandes: el de 75" y el de 65" fueron los más vendidos, el ticket promedio del 75" es $1,3 millones. La tecnología más aceptada es el QLED".

El número de pulgadas estrella del Mundial 2026 son las pantallas de 65" y 75". Para Brasil 2014 se vendió mucho la de 50", en Rusia 2018 pasó a 55" y en Qatar 2022 fue la de 65". También, fuentes de Frávega, explicaron que “venimos de un cierre de 2025 con exceso de inventario”.

Leonardo Alaniz, director comercial de la consultora Scentia, que releva las ventas en supermercados, indicó a Letra P que el Mundial disparó la demanda de televisores. Las ventas crecieron un 122% interanual en mayo y otro 153% en las dos primeras semanas de junio. Con esos registros, el acumulado del año hasta mediados de junio muestra una expansión del 70,5% respecto del mismo período de 2025.

Fuentes del supermercado Coto indicaron que la venta de televisores se incrementó un 200% en unidades respecto del año pasado, y marcaron que el motor fueron las cuotas, con planes de hasta 18 meses.

La industria relativiza el efecto Mundial

Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarta), que reúne a la mayoría de las empresas radicadas en Tierra del Fuego, explicaron a Letra P que "es casi un mito que el mercado de televisores crezca significativamente gracias al Mundial. El consumo está mucho más ligado al contexto macroeconómico que al calendario deportivo".

Agregaron que, en los años mundialistas, "cerca del 60% de las ventas se concentra en el primer semestre, mientras que en un año normal la demanda se distribuye de manera más equilibrada durante todo el año".

No obstante, reconocieron que el Mundial sí tiene un impacto comercial porque las marcas adelantan sus inversiones en publicidad y marketing para aprovechar el clima previo al torneo.

La plataforma Mercado Libre registró 2,4 millones de búsquedas relacionadas con televisores para consultar precios y características de los equipos, aunque no informó cuántas de esas consultas terminaron en operaciones ni la comparación con el Mundial de Qatar 2022.

El Gobierno celebra el repunte

El Gobierno buscó capitalizar el fenómeno en pleno Mundial. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: "Hay un verdadero boom de ventas de televisores por el Mundial (+70%). Sin Ahora 30 ni anabólicos estatales como pasó en Qatar 2022".

"El mercado de televisores se recuperó. Las ventas crecieron 11% en unidades entre enero y abril, aceleraron a 17% en abril y en mayo superaron el 50% interanual, con un avance acumulado del 20% en los primeros cinco meses. El Hot Sale posicionó a la categoría entre las más dinámicas y el sector proyecta un crecimiento cercano al 30% en unidades para todo el año", detalló a Letra P el economista Damián Di Pace.

Messi qatar 2022 campeon mundial La pasión Mundial por Lionel Messi y la Selección

Di Pace sostuvo que el mercado ofreció "más marcas, más modelos y precios a la baja" y agregó que "la demanda se concentró en televisores de mayor tamaño. Las pantallas de 55 pulgadas o más representan alrededor del 65% de la facturación, mientras que los modelos de 50, 55, 65 y 75 pulgadas lideran las búsquedas".

El triplete de Lionel Messi en el debut de su sexto Mundial ya empezó a pagarse en cuotas. "El acceso al financiamiento fue decisivo. Las 12 cuotas sin interés se transformaron en el esquema estándar del mercado y, en algunos casos, las promociones llegan a 18, 24 y hasta 30 cuotas. Actualmente un televisor de 65 pulgadas cuesta entre $1,1 y $1,7 millones y uno de 75 pulgadas entre $1,7 y $2,5 millones", explicó Di Pace.