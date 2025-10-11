China cruzó a los Estados Unidos y acusó a Scott Bessent de "bullying diplomático"

La embajada de China en la Argentina repudió este sábado las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y acusó a Washington de “intervencionismo y bullying diplomático” hacia los países de América Latina y el Caribe.
La sede diplomática del gobierno de Xi Jinping difundió un comunicado oficial luego de que el funcionario norteamericano afirmara, en una entrevista en Fox News, que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”. El texto calificó las expresiones de “provocadoras” y advirtió que revelan “una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que aún domina a algunos funcionarios estadounidenses”.
China vs. Estados Unidos
“Estos funcionarios sólo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”, señaló el mensaje, y agregó que Bessent “parece ignorar que China impulsa desde hace años una cooperación con los países de la región sobre la base del respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”.
El documento fue más allá, al sostener que “Estados Unidos se dedicó durante años a imponer su hegemonía e interferir en los intereses de los pueblos de la región, con actos evidentes de bullying diplomático”.
En ese marco, la embajada enfatizó que “América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie” y advirtió que “ningún país puede perturbar la cooperación entre China y la región, un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros”.
Por último, el gobierno chino remarcó que las naciones latinoamericanas “tienen derecho a elegir con independencia y libertad su camino de desarrollo y sus socios estratégicos”. Y concluyó: “Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y hacer aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”.