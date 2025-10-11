China cruzó a los Estados Unidos y acusó a Scott Bessent de "bullying diplomático"

La embajada de China en la Argentina repudió este sábado las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , y acusó a Washington de “intervencionismo y bullying diplomático” hacia los países de América Latina y el Caribe.

La sede diplomática del gobierno de Xi Jinping difundió un comunicado oficial luego de que el funcionario norteamericano afirmara , en una entrevista en Fox News, que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”. El texto calificó las expresiones de “provocadoras” y advirtió que revelan “una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que aún domina a algunos funcionarios estadounidenses”.

“Estos funcionarios sólo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”, señaló el mensaje, y agregó que Bessent “parece ignorar que China impulsa desde hace años una cooperación con los países de la región sobre la base del respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”.

Declaración del Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre las palabras del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent pic.twitter.com/K2gVxRRvkx

El documento fue más allá, al sostener que “Estados Unidos se dedicó durante años a imponer su hegemonía e interferir en los intereses de los pueblos de la región, con actos evidentes de bullying diplomático”.

En ese marco, la embajada enfatizó que “América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie” y advirtió que “ningún país puede perturbar la cooperación entre China y la región, un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros”.

Por último, el gobierno chino remarcó que las naciones latinoamericanas “tienen derecho a elegir con independencia y libertad su camino de desarrollo y sus socios estratégicos”. Y concluyó: “Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y hacer aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”.