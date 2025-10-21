El blindaje de Scott Bessent y Toto Caputo no alcanza: dólar en el techo y bonos en baja

Toto Caputo y Scott Bessent vuelven a ilusionar al mercado, hasta el martes.

A tres ruedas financieras de las elecciones, el dólar mayorista cerró en $1490,50, en el techo de la banda cambiaria, y el Banco Central debió intervenir, pese a las ventas de Scott Bessent . Los bonos soberanos revirtieron la suba que registraron tras los anuncios del swap para garantizar los vencimientos y la recompra de deuda que planea Toto Caputo .

El lunes, el Gobierno buscó cambiar el clima financiero con dos anuncios : el swap entre el BCRA y el Tesoro estadounidense, que se utilizará como garantía para los próximos vencimientos, y la recompra de deuda a través de un crédito del JP Morgan respaldado por organismos multilaterales. Sin embargo, las medidas no lograron revertir la tensión cambiaria.

Durante la jornada del martes, el volumen operado ascendió a u$s 718 millones, el más alto de las últimas semanas, tras promediar cerca de u$s 700 millones en las tres ruedas previas. El dólar oficial escaló a $1515 en el Banco Nación.

En el mercado de futuros, el contrato de octubre cerró en $1500 , por encima del techo previsto para su vencimiento ($1496,02), lo que refleja que el mercado ya descuenta un ajuste postelectoral.

La brecha cambiaria también volvió a ampliarse: el dólar MEP se ubicó en torno a $1574 , mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1600 .

“El regreso de las tasas de caución (23,5%) y repo (36%) a niveles normales aportó cierta estabilidad al mercado de pesos”, indicó la cuenta especializada Target de Mercado. Sin embargo, la presión sobre los dólares financieros no cedió.

Los Globales no pudieron sostener los verdes. La performance positiva con la que la deuda soberana en dólares arrancó la rueda se fue desdibujando con el correr de las horas. Así, los Globales finalizaron con caídas de hasta 1,5% más marcadas en el tramo largo.

La caída se intensificó cuando se supo que el Central intervino con u$s 45,5 millones en el MLC. En esta línea, el riesgo país se mantiene por encima de los 1040 puntos básicos.

El economista Amílcar Collante mostró, a través de un gráfico, cómo el desarme de plazos fijos continúa alimentando la compra de dólares, incluso más allá de las posiciones vendedoras de Bessent.

Otra vez en el techo

El dólar mayorista volvió a tocar el techo de la banda un mes después, pese a la fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos. La última vez había sido el 19 de septiembre, cuando el Gobierno desplegó un paquete de medidas para contener la presión dolarizadora.

Según Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, durante el último mes el Ejecutivo implementó múltiples estrategias para evitar este escenario, que incluyeron la eliminación transitoria de retenciones al agroexportador y la venta de divisas por parte del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el tipo de cambio volvió al límite antes de los comicios.

En aquella oportunidad, el BCRA había defendido el techo con u$s 1100 millones en apenas tres días. Este martes, la autoridad monetaria confirmó que vendió u$s 45,5 millones.

El economista Amílcar Collante mostró, con un gráfico, cómo el desarme de plazos fijos alimenta la compra de dólares más allá de las posiciones vendedoras de Bessent.

El tuit de Scott Bessent

En un nuevo posteo en redes, Bessent ratificó el swap anunciado por el Banco Central y advirtió: “No queremos otro Estado fallido en América Latina. Una Argentina fuerte y estable como buen vecino es de interés estratégico para Estados Unidos. El presidente Trump lidera el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra administración apoya los planes de reforma del presidente Milei y su estrategia fiscal prudente para hacer que la Argentina sea grande de nuevo”.

El mensaje no logró frenar la tendencia. Los títulos argentinos en dólares operaron mixtos en Nueva York: tras abrir al alza, cerraron con caídas de hasta 2,1%, a pesar del anuncio de recompra de deuda.

Descapitalizando al Banco Central

El economista Leandro Ziccarelli alertó sobre movimientos en el balance del BCRA. Señaló que Santiago Bausili vendió dólares a Caputo para que el Tesoro argentino pudiera cumplir pagos con organismos multilaterales.

Hasta ahora, Caputo venía utilizando divisas propias, sin afectar las reservas. “La compra de u$s 120 millones del Tesoro la semana pasada no se hizo por mercado, sino contra el BCRA directamente. Lo descapitalizaron. El monto es chico, pero la señal es grande”, escribió Ziccarelli en redes.

Un excolaborador de Toto Caputo pide reservas

El exviceministro de Caputo, Joaquín Cottani, analizó que la asistencia estadounidense “permite ganar tiempo para hacer las cosas bien”.

Crítico de la falta de acumulación de reservas, sostuvo que el Gobierno ahora puede “cubrir los vencimientos de 2026, no sólo del sector privado”, y usar ese margen “para recomponer reservas y preparar la normalización del mercado”.

cottani.jpg Joaquín Cottani, ex viceministro de Toto Caputo

“Hay una sola manera de hacer el ajuste monetario: dejar que el tipo de cambio encuentre su equilibrio”, sostuvo. Además, advirtió que debe quedar claro que “no habrá cepo cambiario en el futuro para quienes decidan invertir en la Argentina”, y enfatizó que “no va a haber más que esta asistencia de u$s 20.000 millones”.

Según Cottani, Bessent “escucha muchas voces, especialmente las del staff del FMI, que reclama acumulación de reservas como muestra de esfuerzo propio”.

Y concluyó: “El 2026 tiene que ser un año de reseteo. Si hay que hacer el ajuste, que sea desde el 27. No se puede caer otra vez en el gradualismo ni el intervencionismo. Si se decide invertir en pesos, después no puede haber cepo”.