El Gobierno, atento a la inflación que viene: junio se recalienta

"En junio no sólo estará el impacto de transporte (subtes en la Ciudad, al final de mayo y otro ajuste en junio), naftas, electricidad y gas (ajustes en la parte de generación, con transporte y distribución todavía suspendido)", explicó.

Variables que echan nafta para junio

A fines de abril, Caputo decidió patear aumentos en los costos de distribución y transporte, de las tarifas de luz y gas y de los impuestos a los combustibles para evitarse alrededor de dos puntos porcentuales en el cálculo del nivel general de precios.

Ahora en junio se sumará el nuevo esquema de quita de subsidios en los servicios para las personas usuarias de bajos y medianos ingresos (N3 y N2 en la segmentación tarifaria). Además se acortan topes de consumo subsidiados que, según la fórmula que aún estudia la Secretaría de Energía, tendrá incrementos de acuerdo al IPC.

Otro aspecto que recalentará la estadística será la salud privada, que tras las idas y vueltas para que retrotraigan los valores de las cuotas y la devolución de ese excedente cobrado en 12 cuotas, el Gobierno liberará a las empresas prepagas para que hagan nuevos ajustes.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 18.16.41.jpeg

"La inflación de junio se ubicaría así en 6,1% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones. El aumento respecto al mes anterior responde a los incrementos registrados en servicios regulados, que en mayo fueron congelados; destacándose las subas en tarifas de gas, electricidad, agua, combustibles y prepagas", explicó el grupo de analistas de la consultora Eco Go que dirige Marina Dal Poggetto.

La directora de C&T asesores, María Castiglioni, previó el dato entre 5% y 6%. "Sacando lo que vaya a impactar de tarifas y el cálculo de la quita de subsidios, la inflación está en un terreno moderado, aunque es difícil que la desinflación sea lineal cuando todavía hay muchos precios relativos por corregir", planteó a este medio.

Oskeniuk detalló que reducir la dinámica de los precios "es un camino cada vez más arduo de acá en adelante por la memoria inflacionaria, reacomodamientos cambiarios, mejoras parciales del salario real, y la posible recuperación incipiente de la actividad económica".

"De acá en adelante realmente se requiere arremangarse más para ir hacia niveles más bajos. No alcanza sólo con la disciplina que impone la recesión, hacen falta mayores elementos de coordinación de expectativas de precio", explicó el experto.

¿Vuelve el efecto dólar?

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) planteó que en las dos primeras semanas de junio "los productos de consumo masivo se movieron al 6% respecto del mismo período del mes anterior".

El informe del CEPA destacó qué puede pasar con el dólar. "Las dudas no solo aparecen respecto de la apreciación cambiaria derivada del diferencial con el IPC sino también del posible impacto del incremento de la brecha en la segunda quincena de mayo (el CCL se movió +8,1% vs abril) y en las dos primeras semanas de junio (+13,4% vs mayo)", puntualizó.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 18.15.29.jpeg

En junio también ya aumentaron 4% los combustibles, en parte por el ajuste del impuesto a los Combustibles y en parte por la devaluación del 2% del mes. Es un rubro que se suma a los costos del resto de la economía real.

"Se posterga la actualización correspondiente al primer trimestre de 2024, que incidiría en un nuevo incremento de la nafta cercano al 20%. Los vaivenes del precio internacional y un eventual incremento del crawling peg impactaría adicionalmente sobre el precio de la nafta. A pesar de la decisión judicial, los subtes volvieron a aumentar desde el 1 de junio, cuando la tarifa pasó de valer $574 a $650. El Gobierno de la Ciudad implementará un nuevo aumento del 35% en la tarifa de los peajes", indicó el CEPA.

Apenas se conoció el dato de mayo, Caputo planteó que la inflación acumulada entre diciembre y mayo resultó 50 puntos inferior a la esperada por los analistas. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que hace el Banco Central prevé un parate de la desaceleración. Hasta agosto, la curva no baja del 5%.