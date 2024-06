FMI y China: Caputo confirmó que el Gobierno ya inició las negociaciones por financiamiento fresco de parte de la entidad crediticia. La búsqueda es de, máximo, u$s 5.000 millones. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que el equipo económico está hablando con todas las fuentes posibles, todo el tiempo. El analista financiero Salvador Di Stéfano afirmó que en el mercado circulan algunos fondos soberanos en conversaciones. Las señales que se den en forma pública serán claves para las expectativas de los inversores. Lo mismo, el swap con China: hay que pagar u$s 5.000 millones y el país asiático no da señales de visto bueno para refinanciar los pagos. La economista Marina Dal Poggeto, de Eco Go, una de las más consultadas por la política y el Círculo Rojo, le tiró un palito a la canciller, Diana Mondino, por los exabruptos que dañaron la relación. “Esto suponiendo que identifican al chino que tiene que firmar la refinanciación de la activación del swap por u$s 4.900 millones”, dijo. Más señales.