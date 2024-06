Mercados: las acciones se disparan y el dólar baja tras la aprobación de la ley ómnibus XXS

Live Blog Post

Adorni, sobre el viaje de Milei a China: "No está confirmada esa bilateral, lo que no quita que ocurra"

El vocero presidencial Manuel Adorni negó que esté confirmada una reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par Xi Jiping en China. "No hay nada, absolutamente nada, confirmado", remarcó este viernes en su habitual conferencia de prensa y añadió: "No está confirmada esa bilateral, lo que no quita que ocurra".

"No hay ninguna solicitud ni nuestra a China ni de China hacia la Argentina", explicó el funcionario y, ante la insistencia por una fecha, reiteró: "Nada está confirmado".