Scott Bessent confirmó que Argentina le pagó al FMI con el préstamo de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , confirmó que Argentina pagó intereses al FMI con dólares del swap que negociaron el ministro de Economía, Toto Caputo , y el presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump . El Banco Central activó así nueva deuda para saldar el compromiso con el Fondo.

La confirmación de Bessent despejó el interrogante que el Gobierno evitaba precisar: el Banco Central utilizó dólares provenientes del swap con Estados Unidos para adquirir Derechos Especiales de Giro (DEGs) y afrontar así el pago al Fondo Monetario Internacional ( FMI ). La operatoria coincidió con movimientos registrados tanto en las reservas argentinas como en las estadounidenses.

Según la información publicada por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos realizó el 15 de octubre una transferencia de u$s 872 millones en DEGs a favor de Argentina, monto que el país incorporó inmediatamente para cubrir un vencimiento de intereses.

La caída equivalente en las tenencias del Tesoro estadounidense confirmó la operación cruzada.

Bessent explicó que la maniobra consistió en la venta de DEGs por dólares, figura prevista en la Ley de Derechos Especiales de Giro de 1968, que habilita al Tesoro estadounidense a realizar este tipo de transacciones a través del Fondo de Ahorros de EE.UU. (ESF).

En este caso, Estados Unidos intercambió dólares por los DEGs en manos del BCRA, lo que permitió efectuar el pago al FMI sin afectar las reservas netas locales.

El salvataje de Donald Trump

La asistencia fue parte del acuerdo de estabilización cambiaria que el gobierno de Milei mantiene con la administración de Trump.

bessent trump Scott Bessent y Donald Trump no logran contener al dólar y a los tenedores de deuda. Captura de redes

Bessent aseguró que el Tesoro obtuvo “una ganancia” con el movimiento y que empleó “una pequeña parte” de su hoja de balance para estabilizar a uno de sus principales aliados regionales, según declaró en una entrevista televisiva reciente.

Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya habían dejado rastros del uso del swap en el balance semanal de la entidad. Allí se constató la caída de posiciones en moneda extranjera y el aumento de la cuenta “otros pasivos”, que reflejó el pago de intereses al FMI, en línea con los datos difundidos luego por el organismo multilateral.

Antecedentes de este movimiento

La operatoria se suma al antecedente de agosto de 2023, cuando Qatar también asistió a Argentina con un préstamo equivalente a u$s 775 millones en DEGs para evitar un incumplimiento con el FMI. El Gobierno también recurrió al swap con China para saldar deuda con el organismo multilateral.

Ahora, la ayuda provino directamente de Estados Unidos, lo que refuerza el vínculo financiero que sostiene la administración Milei en un contexto de fuerte dependencia externa.

La confirmación de Bessent exhibe además la opacidad informativa del Gobierno, que evitó comunicar de manera oficial el uso del swap.

Con el movimiento blanqueado por el Tesoro estadounidense, queda claro que la cancelación del reciente vencimiento sólo fue posible gracias a este salvataje financiero.