SIN SWAP NO HAY PARAÍSO

Scott Bessent confirmó que Argentina le pagó al FMI con el préstamo de Estados Unidos

El Tesoro estadounidense puntualizó que le transfirió DEGs al Banco Central. Santiago Bausili cambió la deuda con el Fondo por el crédito con Donald Trump.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Toto Caputo y Scott Bessent sellan un acuerdo de ayuda financiera.

Toto Caputo y Scott Bessent sellan un acuerdo de ayuda financiera.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que Argentina pagó intereses al FMI con dólares del swap que negociaron el ministro de Economía, Toto Caputo, y el presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump. El Banco Central activó así nueva deuda para saldar el compromiso con el Fondo.

Notas Relacionadas
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con Toto Caputo 
SIN VOTOS NO HAY DÓLARES

El FMI a Caputo: Estados Unidos prestaría DEG, pero "la gente tiene que acompañar el ajuste"

Por  Guillermo Villarreal

La confirmación de Bessent despejó el interrogante que el Gobierno evitaba precisar: el Banco Central utilizó dólares provenientes del swap con Estados Unidos para adquirir Derechos Especiales de Giro (DEGs) y afrontar así el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). La operatoria coincidió con movimientos registrados tanto en las reservas argentinas como en las estadounidenses.

Según la información publicada por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos realizó el 15 de octubre una transferencia de u$s 872 millones en DEGs a favor de Argentina, monto que el país incorporó inmediatamente para cubrir un vencimiento de intereses.

bessent swap estados unidos

La caída equivalente en las tenencias del Tesoro estadounidense confirmó la operación cruzada.

Operación con DEGs y activación del swap

Bessent explicó que la maniobra consistió en la venta de DEGs por dólares, figura prevista en la Ley de Derechos Especiales de Giro de 1968, que habilita al Tesoro estadounidense a realizar este tipo de transacciones a través del Fondo de Ahorros de EE.UU. (ESF).

En este caso, Estados Unidos intercambió dólares por los DEGs en manos del BCRA, lo que permitió efectuar el pago al FMI sin afectar las reservas netas locales.

El salvataje de Donald Trump

La asistencia fue parte del acuerdo de estabilización cambiaria que el gobierno de Milei mantiene con la administración de Trump.

bessent trump
Scott Bessent y Donald Trump no logran contener al dólar y a los tenedores de deuda.

Scott Bessent y Donald Trump no logran contener al dólar y a los tenedores de deuda.

Bessent aseguró que el Tesoro obtuvo “una ganancia” con el movimiento y que empleó “una pequeña parte” de su hoja de balance para estabilizar a uno de sus principales aliados regionales, según declaró en una entrevista televisiva reciente.

Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya habían dejado rastros del uso del swap en el balance semanal de la entidad. Allí se constató la caída de posiciones en moneda extranjera y el aumento de la cuenta “otros pasivos”, que reflejó el pago de intereses al FMI, en línea con los datos difundidos luego por el organismo multilateral.

Antecedentes de este movimiento

La operatoria se suma al antecedente de agosto de 2023, cuando Qatar también asistió a Argentina con un préstamo equivalente a u$s 775 millones en DEGs para evitar un incumplimiento con el FMI. El Gobierno también recurrió al swap con China para saldar deuda con el organismo multilateral.

Ahora, la ayuda provino directamente de Estados Unidos, lo que refuerza el vínculo financiero que sostiene la administración Milei en un contexto de fuerte dependencia externa.

La confirmación de Bessent exhibe además la opacidad informativa del Gobierno, que evitó comunicar de manera oficial el uso del swap.

Con el movimiento blanqueado por el Tesoro estadounidense, queda claro que la cancelación del reciente vencimiento sólo fue posible gracias a este salvataje financiero.

Temas
Notas Relacionadas
El salvataje de Scott Bessent: qué es un swap, cómo funciona y por qué impacta en las reservas del BCRA.
ECONOMÍA

Qué es un swap, cómo funciona y por qué impacta en las reservas del Central

Es un mecanismo de intercambio de monedas entre bancos centrales. China y ahora EE.UU. lo usan para asistir al Gobierno y reforzar el respaldo financiero.
Toto Caputo y el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent: el salvavidas de Donald Trump
SALVATAJE

Bessent anunció que EEUU compró pesos, confirmó el swap de U$S 20.000 millones y ratificó la flotación entre bandas

El Tesoro de Estados Unidos intervino el mercado cambiario argentino este jueves y Caputo terminó de negociar el swap con el Banco Central.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Endeudamiento: Axel Kicillof afirma que tiene todo encaminado con la oposición
¿SÓLO LE FALTA RESOLVER LA INTERNA?

Endeudamiento: Kicillof cree tener cerrada la negociación con la oposición

Por  Macarena Ramírez
La Libertad Avanza resiste la continuidad del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el oficialista Matías López.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Tensa luna de miel: La Libertad Avanza veta a un candidato de Jorge Macri como vice de la Legislatura

Por  Francisco Basualdo
Los precios de la carne se disparan y empujan la inflación de noviembre. 
NAVIDAD VEGANA

La inflación vuelve a acelerar porque la carne no para de subir en la previa de las fiestas

Por  Lorena Hak
Martín Menem y Gabriel Bornoroni con los tres radicales violetas, que se suman a La Libertad Avanza.   
CONGRESO | DIPUTADOS

LLA sumó tres radicales y espera el quiebre de Unión por la Patria para ser primera minoría

Por  Mauricio Cantando