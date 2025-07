Los bancos le habían avisado a Toto Caputo que una megaemisión de pesos del BCRA haría subir el dólar

Con la extinción de las LEFI, el Banco Central buscó pasar a una política de control de agregados monetarios y que la tasa de interés la fije el mercado. Pero al sumar una avalancha de pesos de golpe, la tasa en pesos se derrumbó y el dólar aceleró. La volatlidad que prometió el ministro, en su máxima expresión.

La consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, coincidió en que Caputo, Bausili y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, atizaron el fuego.

Las licitaciones del Tesoro previas a la extinción de las LEFI debían retirar pesos. "Si bien se suponía que iba a ser el Tesoro quien cancele las LEFI, cuando se observa la dinámica de los depósitos del Tesoro se aprecia que no hubo caída el 10 de julio (último día de esas letras)", indició la consultora.

Pero no ocurrió. "Al contrario, los $ 5,6 billones de financiamiento neto que se obtuvieron en la licitación del 7 de julio fueron a parar a los depósitos del Tesoro en el BCRA, que aumentaron de $ 8 billones a 13,7 billones. Por tanto, el que monetizo la eliminación de las LEFI fue el BCRA. Esto es, se pagaron con emisión monetaria", concluyó PxQ.

Toto Caputo doma por X

Caputo usó su cuenta en X para confirmar que el Banco Central volvió a colocar pases a un día para absorber 5 millones. "Las LEFI, se suponía que los bancos las iban a canjear por Lecaps. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales", le contestó a un usuario de la red social que opera en el mercado financiero. Los "numerales" sería el sobrante de pesos.

La licitación de emergencia del Tesoro de este miércoles se liquidará recién el viernes. "En el mientras tanto, ya que estos pesos liquidan el viernes próximo, el BCRA absorbió $ 5 billones en los últimos tres días hábiles, siendo que la prioridad siempre fue, es y será, que no sobren pesos, de manera de consolidar el proceso de desinflación que estamos transitando", añadó.

En rigor, hasta el viernes pasado no hubo intervención del Banco Central en el mercado de pases. Fuentes del sector privado infirieron que Bausili habría vendido bonos y contratos de dólar futuro contra pesos para retirar liquidez por unos $ 500.000 millones hasta que, este martes, reabrió la ventanilla de pases por $ 4,5 billones.

Yo te avisé y vos no me escuchaste

Economía quería que esos pesos fueran a Lecaps y otros bonos del Tesoro. Los bancos le advirtieron a Caputo que esos instrumentos no servían, porque iba a sobrar liquidez y que no irían a las Lecap.

"Ellos pensaron que los bancos irían a Lecaps cuando no hubiera LEFIs", dijo una fuente del sector y profundizó: "Nosotros les dijimos que no eran sustitutos perfectos, porque el BCRA te daba LEFI a última hora del día con los pesos que a cada banco le sobraban (que cuando cierra el mercado todavía no saben cuanto les puede sobrar) y porque las LEFI se liquidaban a las 9 de la mañana y a las Lecap hay que venderlas en el mercado y por eso no se liquidan hasta el mediodía".

"Entonces, lo que pasó era lo esperado en cierto punto", agregó la fuente que se reunión con el Ejecutivo. "Con pesos sobrantes (o "numerales altos") los bancos llevaron eso a las cauciones y otros instrumentos líquidos y la tasa bajó mucho", explicó.

Esto era algo esperado, porque la decisión de no manejar la tasa de interés vía LEFI u otro instrumento del Banco Central agrega volatilidad a las tasas.

Para la fuente, la intervención del BCRA fue pragmática y correcta, desde este punto de vista de quitar volatilidad y contener la escalada.

"Que el BCRA tome los fondos excedentes o que provea los faltantes a cierta tasa de interés es lo esperable en casi cualquier país y es lo que ocurría hasta el 10 de julio. Algún mecanismo tienen que buscar si no hay LEFI (y sus mecanismos operativos asociados)", reclamó y sostuvo: "Para adelante, algo tienen que hacer para evitar la volatilidad extrema de tasas".

Otra fuente del sector financiero añadió: "Los bancos son 'prudentes' para no tomar liquidez de más que no saben si van a poder colocar (a lo que Toto llama 'temerosos')". No manejar esta ventanilla diaria de pesos puede provocar presiones cambiarias.

La volatilidad del dólar y la tasa

"La administración de la política monetaria-cambiaria se está enfrentando con la realidad de un esquema de flotación entre bandas con meta de agregados monetarios: no se puede pretender fijar todas las variables", concluyó PxQ.

"Si el equipo económico busca señalizar un cierto nivel de tipo de cambio, tiene que aceptar la tasa de interés que equilibra el mercado. Si, por el contrario, se busca flexibilizar las condiciones de liquidez, hay que aceptar las consecuencias en el mercado cambiario", añadió.

Caputo quiso mostrarse en control. Otro usuario de X con mercados financieros en el lomo le dijo que el BCRA volvió a intervenir en la tasa de interés.

"La tasa no la puso el Central, sino el mercado. El mandato de Bausili fue claro: absorber 5 billones de pesos, porque esta era la estimación del BCRA del excedente de liquidez", dijo.