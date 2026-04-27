Empresas & Negocios

ManpowerGroup: Luis Guastini liderará operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay

Amplió su responsabilidad regional tras siete años al mando de la operación local orientada al mercado laboral. Integra AmCham y es director de IDEA.

Por Letra P | Periodismo Político
ManpowerGroup: Luis Guastini liderará operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay

ManpowerGroup: Luis Guastini liderará operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay

ManpowerGroup designó a Luis Guastini como director regional para Argentina, Uruguay y Paraguay, una ampliación de funciones tras siete años al frente de la filial local. El ejecutivo, con trayectoria en cámaras empresarias vinculadas a los negocios y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, conducirá la estrategia en el Cono Sur.

Notas Relacionadas
De Vaca Muerta a Santa Cruz: Ali Moshiri confirma asociación con Doris Capurro, ex YPF
Empresas & Negocios

De Vaca Muerta a Santa Cruz: el ex ceo de Chevron y Doris Capurro operarán áreas convencionales

La compañía informó que Guastini asumirá el nuevo rol luego de encabezar desde 2017 la operación argentina, etapa en la que impulsó procesos de transformación organizacional y cambios internos orientados al mercado laboral.

Con más de 28 años de experiencia en gestión estratégica, capital humano y conducción corporativa, el ejecutivo consolidó un perfil ligado al desarrollo de talento y a la adaptación de empresas frente a nuevas demandas de empleo.

Fuentes de ManpowerGroup destacaron su orientación a resultados, su foco en la transformación de las organizaciones y su compromiso con la empleabilidad y el futuro del trabajo.

Trayectoria empresaria

Guastini es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con especializaciones en asesoramiento jurídico corporativo, negociación y gestión estratégica de recursos humanos.

manpowerGroup Argentina
Argentina, Uruguay y Paraguay: ManpowerGroup anunció importantes cambios en la conducción.

Argentina, Uruguay y Paraguay: ManpowerGroup anunció importantes cambios en la conducción.

Integra el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), preside el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y encabeza Junior Achievement Argentina.

Además, es director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y autor del libro ¿El fin del trabajo?

Expansión en el Cono Sur

Tras su designación, Guastini señaló: “Es un honor asumir este nuevo desafío regional dentro de ManpowerGroup. Continuaremos acompañando a las organizaciones en la transformación del mundo del trabajo y potenciando el talento en Argentina, Uruguay y Paraguay”.

El nombramiento se produce en un contexto de cambios en el empleo y de mayor demanda de perfiles especializados en la región. Para la compañía, la decisión busca reforzar su presencia en el Cono Sur.

ManpowerGroup opera desde hace 60 años en Argentina y tiene presencia en 75 países.

Temas
Notas Relacionadas
Alejandro Lastra, ex-Telefónica Movistar, es el nuevo presidente de la Asociación Empresaria Argentina.
Empresas & Negocios

AEA, con nuevo presidente: Alejandro Lastra, el ex-Telefónica que reemplaza a Jaime Campos

Es especialista en gestión corporativa y relaciones institucionales. Lo secundan Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Alfredo Coto y Luis Pagani, entre otros.
Zurich Argentina elige a Sebastián Dabini como nuevo ceo
Empresas & Negocios

Zurich Argentina designa un nuevo ceo y apuesta a profundizar su posicionamiento regional

El elegido es Sebastián Dabini, quien ya ocupó roles clave en el sector de las aseguradoras. Cambio con continuidad estratégica. Plan de expansión global.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante del funcionario de Toto Caputo que no declaró propiedades en EEUU
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante del funcionario de Toto Caputo que no declaró propiedades en EEUU

Por  Pablo Lapuente
La oposición teme que Manuel Adorni abandone la sesión informativa y armó un plan para evitarlo.
SALVEN AL VOCERO

La oposición teme que Adorni abandone la sesión informativa y armó un plan para evitarlo

Por  Mauricio Cantando
Los ciudadanos, como marionetas en una democracia vacía (imagen generada con inteligencia artificial).
PANTALLA DEL MUNDO NUEVO

Bosquejos de una democracia sin pueblo

Por  Marcelo Falak
Peter Thiel, el tecnoextremista fan de Javier Milei.
PANTALLA DEL MUNDO NUEVO

Milei, Peter Thiel y la tecno-oligarquía global

Por  Alejandro Ruiz Balza