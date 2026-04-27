ManpowerGroup: Luis Guastini liderará operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay

ManpowerGroup designó a Luis Guastini como director regional para Argentina , Uruguay y Paraguay , una ampliación de funciones tras siete años al frente de la filial local. El ejecutivo, con trayectoria en cámaras empresarias vinculadas a los negocios y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, conducirá la estrategia en el Cono Sur.

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La compañía informó que Guastini asumirá el nuevo rol luego de encabezar desde 2017 la operación argentina, etapa en la que impulsó procesos de transformación organizacional y cambios internos orientados al mercado laboral.

Con más de 28 años de experiencia en gestión estratégica, capital humano y conducción corporativa, el ejecutivo consolidó un perfil ligado al desarrollo de talento y a la adaptación de empresas frente a nuevas demandas de empleo.

Fuentes de ManpowerGroup destacaron su orientación a resultados, su foco en la transformación de las organizaciones y su compromiso con la empleabilidad y el futuro del trabajo.

Trayectoria empresaria

Guastini es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con especializaciones en asesoramiento jurídico corporativo, negociación y gestión estratégica de recursos humanos.

manpowerGroup Argentina Argentina, Uruguay y Paraguay: ManpowerGroup anunció importantes cambios en la conducción.

Integra el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), preside el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y encabeza Junior Achievement Argentina.

Además, es director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y autor del libro ¿El fin del trabajo?

Expansión en el Cono Sur

Tras su designación, Guastini señaló: “Es un honor asumir este nuevo desafío regional dentro de ManpowerGroup. Continuaremos acompañando a las organizaciones en la transformación del mundo del trabajo y potenciando el talento en Argentina, Uruguay y Paraguay”.

El nombramiento se produce en un contexto de cambios en el empleo y de mayor demanda de perfiles especializados en la región. Para la compañía, la decisión busca reforzar su presencia en el Cono Sur.

ManpowerGroup opera desde hace 60 años en Argentina y tiene presencia en 75 países.