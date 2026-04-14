Central Puerto, Edenor y los Neuss con Genneia van por las acciones de Transener

Sin oferentes extranjeros y en plena ola de privatizaciones impulsada por Javier Milei , Edenor , Central Puerto y el consorcio de los Neuss con Genneia disputan el control de Transener , la principal transportista eléctrica del país, a partir de la venta del 50% de Citelec con un precio base de u$s 206 millones.

La compulsa quedó así limitada a tres grupos energéticos locales que expandieron sus negocios desde la llegada de Milei a la Casa Rosada y ahora buscan quedarse con la mitad de la sociedad controlante.

La privatización del 50% de Citelec -puesta a la venta por el Gobierno con ese precio base- atrajo al consorcio Edison Energía -Genneia, a Central Puerto y a Edenor.

El grupo Edison está encabezado por los hermanos Patricio Neuss y Juan Neuss -cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo - y tiene entre sus accionistas a los empresarios Carlos Giovanelli , Damián Pozzoli , Guillermo Stanley , Federico Salvai , Rubén Cherñajovsky y Luis Galli . Su socia Genneia es la principal generadora de energía renovable del país y está en manos de fondos internacionales y directivos del grupo Brito .

Controlado por los Neuss, el grupo irrumpió en el sector eléctrico a principios de 2024, cuando adquirió las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa (Potrerillos). Luego dio un salto mayor al quedarse con las hidroeléctricas del Comahue, Alicurá y Cerros Colorados, por u$s 226 millones.

Genneia -cuyo accionista más visible es el banquero Jorge Brito, presidente del Banco Macro- es la mayor generadora “verde” del país. El mes pasado accedió a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por u$s 185 millones para construir cuatro parques solares en Mendoza, San Juan y Buenos Aires, además de avanzar en sistemas de almacenamiento con baterías adjudicados por la gestión mileísta.

En tanto, Central Puerto es el principal generador eléctrico privado del país. Maneja las centrales Puerto, Costanera y Piedra del Águila y tiene como accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.

En octubre de 2024 ingresó al negocio del gas al fusionarse con Ecogas, operadora de las distribuidoras Gas del Centro y Cuyana. También diversificó inversiones hacia proyectos mineros de litio, oro y plata; la construcción de un megaaserradero en Corrientes; y el almacenamiento de energía en el AMBA. En las últimas horas, sumó presencia en Vaca Muerta al adquirir el 100% de Patagonia Energy, que posee concesiones en Aguada del Chivato y Aguada Bocarey.

A su vez, Edenor -la mayor distribuidora eléctrica del país en cantidad de usuarios y volumen vendido- está controlada por el grupo Edelcos, integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Manzano RIGI Vaca Muerta José Luis Manzano y Mercuria Energy impulsan RIGI por u$s 6000 millones en Vaca Muerta

Tras modificar su estatuto en 2024, la empresa expandió sus actividades hacia la minería, con inversiones en proyectos de litio y cobre en Catamarca mediante participaciones en Polimetales del Noroeste e Integra Recursos Naturales Minerales.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, Edenor volvió a mostrar resultados positivos impulsados por la mejora de ingresos durante 2024 y por la Renegociación Quinquenal Tarifaria (RQT) que cerró con Energía en abril de 2025.

Condiciones de la licitación

El pliego licitatorio de las acciones de Transener estableció que las oferentes debían contar con un patrimonio neto mínimo equivalente a u$s 206 millones y acreditar experiencia en el sector energético durante los últimos diez años.

Al igual que en la licitación por el dragado y balizamiento de la hidrovía, quedaron excluidas compañías o agencias estatales extranjeras, así como entes provinciales o municipales.

Una vez que la comisión evaluadora verifique el cumplimiento de los requisitos legales y económicos, se abrirán los sobres con las ofertas económicas. Ganará quien supere el precio base con la propuesta más alta.

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Si se registra una diferencia menor al 5% entre dos o más ofertas, se habilitará una instancia de mejora para definir la adjudicación.

El grupo que adquiera el 50% de Citelec -y comparta el control de Transener con Pampa Energía, dueña del otro 50%- no podrá vender esa participación durante tres años. Si lo hace antes, deberá transferir al Estado el 50% de la ganancia obtenida.

Un negocio en alza

Lejos de ser una empresa deficitaria, Transener exhibe sólidos indicadores económicos. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, sus ingresos tarifarios crecieron más de 250%.

Tras la RQT aprobada a comienzos de 2024, la remuneración por operación y mantenimiento de la red nacional se ajusta mensualmente mediante un esquema doble: un 4% destinado a obras y una actualización automática según índices de inflación minorista y mayorista.

Transener estructura de la compañía

Los datos del cuarto trimestre de 2025 muestran que la compañía obtuvo ganancias por $57.060 millones, frente a $27.496 millones del mismo período del año anterior. Las ventas crecieron 42% interanual, hasta $167.904 millones, mientras que el EBITDA avanzó 84% y alcanzó $104.502 millones, con un margen del 62,2%.

En el acumulado de 2025, Transener registró ingresos por $573.145 millones (+28%) y un EBITDA de $341.355 millones (+71,5%).

Según informó a la Bolsa, el flujo de caja libre antes de inversiones y dividendos llegó a $244.133 millones, con una posición de caja de $121.540 millones al cierre del ejercicio.

Las inversiones alcanzaron $122.315 millones, mientras que la distribución de dividendos ascendió a $144.744 millones, confirmando el atractivo económico de la transportista en el actual escenario de reconfiguración del sector energético.