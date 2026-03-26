DE REMATE

Javier Milei sale a subastar Intercargo, pero la desregulación de Federico Sturzenegger le bajó el precio

El Gobierno quiere al menos u$s 45 millones por la operadora de servicios de rampa en aeropuertos. Valía más del doble. Las empresas interesadas.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
Desregulación aérea: Javier Milei sale a subastar Intercargo

Desregulación aérea: Javier Milei sale a subastar Intercargo

Con un precio base que equivale al 55% del valor que tenía la empresa a fines de 2023 y sin la exigencia de una inversión mínima en equipos e infraestructura, el gobierno de Javier Milei inició la cuenta regresiva para la privatización de Intercargo, la empresa estatal de servicios de handling.

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Antonio Rossi

Por medio de la resolución 282/26, el ministro de Economía, Toto Caputo, puso en marcha el proceso de privatización que prevé transferir el 100% de las acciones mediante una virtual subasta prevista para el 7 de mayo próximo.

Lanzada casi un año después de la fecha inicial anunciada, la licitación habilita la presentación de empresas nacionales y extranjeras que deberán ofertar, como mínimo, el precio base de u$s 45.120.000 que la tasación oficial fijó para Intercargo.

Según indicaron a Letra P fuentes del sector aeroportuario, el precio piso se ubica por debajo de la mitad de lo que valía la empresa en el mercado antes de la llegada de Milei en la Casa Rosada.

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Intercargo, del monopolio a la privatización

Intercargo, del monopolio a la privatización

Intercargo está presente en Ezeiza, Aeroparque y otros 14 aeropuertos del interior, en los que atiende a la mayoría de las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en el país.

Su actividad se focaliza en servicios de rampa, remolques, conexiones con pasarelas, carga y descarga de equipajes, provisión de agua potable, retiro de residuos, limpieza de aeronaves y traslado de tripulaciones y pasajeros.

La desregulación de Federico Sturzenegger

Desde el inicio de la administración libertaria, la empresa quedó afectada por la política de “cielos abiertos” y la desregulación total de los servicios aeroportuarios que impulsó Federico Sturzenegger.

Las nuevas reglas de juego permitieron que cualquier empresa que cumpla con los requisitos técnicos y económicos pueda ingresar al negocio de los servicios de rampa y competir en forma directa con Intercargo y las otras operadoras del sector.

Actualmente, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a estas compañías privadas para prestar servicios de handling: American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp.

A la desregulación operativa se sumó otra medida que impactó en el funcionamiento de la empresa. A fines de diciembre de 2025, la Secretaría de Transporte estableció que las mangas y pasarelas telescópicas deben ser operadas únicamente por las concesionarias de los aeropuertos.

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Por esa decisión, Intercargo dejó de atender y facturar el uso de las mangas en Ezeiza y Aeroparque, que pasaron a formar parte de los servicios bajo control de Aeropuertos Argentina, la empresa vinculada al grupo Eurnekian.

Quiénes se anotan para la compra

En cuanto a las posibles interesadas en adquirir Intercargo, una lista preliminar indica que al menos cuatro de las 11 empresas habilitadas para prestar servicios de handling podrían presentar ofertas: Swissport Argentina, la española Acciona, Escalum Investment -encabezada por el empresario Horacio Paolini, ligado a Mauricio Macri y Daniel Angelici- y MNZS, del grupo Menzies Aviation, con capitales ingleses y kuwaitíes y presencia en 300 terminales aéreas de 65 países.

A esas potenciales oferentes se sumarían el grupo local London Supply -que administra free shops y los aeropuertos de Ushuaia, Trelew y El Calafate- y la empresa Alyzia, la principal operadora aeroportuaria de Francia.

Los números oficiales de Intercargo muestran que, lejos de ser deficitaria, acumula tres ejercicios anuales con superávit operativo: $1245 millones en 2023; $17.000 millones en 2024 y cerca de $30.000 millones en 2025.

Para este año, el Plan de Acción y Presupuesto 2026 -aprobado por la resolución 272/26 del Ministerio de Economía- proyecta ingresos de operación por $126.417.438.752 y gastos por $117.775.929.686, con una ganancia operativa de $8.641.509.066.

Cómo será la venta

La venta de Intercargo abarca todos sus equipos, activos, contratos vigentes y la dotación actual de 1560 empleados. Para la presentación de las ofertas se utilizará el mecanismo de dos sobres: el primero contendrá los antecedentes legales, técnicos y económicos, mientras que el segundo incluirá el valor ofertado, que no podrá ser inferior al precio base.

Al igual que en las licitaciones de las hidroeléctricas del Comahue y de la hidrovía, no se admitirán ofertas de entes públicos o compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos provinciales o municipales.

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Las oferentes deberán acreditar una experiencia mínima de 12 meses como prestadores de servicios como manipulación y embarque de equipajes, asistencia operativa en pista, carga y descarga de aeronaves o transporte interno de tripulaciones y pasajeros.

En materia económica, se exige una liquidez no inferior a $29 millones para cubrir tres meses de operación. La garantía de mantenimiento de oferta será equivalente al 5% del precio base.

Según el pliego de bases y condiciones, la empresa compradora deberá mantener indemnes a los directores salientes de Intercargo ante cualquier reclamo vinculado con contratos, relaciones laborales, impuestos o tasas, incluyendo la cobertura de honorarios y gastos judiciales.

Los nuevos dueños no tendrán que cumplir con un programa de inversiones obligatorias. Tras la transferencia, regirá un período de transición de 180 días hábiles en el que deberán garantizar la prestación de servicios en las 16 terminales actuales. Luego podrán dejar de operar en aeropuertos no rentables con sólo notificar a las autoridades con 60 días de anticipación.

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