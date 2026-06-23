Banco Provincia: La Libertad Avanza quiere eliminar ocho cargos y volver al esquema anterior

La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para reducir la estructura de conducción del Banco Provincia y derogar la reforma sancionada en 2025 para volver al esquema anterior. La iniciativa también busca exponer el acuerdo que sellaron el oficialismo, el PRO , la UCR y otros sectores durante la negociación por el endeudamiento del año pasado.

La propuesta fue presentada en el Senado bonaerense y será replicada en la Cámara de Diputados con un texto idéntico. La iniciativa fue analizada por el bloque libertario de la cámara alta durante una reunión realizada hace diez días y, aunque reconocen que tiene pocas posibilidades de prosperar por la composición legislativa, sus impulsores sostienen que expresa el modelo institucional que impulsarán si llegan al Gobierno de la provincia en 2027.

El proyecto consta de una reforma de la ley que modificó la Carta Orgánica del banco y de un pedido de informes sobre la actual estructura de conducción de la entidad. La intención es dejar sin efecto los cambios aprobados a fines de 2025, cuando la ampliación del directorio formó parte de las negociaciones por la Ley de Financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof .

La iniciativa elimina el Consejo de Directores Asociados y la Sindicatura colegiada incorporados por la reforma de 2025. También reduce el cuórum del Directorio a tres integrantes, incluido el presidente, y establece que tres directores podrán convocar a sesiones extraordinarias.

Además, dispone el cese de los vocales actualmente en funciones para que las futuras designaciones se realicen bajo el nuevo esquema previsto por la ley. Los libertarios argumentan que la ampliación de la estructura incrementó la cantidad de cargos políticos sin mejorar el funcionamiento del banco. En ese sentido, sostienen que la propuesta apunta a recuperar un modelo de conducción más reducido y con menor costo administrativo.

Cómo quedó conformado el directorio tras la reforma

La ley aprobada el 4 de diciembre modificó la integración del Directorio del Banco Provincia, que pasó de un presidente y ocho vocales a un presidente y nueve vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y mandato de cuatro años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/1996463102565498920?s=20&partner=&hide_thread=false La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires está siendo el escenario, una vez más, de lo que significan las prácticas de la vieja política: otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre. Esos mismos de siempre con tal de negociar… — Sebastián Pareja (@SPareja_) December 4, 2025

La norma también creó el Consejo de Directores Asociados, integrado por tres vocales con funciones consultivas. Ese cuerpo puede emitir recomendaciones sobre gobierno corporativo, ética, transparencia y planificación estratégica, aunque participa de las reuniones con voz y sin voto.

A su vez, incorporó una Sindicatura colegiada integrada por dos síndicos encargados de controlar la legalidad de las decisiones del Directorio, supervisar los procedimientos internos y verificar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y del Código de Ética de la entidad.

Aquel acuerdo entre el peronismo, el PRO y la UCR generó la furia de LLA. En aquel momento, el jefe libertario en la provincia, Sebastián Pareja, dijo: "No somos kiosqueros de contratos".

Los 14 cargos que quedaron tras la ampliación

Con la reforma, la conducción del banco quedó integrada por 14 cargos políticos: nueve miembros del Directorio, tres directores asociados y dos síndicos.

Los representantes designados fueron Javier Osuna y Sergio Bordoni, por el Frente Renovador; Carlos Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, por el Movimiento Derecho al Futuro; Rodrigo Rodríguez y Laura González, por La Cámpora; Gabriela Demaría, por el kirchnerismo; Fernando Rozas, por Unión y Libertad; Matías Fernando Ranzini y Adrián Urreli, por el PRO, y Marcelo Daletto junto con Fernando Pérez, por la UCR.

sesion diputados 53 Juan Osaba y Agustín Romo, del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

La ampliación fue aprobada durante las negociaciones por la Ley de Financiamiento impulsada por Kicillof, que incluyó la autorización para tomar deuda por más de US$ 3.000 millones.

El antecedente del proyecto de Hechos

La iniciativa libertaria no fue el primer intento por reducir la conducción del banco. Días después de la sanción de la reforma, el diputado Manuel Passaglia, del bloque Hechos, presentó un proyecto para limitar el Directorio a seis integrantes.

La propuesta fue firmada junto con el diputado Ignacio Mateucci, con quien integra el bloque desde diciembre de 2025. Ambos rechazaron la ampliación aprobada por la Legislatura y sostuvieron que la creación de nuevos cargos respondió a un reparto político entre las principales fuerzas con representación parlamentaria.

Con este nuevo proyecto, LLA retomó ese planteo y buscó instalar una discusión que excede las posibilidades inmediatas de aprobación. En el espacio admiten que el escenario legislativo actual dificulta el avance de la iniciativa, pero consideran que la propuesta refleja el esquema institucional que pretenden aplicar si alcanzan el Gobierno bonaerense.