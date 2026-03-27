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Banco Nación ganó $1,19 billones y apuesta a créditos hipotecarios y al financiamiento a pymes

Los datos destacados de su balance 2025. Más soluciones de inversión para familias y empresas. Estrategia para sostener la actividad económica.

Por Letra P | Periodismo Político
Banco Nación ganó $1,19 billones con apuesta a créditos hipotecarios y pymes

Banco Nación ganó $1,19 billones con apuesta a créditos hipotecarios y pymes

El Banco Nación (BNA) obtuvo ganancias por $1,19 billones en 2025 y consolidó su liderazgo en préstamos y depósitos, con foco en crédito hipotecario y financiamiento a pymes. La entidad reafirma su rol en el sistema financiero, con estrategia orientada a expandir negocios, sostener la actividad económica y ampliar el acceso a los créditos en todo el país.

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El balance reflejó que la entidad alcanzó una participación de mercado del 17,3% en préstamos y del 16,8% en depósitos, indicadores que reflejan su peso en el financiamiento de la economía y en la captación de ahorro. En términos de rentabilidad, registró un retorno sobre el patrimonio (ROE) del 5,9%.

Banco Nación apuesta a créditos hipotecarios y Pymes
Banco Nación apuesta a créditos hipotecarios y Pymes.

Banco Nación apuesta a créditos hipotecarios y Pymes.

El informe también mostró una cartera con niveles de riesgo acotados: la irregularidad se ubicó en 3,97% y la cobertura alcanzó el 126,6%, lo que evidencia previsiones suficientes ante eventuales incumplimientos.

Créditos hipotecarios al sector productivo

La estrategia del banco apunta a sostener el crecimiento en líneas clave, con eje en los créditos hipotecarios para vivienda y en el financiamiento a pymes, consideradas centrales para la actividad económica.

Fuentes de la entidad destacaron que los resultados refuerzan su rol como banca pública, con capacidad para impulsar el crédito incluso en contextos adversos.

De cara a 2026, Banco Nación prevé profundizar su posicionamiento con más productos y servicios, en especial soluciones de inversión para familias y empresas. El objetivo es ampliar el acceso al financiamiento y consolidar su participación en el mercado.

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