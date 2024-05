Atraso cambiario: por qué Javier Milei niega la realidad y esquiva la discusión

Esa frase no puede aceptarse sin más. Además de intentar silenciar una discusión válida en la ciencia económica que no le conviene políticamente, Milei está forzando la interpretación. Es cierto que una devaluación no soluciona “el problema” y aumentaría la pobreza a través de una nueva aceleración inflacionaria, pero de hecho eso fue exactamente lo que hizo Milei al asumir: devaluó, aceleró la inflación y elevó la pobreza. Lo hizo porque diagnosticó que había un atraso cambiario y esa misma idea vuelve a ser válida en el actual contexto, pero la pregunta no debería ser si corresponde o no devaluar hoy, sino hacia dónde nos lleva la política cambiaria que está ejecutando el Presidente, de manera integral.