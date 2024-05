Javier Milei, ante el Círculo Rojo: "Vamos a desterrar la idea de que hay atraso cambiario"

El presidente Javier Milei aseguró que en Argentina no hay un "atraso cambiario" y defendió el actual valor del peso frente al dólar , que se mantiene con un ritmo de devaluación del 2% mensual, y afirmó que "es una hipótesis equivocada".

"Cuando llegamos, la brecha cambiaria era del 200%. Hay caraduras, liberticidas, que vivieron hablando de poner ‘arena en las ruedas’ y ahora vienen a hablar del cepo. Si tuviéramos un atraso cambiario, tendríamos una sistemática caída de las reservas y no paramos de comprar. La convalidación monetaria no se dio porque metimos el ajuste fiscal más grande la humanidad. ¿De que tijerita me hablan?", remarcó el jefe de Estado ante el Círculo Rojo.