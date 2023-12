El flamante ministro de Economía Toto Caputo demoró la difusión del plan de ajuste que instrumentará la administración de Javier Milei ; mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decretó un feriado cambiario virtual, por lo que los mercados funcionaron este lunes con operaciones mínimas. El tiempo de espera es porque el Gobierno aún no designó a Santiago Bausili al frente de la unidad monetaria. "No nos aceptan las renuncias", comentó una fuente del BCRA.

Miguel Pesce sigue siendo el presidente del BCRA y su Directorio continúa en funciones. Su sucesor todavía está definiendo quiénes estarán en su equipo y durante la jornada se reunió con Vladimir Werning , ex JP Morgan , asesor de Mauricio Macri y candidato a ser su vicepresidente de la entidad. Según indicaron voces de Reconquista 266 a Letra P , "se supone que en las próximas horas se harían los nombramientos".

El dólar mayorista opera a precios del jueves pasado , en la zona de $366 y con operaciones ínfimas. Las autoridades del Central tenían preparado desde el último día hábil de la semana anterior, la orden de operar con "conformidad previa"; lo que implica que tiene que haber una autorización previa de la entidad, con firma de la AFIP, para poder realizar una transacción. En el fisco, todavía no hay firma.

Este lunes también finalizó el tipo de cambio diferencial a $650 para exportadores, 50% al oficial y 50% al Contado Con Liquidación (CCL); y no hay señales de continuidad. El ministro del Interior, Guillermo Francos , había anticipado un precio en ese valor para el dólar oficial; mientras que el viernes el periodista Marcelo Bonelli hablaba de un salto a $800.

WhatsApp Image 2023-12-11 at 11.59.05.jpeg

En la reunión de Gabinete que encabezó Milei en la Casa Rosada, y en la que participó Caputo, se puso el foco estuvo en lo fiscal. "Descalabro de la economía, lo cual decanta en un recorte fiscal duro con expansión en las partidas sociales más quita de privilegios", dice el punto número 2 del paper que circuló extraoficialmente sobre el cónclave. No sólo no está claro el precio, sino qué acceso habrá al tipo de cambio, qué impuestos se mantendrán a la compra y dónde se hará el recorte de gastos . "Revisar contratos vigentes en los ministerios", surge de otro de los puntos de la reunión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, postergó los anuncios que hará el titular del Palacio de Hacienda. En los despachos oficiales no confirman ni desmienten la conferencia de prensa para este martes a la tarde. "Habrá anuncios cuando tenga que haber", deslizó un flamante secretario que llegó este lunes a Yrigoyen y Balcarce a acomodarse en su despacho oficial.

Primera reunión de el gabinete de Javier Milei.jpeg Primera reunión de el gabinete de Javier Milei

Caputo mueve oficinas

Caputo cruzó a su despacho tras la reunión del nuevo gabinete en la Casa Rosada y recibió durante el día a su equipo, ya en funciones. La secretaría de Finanzas que ahora dirige Pablo Quirno, un hombre de extrema confianza del ministro, se mudó del décimo al quinto piso, a pasos de la oficina del titular de la cartera económica. Tendrá a su cargo la gestión de la deuda en pesos y externa; clave para un Gobierno que quiere eliminar los pasivos remunerados del Banco Central con una operatoria que incluiría la emisión de bonos.

También caminó por los pasillos ministeriales el nuevo secretario de Legal y Técnica, José García Hamilton; un funcionario clave para cuidar la firma del extitular del BCRA cambiemista y comenzar a aplicar medidas. En el cuarto piso se mantiene la secretaría de Hacienda y Carlos Guberman estuvo desde temprano, acomodándose.

El mercado espera

Las semanas previas a la asunción presidencial, inversionistas de la City porteña le insistían a Milei con que muestre a su gabinete y, en especial, a quienes estarían a cargo de la gestión económica, para llevar certidumbre a los mercados. Con un paquete de medidas económicas demoradas y un ministro que todavía no envió señales a los mercados; los operadores aseguran estar en una posición "wait and see" (esperar y ver).

"Dado el escaso tiempo entre el cambio de Gobierno y el comienzo de la semana; es esperable. No me parece mal, es preferible a que sea todo rápido y mal hecho, veremos", consideró el operador de cambios de PR, Gustavo Quintana. "Vamos a tener una semana así, cambio de gobierno, de funcionarios y no es tan fácil conseguir gente. Es un partido nuevo y obviamente puede haber algo de improvisación, pero es normal", opinó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.