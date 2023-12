La primera foto de Milei con su gabinete

Live Blog Post

Milei anticipó "un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI"

Entre vítores, el Presidente adelantó que habrá "un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI que, a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado". "No hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", remarcó Javier Milei.

"Los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo", reiteró Milei, confirmó la "estanflación" y recurrió a su eslogan: "Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo: no hay plata". "Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina", prometió el jefe de Estado.

"La situación de la Argentina es crítica y de emergencia, no tenemos alternativa ni tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles, nuestro país exige acción inmediata", definió el libertario y reconoció: "No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas, pero no nos han dejado opción".

Ante cientos de integrantes de las fuerzas del cielo, Milei aseguró: "Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable". "Estoy convencido de que vamos a salir adelante", concluyó el economista.