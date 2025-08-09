Importaciones: autopartistas denuncian que automotrices traen todo de China y ahora son ensambladoras

La venta de vehículos acumuló un 78% de suba en el primer semestre 2025, pero el conjunto de la industria automotriz nacional está en reversa: el 60% de esos autos son importaciones . Además, los autopartistas nacionales denunciaron que, con el aval de Toto Caputo , las terminales automotrices los arman con cada vez más piezas procedentes de China .

“Tenemos autos que son un Frankenstein automotriz, con corazón asiático y con un futuro principalmente chino”, graficó en un comunicado la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes ( AFAC ). Según la normativa del Mercosur, los autos armados en Argentina y en Brasil pueden contar con la certificación de origen con hasta 84% de partes fabricadas extrazona.

La denuncia es para las 13 terminales globales radicadas en Argentina, nucleadas en la Asociación de Fabricantes ( ADEFA ), a las que AFAC acusa de importar piezas chinas baratas, ensamblarlas en el país y hacerlas pasar por “origen Mercosur ” para no pagar el Arancel Externo Común (AEC) del 35%.

Las terminales globales se generan una competitividad imposible para cualquier industrial autopartista argentino. Y también les permite ser competitivos en las exportaciones a terceros países.

La exportación de vehículos desde Argentina hacia Latinoamérica creció un 13,6% el primer semestre de 2025. Las ventas a Colombia aumentaron el 23%. Igualmente Brasil se lleva el 80% de las exportaciones locales.

El ingenuo espejismo numérico de los vehículos “Made in Mercosur” Nota difundida por #AFAC . Análisis profundo del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 14. #AutopartesArgentinas pic.twitter.com/kfX9chafwK

AFAC asegura que las terminales brasileñas también aprovechan las anomalías del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°14 y reclaman una revisión de la normativa.

Autopartistas bajo la amenaza china

AFAC es presidida por Juan Cozzuol, de Industria Plástico y Metalúrgica Cozzuol, en la que se nuclean marcas como Gestamp, Metalsa, Mirgor, Lear, Yazaki, Montich, Dana, Taranto, Baterías Moura, Industrias Guidi o Acindar, actualmente frenada.

Ocupan a 75.000 personas en forma directa e involucra a 400 fabricantes, incluidos los del mercado de reposición, a los que China ya invadió, impulsada por la apertura comercial del ministro Caputo y el secretario Pablo Lavigne, quien tiene a su cargo el sector industrial en la administración libertaria.

afac autos Juan Cozzuol Juan Cozzuol, de AFAC, advierte sobre el impacto de las importaciones

AFAC asegura que "están trabajando con el gobierno". Sin embargo, admiten también que la premisa libertaria es "sólo ocuparse de la macro y de políticas horizontales para la economía". Es el mantra de Javier Milei: "No hacemos políticas sectoriales".

Los autopartistas están denunciando a sus propios clientes, a las terminales globales, que por capacidad de compra y manejo del mercado, sostienen una relación siempre asimétrica. Pero el agua llegó a la puerta.

Fuentes del sector aseguran que los tres proyectos de modelos nuevos con radicación en Argentina: la camioneta Patagonia de VW, la Titano de Fiat y la Hiace de Toyota son todas ensambladas, casi sin contenido local.

toyota.jpg El sector automotriz entró a boxes en la era Javier Milei

“Hay riesgo inminente de desaparición de decenas de empresas autopartistas en Argentina y Brasil”, expresó AFAC.

En las bases de la burocracia hay funcionarios que "admiten que la industria automotriz nacional debería ser motivo de políticas específicas para el sector".

El rubro genera el 8% del empleo industrial local. Argentina, por producción, está entre los primeros 30 países del mundo, Brasil ocupa el décimo lugar y China está en la cima.

El Mercosur tiembla con China

“Es un problema de la región, las terminales buscan exportar y así lo consiguen”, le explicó a Letra P un economista que sigue y asesora al sector. El experto identifica varias capas que suman al problema: “Los costos argentinos son espantosos y el fenómeno del diseño automotriz importado de China. Sin una ley potente de promoción del autopartismo local, va a voltear a toda la industria nacional”.

La ADEFA, que preside Martín Zuppi de Stellantis, ha mostrado sintonía con el gobierno de Milei, incluso mantuvieron un encuentro con Caputo promocionando la posibilidad de pagar en dólares en las concesionarias.

Martín Zuppi de Adefa.jpeg Martín Zuppi, es el director del Grupo Stellantis en Argentina y presidente de ADEFA, que reúne a las automotrices que fabrican en Argentina

“AFAC hizo un análisis muy teórico que actualmente no es real. Todas las pick-up nacionales, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 tienen entre un 65% y un 70% de la producción de piezas locales, sin contar el valor agregado. Sólo las piezas, mucho más exigente que la regla Mercosur, que indica 35% al 50%, dependiendo el producto”, dijeron a Letra P fuentes de ADEFA.

“Aumentar el contenido regional es una limitante más a la exportación, en la que ya somos poco competitivos y, además, pagamos retenciones. Lo único que nos falta es poner un nivel de contenido local incumplible y que nos elimine de los mercados externos”, plantearon.

Argentina y Brasil tienen, en el marco del Mercosur, un acuerdo de libre comercio administrado para la producción automotriz.

Hace varios meses en Brasil, las terminales que se nuclean en la Asociación Brasileña de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), manifestó su descontento con las políticas de la empresa china BYD y amenazaron al gobierno de Lula da Silva con frenar las inversiones si no le ponían coto a los beneficios promocionales que está recibiendo la empresa del gigante asiático radicada en el estado de Bahía.

BYD ya fabrica en Brasil y se prepara para exportar sin aranceles hacia Argentina y en el lapso que esto suceda, en 2026 traerá directo de China las 6.500 unidades eléctricas e híbridas del cupo que le otorgó el gobierno para que no pague el arancel extra Mercosur.

Importaciones captan el crecimiento de las ventas

Fuentes que analizan el sector explicaron a Letra P que para el segundo semestre "se proyecta un mercado local que continuará en expansión, que podría alcanzar las 700 unidades vendidas y 615.000 unidades producidas y 323.000 exportadas".

De las ventas de vehículos 0km del primer semestre, los fabricados en las plantas argentinos crecieron un 30,1% y los importados sumaron el 143,6% y lo hicieron en todos los segmentos: autos, comerciales livianos y pesados. Los modelos con mayor crecimiento son el VW Polo, T-Cross y Chevrolet Onix.

venta-autos-0-km-junio-2025

La expansión de los importados casi duplica la tasa de crecimiento del mercado. Incluso, los números de producción local dieron para arriba un 14%, pero la fabricación la evolución del sector autopartista creció apenas un 3%.

Las ventas acumuladas al primer semestre alcanzaron las 320.000 unidades, de las cuales el 58,5% son importados. Sólo el 42% del mercado son nacionales.

Sin embargo, todavía los modelos nacionales están arriba entre los más vendidos. El Peugeot 208, el Fiat Cronos y las pick up Hilux, Ranger y Amarok, junto con Taos y Kangoo, están en esa lista.