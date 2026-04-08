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AEA, con nuevo presidente: quién es Alejandro Lastra, el ex-Telefónica que reemplaza a Jaime Campos

Es especialista en gestión corporativa y relaciones institucionales. Lo secundan Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Alfredo Coto y Luis Pagani, entre otros.

Por Letra P | Periodismo Político
Alejandro Lastra, ex-Telefónica Movistar, es el nuevo presidente de la Asociación Empresaria Argentina.

Alejandro Lastra, ex-Telefónica Movistar, es el nuevo presidente de la Asociación Empresaria Argentina.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) designó a Alejandro Lastra, ex-Telefónica Movistar, como nuevo presidente, en un recambio que impacta en la agenda de la economía y reordena la conducción de una entidad clave del empresariado en momentos de tensión con las políticas de Javier Milei.

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Durante la asamblea electiva, los miembros destacaron la gestión de Campos y valoraron su trayectoria en la representación del sector privado.

Lastra, de 61 años, es abogado egresado de la UBA y posee una Maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Desarrolló su carrera profesional en empresas como Citicorp, IBM y Movistar, donde se desempeñó como gerente de relaciones institucionales.

Su perfil profesional difiere del tradicional ceo: no presidió empresas ni ocupó cargos ejecutivos máximos, sino que actuó como profesional especializado en relaciones institucionales y gestión corporativa.

Paolo Rocca y Magnetto, en la vicepresidencia

La Asamblea Anual de AEA también confirmó la continuidad de Luis A. Pagani, titular de Grupo Arcor, y de Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata, en la vicepresidencia. También la integran Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto( Clarín), Sebastián Bagó (Bagó), Alfredo Coto (Coto) y Federico Braun (La Anónima).

Además, se definió que Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi ocuparán cargos como vocales. En tanto, Alberto Grimoldi fue reelegido como secretario.

Otros integrantes de la entidad

En la reunión participaron referentes como Julio C. Saguier, Pierpaolo Barbieri y Eduardo Costantini, entre otros.

La entidad reúne a titulares de compañías líderes que intervienen en el análisis de políticas públicas. Entre ellos figura también Marcos Galperin (Mercado Libre).

Las empresas que integran la AEA emplean en conjunto a unas 240 mil personas y mantienen un rol activo en el debate económico y productivo de Argentina.

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Economista con trayectoria en el FMI, BID y Banco Central. Se incorpora para aportar experiencia en inversiones, macroeconomía y financiamiento corporativo.

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