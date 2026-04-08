AEA, con nuevo presidente: quién es Alejandro Lastra, el ex-Telefónica que reemplaza a Jaime Campos

Alejandro Lastra, ex-Telefónica Movistar, es el nuevo presidente de la Asociación Empresaria Argentina.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) designó a Alejandro Lastra, ex-TelefónicaMovistar, como nuevo presidente, en un recambio que impacta en la agenda de la economía y reordena la conducción de una entidad clave del empresariado en momentos de tensión con las políticas de Javier Milei.
Durante la asamblea electiva, los miembros destacaron la gestión de Campos y valoraron su trayectoria en la representación del sector privado.
Lastra, de 61 años, es abogado egresado de la UBA y posee una Maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Desarrolló su carrera profesional en empresas como Citicorp, IBM y Movistar, donde se desempeñó como gerente de relaciones institucionales.
Su perfil profesional difiere del tradicional ceo: no presidió empresas ni ocupó cargos ejecutivos máximos, sino que actuó como profesional especializado en relaciones institucionales y gestión corporativa.
Paolo Rocca y Magnetto, en la vicepresidencia
La Asamblea Anual de AEA también confirmó la continuidad de Luis A. Pagani, titular de Grupo Arcor, y de Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata, en la vicepresidencia. También la integran Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto( Clarín), Sebastián Bagó (Bagó), Alfredo Coto (Coto) y Federico Braun (La Anónima).
Además, se definió que Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi ocuparán cargos como vocales. En tanto, Alberto Grimoldi fue reelegido como secretario.
Otros integrantes de la entidad
En la reunión participaron referentes como Julio C. Saguier, Pierpaolo Barbieri y Eduardo Costantini, entre otros.