AEA, con nuevo presidente: quién es Alejandro Lastra, el ex-Telefónica que reemplaza a Jaime Campos

La Asociación Empresaria Argentina ( AEA ) designó a Alejandro Lastra , ex- Telefónica Movistar , como nuevo presidente, en un recambio que impacta en la agenda de la economía y reordena la conducción de una entidad clave del empresariado en momentos de tensión con las políticas de Javier Milei .

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Lastra reemplaza a Jaime Campos , quien estuvo al frente de la organización durante 16 años. El cambio marca una renovación en la cúpula de la entidad .

Durante la asamblea electiva, los miembros destacaron la gestión de Campos y valoraron su trayectoria en la representación del sector privado.

Lastra, de 61 años, es abogado egresado de la UBA y posee una Maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University , en Dallas, Texas. Desarrolló su carrera profesional en empresas como Citicorp , IBM y Movistar, donde se desempeñó como gerente de relaciones institucionales.

Su perfil profesional difiere del tradicional ceo: no presidió empresas ni ocupó cargos ejecutivos máximos, sino que actuó como profesional especializado en relaciones institucionales y gestión corporativa.

Paolo Rocca y Magnetto, en la vicepresidencia

La Asamblea Anual de AEA también confirmó la continuidad de Luis A. Pagani, titular de Grupo Arcor, y de Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata, en la vicepresidencia. También la integran Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto( Clarín), Sebastián Bagó (Bagó), Alfredo Coto (Coto) y Federico Braun (La Anónima).

Además, se definió que Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi ocuparán cargos como vocales. En tanto, Alberto Grimoldi fue reelegido como secretario.

Otros integrantes de la entidad

En la reunión participaron referentes como Julio C. Saguier, Pierpaolo Barbieri y Eduardo Costantini, entre otros.

La entidad reúne a titulares de compañías líderes que intervienen en el análisis de políticas públicas. Entre ellos figura también Marcos Galperin (Mercado Libre).

Las empresas que integran la AEA emplean en conjunto a unas 240 mil personas y mantienen un rol activo en el debate económico y productivo de Argentina.