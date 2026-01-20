Milei en Davos, entre Trump, la batalla cultural y scouting de financistas para el modelo

Mientras escribo este correo, Javier Milei vuela al Foro de Davos , el espacio de megarricos cada vez más ricos que convirtió en tribuna para su batalla cultural y lo colocó como líder disruptivo en el radar de multimillonarios que se sacan la careta de la filantropía para pedir, sin ambages, desregulación y baja de impuestos, pero con diálogo y consenso.

La agenda de Milei intentará combinar sus hits anti-woke -el año pasado vinculó, sin ningún sustento en información confiable, matrimonios entre personas del mismo género con la pedofilia- con reuniones con ejecutivos de primer nivel de la banca, la energía y la minería. La crema de la crema del Círculo Rojo . Su modelo económico necesita financistas e inversores, más allá de las simpatías declarativas de buena parte del establishment.

Su discurso está previsto para este miércoles y será el postre luego del plato fuerte: Donald Trump hablará ante 65 jefes de Estado y de gobierno, 850 altos ejecutivos y otros políticos, referentes de organizaciones sociales y diplomáticos. En total, el encuentro reúne a unas tres mil personas acreditadas, custodiadas por más de cinco mil agentes de seguridad que convirtieron al centro de esquí en una localidad blindada.

Milei tendrá la difícil tarea de alinearse 100% con su prestamista de última instancia , pero sin incomodar a los líderes europeos, en momentos en que escala la tensión por Groenlandia.

El Foro de Davos

Hace más de 50 años, Charles Schwab, un economista, docente y filántropo, pensó el Foro Económico Mundial (FEM) como un espacio de diálogo. Su emprendimiento se convirtió en la referencia de Círculo Rojo internacional. Schwab dejó el FEM a mediados de 2025, en medio de una denuncia anónima por falta de transparencia en la administración de la organización.

Una investigación interna exoneró al ejecutivo de casi 88 años, pero su desplazamiento abrió paso a otros dos gigantes, designados copresidentes interinos: Larry Fink, el mandamás de Blackrock, y André Hoffmann, vicepresidente del gigante farmacéutico suizo Roche.

Fink es un personaje que merece un capítulo de Los perfiles del poder en algún momento, porque Blackrock tiene inversiones a lo largo y a lo ancho del país. Comparte el board con otros financistas de talla. Está el cofundador del FEM, David Rubinstein, que preside el consejo de administración de Carlyle, una firma que administra u$s 474.000 millones en activos.

No te sobra una moneda

Son algunos de los gigantes financieros a los que Milei, Toto Caputo y el canciller Pablo Quirno intentarán convencer de que aumenten sus apuestas por el país que baja aranceles e impuestos, a contramano de Trump.

El Gobierno anunció dos actividades con empresarios: el Country Strategy Dialogue on Argentina y un encuentro del presidente con ceos de bancos globales. El Ejecutivo espera contar con la grata presencia de Jamie Dimon, el jefe del glorioso JP Morgan; con David Solomon, de Goldman Sachs; con Brian Moynihan, del Bank of America; con Onur Genç, del BBVA, y con Héctor Grisi, del Santander. Del aporte de estos últimos te hablé la semana pasada. El BBVA y el Santander necesitan que el experimento libertario funcione porque su fuerte presencia en el país impacta en sus balances globales.

El plan económico de Caputo necesita bajar el riesgo país y abrir el mercado financiero internacional para cubrir el vencimiento de deuda de mitad de año y los siguientes sin seguir recurriendo a repos de emergencia o compras urgentes de dólares por parte del Tesoro, que, en el esquema actual, presionan sobre la tasa de interés y limitan la recuperación económica. Lorena Hak contó en Letra P que Davos ve, ahí, una luz amarilla.

Los grandes ejecutivos y economistas que participaron de informes del FEM notan que la mayor inestabilidad global por la guerra comercial y la decisión de Trump de avanzar, ahora, sobre Groenlandia pueden impactar en el riesgo financiero. Eso siempre es una mala noticia para países emergentes, sobre todo para los más vulnerables en términos financieros. El esquema cambiario puede crujir si el mundo se vuelve un lugar más hostil.

El riesgo motosierra

El IAE de la Universidad Austral llevó adelante el capítulo argentino del informe que se nutre de la percepción de los ceos del mundo, que es bastante elocuente. La motosierra, celebrada por los ejecutivos, fue demasiado lejos. El principal problema que encuentra el empresariado es “la insuficiencia en los servicios públicos y la protección social”, incluyendo infraestructura, educación y pensiones. En tres palabras, falta gasto público.

iae fem riesgos argentina Los empresarios argentinos que participaron de la encuesta del Foro de Davos plantearon los riesgos del modelo de Javier Milei.

El segundo riesgo de la economía argentina es la falta de oportunidades y el desempleo. El tercero, las probabilidades de recesión y de estanflación. El cuarto, la desigualdad (sí). El quinto es la polarización social.

Salieron muy wokes estas personas encuestadas. Quizás deberían tomar nota los magnates globales que celebran, de lejos, al fenómeno barrial.

Petróleo y energía

La buena noticia para Milei es que Davos parece sacarse la careta en materia de energía. Las grandes petroleras volverán al centro de la escena en este foro, que contará con ejecutivos de Exxon, Shell, TotalEnergies, Equinor y la italiana ENI, nueva socia de YPF para proyectos de GNL.

Ok, Exxon le vendió su porción de Vaca Muerta a Pluspetrol, Shell declinó asociarse para desarrollar y exportar GNL y Total y Equinor también redujeron participación en el país, pero allí estarán, también, Alejandro y Marcos Bulgheroni, de PAE, y Martín Eurnekian, de Corporación América, dueña de CGC. La necesidad energética de Europa y la apuesta de Trump por los combustibles fósiles devolvieron a estas compañías un protagonismo que habían perdido en Davos en manos de compañías de energías limpias.

Marcos Bulgheroni - CEO PAE Group Marcos Bulgheroni, de PAE, habitué de Davos.

El informe sobre riesgos globales mostró una creciente preocupación por la cuestión “geoeconómica” (el impacto de la conflictividad creciente a nivel mundial en los negocios) y en la desinformación vinculada a la Inteligencia Artificial (IA), mientras que las cuestiones ambientales perdieron terreno.

El riesgo de fenómenos meteorológicos pasó del segundo al cuarto puesto en la consideración; el riesgo de contaminación cayó del sexto al noveno lugar y un cambio crítico en los sistemas terrestres y pérdida de biodiversidad perdieron siete y cinco puestos, respectivamente.

Captura de pantalla 2026-01-19 170846 Para los ceos del Foro de Davos, los temas ambientales pierden relevancia.

En términos descarnados, es una agenda proclive para Argentina, que tiene la minería y la energía que el mundo ahora prioriza.

Las mieles de la Inteligencia Artificial

Las grandes tecnológicas tendrán su espacio protagónico en el debate de Davos y ahí estará Federico Sturzenegger para reclamarles a los Estados que se corran con sus molestas regulaciones. Anticipó su concepción en una columna que firmó con Milei en The Economist y que fue criticada por la economista Mercedes D’Alessandro en este interesante hilo de Twitter.

La IA va a mover al mundo pero, por ahora, mueve las fortunas de los milmillonarios. Según Oxfam, la ONG que cada año publica la evolución de los grandes patrimonios para reclamar impuestos globales a los altísimos ingresos, la riqueza de los tres mil milmillonarios del mundo creció 16,2% en un año, tres veces más rápido que el promedio de los cinco años previos. Hay 12 personas que suman más riqueza que la mitad más población global. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y otros tecnócratas están en ese selecto grupo.

oxfam inseguridad riqueza Los ricos son cada vez más ricos, según Oxfam.

En sintonía, PWC indicó que más del 60% de los ejecutivos argentinos espera recortar personal en puestos de menor experiencia, cuyas tareas quedarán a cargo de la IA. Los ceos esperan que la economía crezca, pero no mayor empleabilidad.

Otro dato clave del informe de Oxfam es que los milmillonarios tienen cuatro mil veces más de probabilidades de ocupar cargos políticos que una persona no rica. La política dejó de ser un asunto menor para estas grandes fortunas. Ahora van por todo.

En el estribo

Hubo show de Jon Batiste en Davos. Siempre me fascinó su facilidad para tocar lo que sea: pop, jazz, blues, música clásica. Siempre vuelvo a We are, un disco increíble. Y acá le hace arreglos bluseros a Beethoven. Un osado.

Bono Vox, el líder de U2, solía pasear sus iniciativas filantrópicas por Davos. Para mí, el inicio de The Joshua Tree, con Where the streets have no name, I Still haven´t found what I’m looking for y With or without you, es de los mejores inicios de la historia de los discos de pop y rock.

Otro que anduvo por Davos hace unos años fue Elton John, premiado por su trabajo para erradicar el VIH. El tipo festejó sus 60 años en el Madison Square Garden con este recitalazo.

