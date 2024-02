2024, odisea Javier Milei: la clase media quema dólares y se endeuda caro

“El 49% de los argentinos de clase media está recortando sus gastos cotidianos”, explica el último informe sobre consumo Moiguer Consultora de Estrategia . En ese estudio también se explicita que “entre 2018 y 2024, un 25% más de la clase media argentina achicó sus consumos cotidianos y directamente dejó de comprar ciertos productos; y el 56% que ya no hace ciertas compras porque no llega a fin de mes, mientras que solo el 7% lo hace para poder ahorrar”.

Tres productores de seguros del automotor confirmaron que, ante la duplicación del precio -pasaron en promedio de $40.000 a $80.000 para los más completos-, las personas usuarias comenzaron a llamar para encontrar la forma de “abaratarlo”. Aunque el tema es espinoso, porque la contracara -explicaron- es la inseguridad y la posibilidad de “que si te lo roban y tenés un seguro básico, no recuperás nunca más el capital”.

"En ese rubro, el sector de la clase media hacia abajo tiende a reparar el auto y no a cambiarlo. El aumento del precio de los combustibles y de las autopartes están provocando que el vehículo no se use directamente”, graficó Diego Nasser de la gremial empresaria Grupo Industriales PBA.

Los recortes siguen. Los colegios privados sufren por sostener la matrícula, pero ya soportan el aumento de la morosidad en los pagos de las cuotas. "Terminaron 2023 con una morosidad en aumento y esperan que les suba este año", afirmó Martín Zurita, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aiepba).

Vender dólares o endeudarse caro

En la clase media se impone la máxima de Milei: “No hay plata”. "Está quemando de ahorros que tenían para gastos a largo plazo, para cubrir compromisos de corto plazo. Están los que venden dólares y también quienes, en ese mismo sector social, está acudiendo las financieras a conseguir préstamos con intereses usurarios, que se devuelven con la vida”, aseguró Maximiliano Ramírez, de la consultora Sudamericana Visión, consultado por Letra P.

Para Ramírez una de las causas “es que el salario perdió contra la inflación en todo 2023 y ahora está los niveles de 2003”. “Con el gobierno de Milei el ajuste fiscal se apoyó en el congelamiento de salarios, jubilaciones y las prestaciones sociales, eso representa dos tercios del gasto que entraron en el efecto licuadora y motosierra”, añadió.

“La estanflación es el peor estado al que puede llevarse una economía, y la clase media se ve afectada en particular por la pérdida de su poder adquisitivo, y también porque se le redujeron sus ingresos en un contexto recesivo”, coincidió Federico Machado, de la consultora Open.

La franja más golpeada

Machado detalló que la clase media está conformada por trabajadores autónomos, emprendedores, personas propietarias de pequeñas empresas y profesionales. “Son los sectores más afectados al caer el consumo y la demanda agregada. También depende del sector. Están más perjudicados los del turismo y la construcción, que los sectores de alimentos”.

También marcó otro detalle que puede empeorar la vida de la clase media: “Si el ajuste recae con fuerza sobre las provincias, es esperable que sufran significativamente los ingresos de docentes, médicos y fuerzas policiales, que constituyen el principal componente del gasto público provincial y son todos clase media”, puntualizó.

La vieron llegar

Un informe de la consultora ShopApp Insights, sobre la base de una encuesta realizada en la última semana de 2023, revela que el 78% de las personas consultadas preveía bajar los gastos y casi el 50% de la gente pensaba financiarse con ahorros o con el uso de la tarjeta de crédito.

El estudio señala, además, que el 72% estaba dispuesto a bajar gastos en el rubro ocio, entretenimiento y salidas; el 53% en vestimenta y calzado; el 30% en el mantenimiento y refacciones del hogar; el 22% en la televisión por cable; el 20% en el gimnasio; el 18% en alimentos y bebidas y sobre el final aparecen los rubros donde la gente no está dispuesta a recortar: internet, salud y educación.

Desde el sector hipermercados detallaron a Letra P que "la compra del mes sigue existiendo como reserva de valor ante la inflación, el dólar quieto y plazos fijos con tasas negativas". Sin embargo, precisaron, "los tickets son de menor valor y no se detectó pérdida de clientela significativa". También creció, indicaron, "la compra de segundas y terceras marcas y marcas propias, por el precio".

El Instituto de Estudios Laborales y Sociales (Idelas), de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), señala que la clase media plena está integrada por familias con ingresos equiparables a tres canastas básicas - $1.8 millones en enero 2024- y clase media alta categoriza a las familias con ingresos hasta 12 canastas básicas.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia integrada por dos personas mayores en actividad laboral y dos menores, con casa propia, necesitó ingresos por $888.000 para ser considerada de clase media.