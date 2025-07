Reelecciones indefinidas: el PRO denuncia irregularidades y pide frenar el debate en el Senado

La Libertad Avanza picó en punta

Este lunes, dirigentes de La Libertad Avanza también habían solicitado anular la votación en el Senado bonaerense, argumentando que no se cumplió lo ordenado por el reglamento. El mismo dice que, al haber empate en una votación, se debe realizar una doble votación, algo que no ocurrió la semana pasada cuando Magario definió con su voto.

Así lo publicó la senadora bonaerense de LLA Florencia Arietto, quien manifestó que no se cumplió con lo establecido en el mencionado artículo y pidió que se reitere la sesión. En el mismo tono se expresó el exlegislador bonaerense y dirigente de LLA, Roberto Costa. En declaraciones a 221 Radio señaló que “se comieron un articulo del reglamento, me parece que la sanción no es válida” y que advirtió: “Si la ley se consuma en Diputados podrían hacer una presentación judicial por inconstitucionalidad”.