Reelecciones indefinidas: el peronismo patea la convocatoria de la sesión y busca sumar votos

bloque up.jpeg Bloque de Unión por la Patria.

Las reelecciones indefinidas en Diputados

El jueves pasado se especuló con una convocatoria para que Diputados sesionara el miércoles 2 de julio, algo que finalmente no ocurrirá. Según pudo saber Letra P, el peronismo no va a querer sesionar hasta no tener los votos, y así evitar protagonizar una sesión fallida como fueron los debates previos a la aprobación en el Senado. Algo de eso se conversó en una reunión que el bloque tuvo la semana pasada. El mayor problema que hoy tiene UP es interno.