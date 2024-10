¿Quién va a defender el proyecto de Presupuesto 2025 de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense?

La interna del peronismo en el marco de la disputa por la conducción del PJ lesiona la relación entre los representantes de Unión por la Patria (UP) en la Legislatura bonaerense . La tensión es entre quienes impulsan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el partido y quienes se alinean en la postura de Axel Kicillof , quien pretende evitar la confrontación.

En ese marco, el heterogéneo bloque que el peronismo tiene en Diputados , donde conviven La Cámpora , kicillofistas, el Frente Renovador y representantes de los intendentes, siempre ha mostrado cierta cohesión a la hora de votar las leyes enviadas por el Ejecutivo y surgidas de la agrupación que conduce Máximo Kirchner . No obstante, ya corriendo el plazo para la presentación del proyecto de presupuesto 2025 por parte del gobernador, hoy nadie se atreve a confirmar quiénes defenderán a capa y espada los lineamientos económicos y financieros de Kicillof para el año que viene.

Hasta que no haya una definición de la interna que sigue escalando, es ciencia ficción imaginar quiénes serán los portavoces del gobernador en la cámara baja y quiénes prestarán sus manos -con mayor o menor convicción- dentro del oficialismo.

Hasta que ello no suceda, el proyecto del presupuesto y la ley fiscal impositiva no verán la luz. En Gobernación avisan que “se está trabajando en el tema, pero no hay fecha de presentación”. Más: “Debemos trabajar con los parámetros establecidos en el presupuesto nacional”.