La disputa CFK - Axel Kicillof tensiona los bloques de UP en la Legislatura: cómo es el reparto de camisetas

La guerra por la conducción del PJ que puso en tensión la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , se derrama en las bancadas de Unión por la Patria (UP) en la Legislatura bonaerense .

Distinto a otras veces, cuando las diferentes expresiones peronistas eludían blanquear las rispideces naturales de la política interna, ahora en el parlamento los cristinistas piden definiciones en favor de La Jefa “para que no haya ambigüedades” y cerca del gobernador apuntan que “traidor es ( Miguel ) Pichetto ” y no quien “aceptó que le pusieran a Martín Insaurralde de jefe de gabinete”.

“Se fueron al carajo al tildarlo de traidor. Axel nunca se corrió de su lugar y acató órdenes con las que no estaba de acuerdo”, le dijo a Letra P alguien de la Cámara de Diputados. En la misma línea, la legisladora Susana González destacó ante este medio: “Ganamos la gobernación puramente porque Kicillof es un hombre íntegro, honesto, de familia y da la cara”.

Los defensores de La Jefa

En la vereda cristinista la postura crítica al gobernador se mantiene: “(Esa posición ) no deja lugar a la ambigüedad para que nadie se haga el vivo. Si no salíamos así, creo que en la lista de Quintela aparecían otras personas”, apuntaron desde el Senado bonaerense. En la cámara alta el esquema es más compacto que en Diputados. La expresidenta tiene a una tropa ultra defensora encabezada por Teresa García, jefa del bloque UP y apoderada de la lista de Cristina como candidata a conducir el partido.