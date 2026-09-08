Malvinas: las hilachas del traje nacionalista de Javier Milei

El traje de fan de Malvinas le queda grande a Javier Milei (imagen generada con inteligencia artificial).

Cada día que pasa desde la puesta en escena de la cadena nacional del último jueves , el repentino brote malvinero se revela como un traje que le queda grande y mal a Javier Milei : lo expone en la discrepancia con todas su definiciones previas y fuerza una conversión inverosímil del ultraderechista anarcocapitalista de siempre en este soberanista de nuevo cuño.

Si la cosa fuera en serio, la jugada obligaría al Presidente a reconvertir toda una política exterior con insalvables fallas de origen .

La nueva política sobre Malvinas deja en flagrante offside la concepción presidencial del lucro irrestricto, que fue siempre su marca en el orillo. ¿Combatiendo al capital?

Antes de seguir, alerta: tras la amenaza de "revisar" su posición sobre Malvinas, Donald Trump conversó este lunes por teléfono con el premier británico, Andy Burnham , quien empezó a ablandarlo al concederle la razón sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y de impedir que Irán se dote de armas nucleares, según contó Clarín . ¿Lo bueno dura poco?

Esteban Rafele escribió en Letra P que "la caza de brujas que desató el Gobierno en la industria petrolera recién empieza y puede tener consecuencias inciertas. Las grandes compañías que operan en Vaca Muerta y el offshore del mar Argentino evitan cualquier intervención en las Islas Malvinas. Con los proveedores de servicios la cuestión es más difusa". La nota es rica en datos sobre compañías incluso beneficiadas por el RIGI , algo embarazoso para el Gobierno, cuya motivación es demasiado política y electoral como para resultar creíble fuera de su núcleo duro, como ya revelan las encuestas .

Sin embargo, lo más explosivo surgió de una revelación que hizo el periodista Jorge Liotti en La Nación: Eduardo Elsztain es accionista minoritario desde 2017 de la Falkland Islands Company, "la empresa que históricamente manejó la economía y la vida política de las islas".

Entrismo capitalista

Uno de los empresarios más ricos de la Argentina y uno de los más cercanos al Presidente, Elsztain –presidente de IRSA y de Cresud y controlante del Banco Hipotecario, entre otros intereses importantes– salió este lunes a realizar su descargo.

Eduardo Elsztain, anfitrión de Javier Milei en su hotel Libertador durante sus días de presidente electo y los primeros del libertario como jefe de Estado.

Para eso hizo llegar un comunicado a ese mismo medio, en el que dijo que la idea de invertir en ese activo "coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas", según la cual "estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas" serviría para "ayudar en el reclamo de soberanía".

"Mi abuelo Isaac siempre me decía que si Argentina se hubiera involucrado económicamente en la vida de las Islas Malvinas durante todo el siglo XX, probablemente habríamos evitado la guerra. No fue el único que pensaba eso: Perón intentó comprar la Falkland Islands Company (FIC) más de una vez y también lo intentó el empresario metalúrgico César Cao Saravia en el 77", aseveró en busca de referencias de autoridad.

Su patriada, explicó, comenzó entre 2005 y 2006. "Fui comprando acciones de la Falkland Islands Company, una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las Islas Malvinas que tiene a cargo temas inmobiliarios, agropecuarios, hoteleros, entre otros. En 2017 se abrió una oportunidad mayor, cuando los propios empleados de FIC hicieron una oferta para comprarla", pero aunque "la bolsa de Inglaterra es la cuna del liberalismo económico", su propuesta "fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas", sostuvo.

Así, en la actualidad, sólo mantiene "la participación minoritaria que había comprado a través del mercado –cercana al 2%–", precisó.

No explicó por qué se apegó a ese módico entrismo capitalista una vez que su plan de takeover fracasó por las políticas del gobierno ocupante.

"Nuevamente veo aparecer en redes sociales teorías conspirativas y antisemitas sobre mi persona", se quejó. Un clásico.

Relaciones peligrosas I: la pesca

Más allá de las actividades listadas por el empresario, la FIC afirma en su sitio ofrecer "una variedad de servicios a todos los miembros de la comunidad marítima", lo que incluye a las flotas pesqueras que, permisos mediante expedidos por las autoridades isleñas, operan en la zona y depredan riquezas nacionales.

Ergo, si la Falkland Islands Company gana dinero con la provisión de servicios a esa explotación, también lo gana el accionista Elsztain.

Relaciones peligrosas II: el petróleo

¿Qué pasa, en tanto, en materia de explotación petrolera, la que, según las empresas británica Rockhopper e israelí Navitas, comenzaría a rendir frutos en 2028?

En su discurso, Milei señaló con acierto que, "si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca. Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos".

"Nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir, la Argentina no se quedará de brazos cruzados", sumó.

Como accionista de la Falkland Islands Company, Elsztain también obtuvo beneficios –indirectos– de la actividad hidrocarburífera.

"¡Trabaje con nosotros! A medida que las Islas Malvinas comienzan a desarrollar desde cero su capacidad en el sector de petróleo y gas, surgen numerosas oportunidades para colaborar con nosotros en el establecimiento de infraestructuras clave y en la prestación de servicios locales", invita la página oficial de la empresa.

"La Falkland Islands Company está estableciendo activamente relaciones con proveedores de servicios del sector de petróleo y gas –ya consolidados– para actuar como sus agentes o socios en joint ventures. Como empresa local con una amplia gama de negocios en funcionamiento, somos el socio ideal para ofrecer apoyo sobre el terreno, aportar valor local y ofrecer un conocimiento profundo tanto de la creciente industria de hidrocarburos como del entorno empresarial de las islas", sigue.

Todo lo contrario

Pablo Quirno salió raudo a sacarle al empresario amigo el mote de "traidor". "Todo lo contrario", posteó.

Según la Real Academia Española, los antónimos de esa palabra tan fea son "leal" y "fiel".

¿El principal accionista de IRSA no se dio cuenta de dónde provenía una parte de sus beneficios, seguramente pequeña en proporción a sus otros ingresos?

¿Le habrá pasado desapercibido ese dinero?

Lanzado hacia lo desconocido, el Gobierno anunció este lunes la presentación de una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y varias compañías asociadas ya que "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte en violación de las disposiciones establecidas por la ley 26.659".

"Asimismo, la denuncia se dirige contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible", agregó el comunicado.

"El Estado Nacional continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina", concluyó.

Avanza, de ese modo, en el sentido de lo ordenado el jueves por el Presidente. "Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores", había dicho Milei.

Javier Milei y la conexión Elsztain

¿Está Elsztain en peligro, entonces? Parece difícil.

Inmediatamente después de su triunfo electoral, el actual presidente se instaló junto a su hermana, Karina Milei, en el Hotel Libertador, propiedad del dueño de IRSA. Eso generó en su momento quejas por lo que podía considerarse una posible prebenda, además de generar falta de control sobre la agenda del electo.

El empresario, además, es uno de los nexos más importantes entre Milei y el grupo ortodoxo Jabad Lubavitch. De hecho, facilitó su participación con líderes locales de esa organización como el rabino Tzvi Grunblatt en Buenos Aires y lo acompañó a la tumba del rebe Menachem Mendl Schneerson, ubicada en Queens, Nueva York, todo en 2023.

Eduardo Elsztain y Javier Milei en la tumba del rebe de Lubavitch, en 2023.

Guillermo Villarreal relató minuciosamente en Letra P el nacimiento de esa relación –¿espiritual, política, económica?–, que creció desde abril de ese año, durante el Foro Llao Llao.

De carne somos

La cercanía entre Milei y Jabad resulta curiosa. Si bien esa corriente jasídica es bastante abierta en su relación con los gentiles, llama la atención que el vínculo estrecho se sostenga con un hombre que se suele comparar con Moisés; que bastardea el mensaje de amor al prójimo, basal para el judaísmo; que descalifica como "una aberración" la idea de justicia social, perfectamente equiparable al mandato de la tzedaká; que es tan dado a la injuria; que incurre una y otra vez en el pecado gravísimo del lashón ará, traducible como "maledicencia", y que miente, entre otras cosas, con fotos hechas con inteligencia artificial, pero que defiende como verdaderas a pesar de mostrar personas con pies que van tanto para adelante como para atrás.

Hay que reconocer que el mandatario es un hombre imperfecto como todos, pero también que es uno que no se priva de nada.

¿Habrá en esa relación algo de instrumentalización de las curiosidades espirituales del Presidente?

El amigo israelí

"Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos", pidió Milei en su cadena. En eso andan sus amigos israelíes.

Itamar Ben-Gvir es el ministro de Seguridad Nacional de Benjamín Netanyahu. Jefe del partido Otzma Yehudit (Poder Judío), es un extremista de posiciones que dan más que vergüenza ajena. Además, es residente de la colonia de Kiryat Arba, en Cisjordania ocupada.

Itamar Ben-Gvir junto a la diputada Tali Gottlieb.

Yair Netanyahu, hijo activista del primer ministro, venía en los últimos días irritando al gobierno británico al afirmar en las redes sociales que las Malvinas son argentinas.

Este lunes, de modo más significativo, el ministro Ben-Gvir se pronunció en el mismo sentido.

"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino (…). Hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu para que reconozca la soberanía de Argentina (e imponga) sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe", posteó.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí… — (@itamarbengvir) September 7, 2026

Hábil, lo hizo a título personal, alentando al primer ministro, pero sin llegar a hablar de modo oficial. Al menos por ahora.

Israel castiga así al gobernante Partido Laborista del Reino Unido: Keir Starmer, antecesor de Burnham, formalizó un año atrás el reconocimiento oficial de Palestina como Estado.

Lo llamativo, como se dijo, es que el ministro es un colono, un ocupante de territorio ajeno, lo contrario que defiende la Argentina respecto de los kelpers, a quienes por esa razón les niega cualquier pretensión de autodeterminación, y justamente lo que defiende Londres.

Por otro lado, que denuncie la existencia de un "territorio ocupado" es una pincelada propia de un hombre a quien no le importa casi nada.

¿Habrá que encariñarse con él por su conversión a la causa argentina? Eso ya es cuestión de estómagos fuertes.

Más que un extremista, entre su colección de frases memorables, cabe rescatar un par:

En el marco de la guerra que se desató tras el brutal ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, dijo que "se deberían llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza (…), eliminar cada noche a 30 o 40 palestinos. Allí hay gente que no es digna de vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas".

"Todo el Líbano debe arder", añadió en junio último.

Y más, mucho más.