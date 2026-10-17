Mar del Plata: el video de Neme sobre la inseguridad que precipitó su salida

La publicación de un video sobre la inseguridad en la ciudad marcó un punto de inflexión para Agustín Neme , en su paso fugaz como intendente interino de Mar del Plata . El 14 de septiembre, el dirigente difundió un mensaje en sus redes sociales en el que responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por la situación. La reacción política y el reclamo vecinal profundizaron el desgaste de su gestión y abrieron paso al regreso de Guillermo Montenegro .

La publicación se produjo en medio de una serie de hechos de inseguridad que conmocionaron a la ciudad y alimentaron las demandas de los vecinos por mayores medidas de protección. Las manifestaciones frente a la departamental policial y el municipio elevaron la presión sobre las autoridades locales.

Tras la difusión del mensaje, crecieron los rumores sobre el regreso de Montenegro a la intendencia. La posibilidad tomó fuerza en un escenario de cuestionamientos a la respuesta municipal y de reclamos por una mayor intervención de las autoridades provinciales.

La decisión de Neme de confrontar públicamente con Kicillof quedó asociada al deterioro de su posición política. Finalmente, Montenegro resolvió volver a asumir la conducción del municipio, en un desenlace que puso fin a la etapa interina de su sucesor.

Durante sus diez meses al frente del municipio, Neme había sostenido su administración con el respaldo de su mano derecha, Emiliano Giri , y de parte de la dirigencia local de La Libertad Avanza . Sin embargo, la estructura del PRO continuó respondiendo a Montenegro, una diferencia que condicionó el margen de maniobra del intendente interino .

En ese contexto, el video sobre la inseguridad se convirtió en un episodio de fuerte impacto político. En el ámbito local, distintas voces cuestionaron el mensaje y atribuyeron su elaboración a Giri.

Agustín Neme y Guillermo Montenegro.

El discurso fue cuestionado por su extensión, su tono y su formato. La intervención, leída y editada, no consiguió despejar los interrogantes sobre la respuesta municipal frente a los reclamos de seguridad. En cambio, expuso a Neme a nuevas críticas en un momento de creciente fragilidad política.

El cruce con Axel Kicillof y la presión provincial

La publicación también fue interpretada como una reacción a las declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien había afirmado que Mar del Plata estaba acéfala. Ese cuestionamiento sumó tensión a la disputa entre las autoridades municipales y la administración provincial.



“Que el jefe de Gabinete diga que una ciudad de más de 700 mil habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje no solamente es una irresponsabilidad institucional sino que también es una falta de respeto“, rechazó Neme la acusación de Bianco y devolvió la lanza: “Gobernador, si hay algo que está acéfalo hoy en día en la Argentina es la provincia de Buenos Aires que usted conduce y principalmente en materia de seguridad“.

En el video, Neme coincidió con el senador provincial Mario Ishii, dirigente de José C. Paz, quien también había cuestionado a Kicillof por la situación de seguridad. Y le reclamó al Gobierno bonaerense un plan para enfrentar el problema.

El cruce entre Carlos Bianco y Agustín Neme.

Sin embargo, el municipio no había presentado ante el Ministerio de Seguridad bonaerense el plan requerido por la provincia para evaluar la situación. Ese contrapunto debilitó la posición del jefe comunal frente a las demandas vecinales y las críticas políticas.

A partir de ese episodio, los rumores sobre el retorno de Montenegro ganaron fuerza, mientras Neme perdía respaldo político. La falta de una respuesta que desactivara los cuestionamientos dejó al intendente interino expuesto a una situación de debilidad que condicionó su continuidad.