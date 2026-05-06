LA MOTOSIERRA NO IMPORTA

Santiago Passaglia se diferenció de los reclamos por fondos: "Los municipios pueden sostenerse por sí mismos"

El intendente de San Nicolás defendió la autonomía municipal, destacó el equilibrio fiscal y tomó distancia de las quejas por la caída de recursos.

Por Letra P | Periodismo Político
Santiago Passaglia.

Santiago Passaglia.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se desmarcó de los reclamos de otros jefes comunales bonaerenses por la caída de recursos y defendió un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal y la continuidad de la obra pública. El posicionamiento ocurrió en medio del avance provincial de Hechos, el espacio político que lidera la familia Passaglia.

Notas Relacionadas
Intendentes de Buenos Aires advierten que no pueden afrontar el pago de sueldos de abril. Alimentos, entre las necesidades más urgentes
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Hecatombe en Buenos Aires: intendentes no pueden afrontar el pago de sueldos de abril

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

A través de un mensaje publicado en X, el jefe comunal sostuvo que los municipios pueden sostenerse sin depender de asistencia extraordinaria si existe una administración eficiente. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, escribió.

La frase que más impacto generó entre intendentes bonaerenses llegó después. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”, afirmó Passaglia, en un mensaje que tomó distancia del reclamo generalizado por la baja de recaudación y la pérdida de recursos coparticipables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049458685332885556&partner=&hide_thread=false

Crisis fiscal y diferencias entre intendentes

Las declaraciones del intendente nicoleño aparecieron en un contexto de creciente preocupación fiscal en municipios del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires. En distintos distritos ya comenzaron revisiones de gastos, postergaciones de obras menores y ajustes para sostener el funcionamiento diario de las comunas.

Varios intendentes advirtieron en las últimas semanas sobre el deterioro de los ingresos municipales producto de la caída de la actividad económica y la baja en la recaudación. También reclamaron previsibilidad financiera para afrontar salarios, servicios y programas locales durante el segundo semestre.

En ese escenario, la postura de Santiago Passaglia sobresale por ubicarse en sentido contrario al discurso predominante entre los jefes comunales. El dirigente defendió la autonomía financiera de los municipios y buscó exhibir a San Nicolás como un modelo de administración ordenada y sustentable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049255540740546565&partner=&hide_thread=false

El armado de Hechos y el mensaje político

El gesto político también se produjo mientras avanza el armado provincial de Hechos, el espacio que construyen los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en territorio bonaerense. La fuerza busca consolidarse con una identidad enfocada en la gestión y diferenciada tanto del oficialismo provincial como de la oposición tradicional.

En ese marco, las declaraciones del intendente no sólo apuntaron a la discusión económica sobre los recursos municipales, sino también a reforzar una narrativa política basada en la eficiencia administrativa y la obra pública como bandera de gestión.

La estrategia de los Passaglia apunta a capitalizar el perfil de gestión desarrollado en el distrito, donde el oficialismo local mantiene un fuerte control político desde hace años y busca proyectar ese esquema hacia otros municipios bonaerenses.

Temas
Notas Relacionadas
Sergio Berni y Axel Kicillof
DISCUSIÓN 2027

Berni apura a Kicillof: "Si no acepta la conducción de Cristina, buscaremos otro candidato"

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes. Las reacciones de la oposición y el escándalo Adorni.

Las Más Leídas

También te puede interesar

El peronismo, cuesta arriba: la interna es una guerra y la herencia de Javier Milei será una bomba difícil de desactivar.
DISCUSIÓN 2027

Cómo gobernar una Argentina post Milei: los dilemas del peronismo

Por  Marcelo Falak
Javier Milei y Manuel Adorni.
CON LAS BOTAS PUESTAS

Adorni no se va: Milei sostiene al vocero, pese al escándalo y las advertencias de parte del gabinete

Por  Pablo Lapuente
Martín Menem. 
LA INTERNA METE LA COLA

Martín Menem apura una sesión para cambiar la agenda Adorni y alejar rumores de su pase al gabinete

Por  Mauricio Cantando
El campo y la industria reclaman obras de infraestructura para sostener el boom exportador 
SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO

El campo y la industria piden obras urgentes para evitar un colapso logístico ante el boom exportador

Por  Lorena Hak