Santiago Passaglia se diferenció de los reclamos por fondos: "Los municipios pueden sostenerse por sí mismos"

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , se desmarcó de los reclamos de otros jefes comunales bonaerenses por la caída de recursos y defendió un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal y la continuidad de la obra pública. El posicionamiento ocurrió en medio del avance provincial de Hechos , el espacio político que lidera la familia Passaglia.

A través de un mensaje publicado en X, el jefe comunal sostuvo que los municipios pueden sostenerse sin depender de asistencia extraordinaria si existe una administración eficiente. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, escribió.

La frase que más impacto generó entre intendentes bonaerenses llegó después. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”, afirmó Passaglia , en un mensaje que tomó distancia del reclamo generalizado por la baja de recaudación y la pérdida de recursos coparticipables.

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Las declaraciones del intendente nicoleño aparecieron en un contexto de creciente preocupación fiscal en municipios del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires. En distintos distritos ya comenzaron revisiones de gastos, postergaciones de obras menores y ajustes para sostener el funcionamiento diario de las comunas.

Varios intendentes advirtieron en las últimas semanas sobre el deterioro de los ingresos municipales producto de la caída de la actividad económica y la baja en la recaudación. También reclamaron previsibilidad financiera para afrontar salarios, servicios y programas locales durante el segundo semestre.

En ese escenario, la postura de Santiago Passaglia sobresale por ubicarse en sentido contrario al discurso predominante entre los jefes comunales. El dirigente defendió la autonomía financiera de los municipios y buscó exhibir a San Nicolás como un modelo de administración ordenada y sustentable.

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El armado de Hechos y el mensaje político

El gesto político también se produjo mientras avanza el armado provincial de Hechos, el espacio que construyen los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en territorio bonaerense. La fuerza busca consolidarse con una identidad enfocada en la gestión y diferenciada tanto del oficialismo provincial como de la oposición tradicional.

En ese marco, las declaraciones del intendente no sólo apuntaron a la discusión económica sobre los recursos municipales, sino también a reforzar una narrativa política basada en la eficiencia administrativa y la obra pública como bandera de gestión.

La estrategia de los Passaglia apunta a capitalizar el perfil de gestión desarrollado en el distrito, donde el oficialismo local mantiene un fuerte control político desde hace años y busca proyectar ese esquema hacia otros municipios bonaerenses.