La Libertad Avanza a los tumbos en Buenos Aires

Con el objetivo central de robustecer su armado en la provincia que concentra el 37% del padrón electoral nacional para convertirse en la principal oposición al gobernador Axel Kicillof , el partido del presidente Javier Milei ensaya una particular manera de sumar estructura, tratando de seducir a otras fuerzas a las que no les promete más -ni menos- que ser parte del armado del movimiento que el electorado votó hace nueve meses.

En Diputados, los cinco bullrichistas ya trabajan legislativamente en conjunto con los seis libertarios; en el Senado, hay buena sintonía pero el plato todavía está frío. Hay quienes afirman que la única representante de la ministra de Seguridad en la cámara alta, Daniela Reich, “podría sumarse sin sumarse”.

Allí nadie se apura a cerrar nada porque hay voces que admiten que una fusión con LLA implicaría reconfigurar los concejos deliberantes de al menos dos municipios prolibertarios: Tres de Febrero, gobernado por el esposo de Reich, Diego Valenzuela; y San Isidro, controlado por Ramón Lanús. Ambos ganaron con la boleta del PRO, del que lentamente se fueron despegando.

LLA PRO LIBERTAD.jpeg La primera foto del matrimonio de La Libertad Avanza y PRO Libertad.

La Libertad Avanza manda

Amén del músculo político que sumará LLA con su aliado, en el campamento que coordina el jefe y armador libertario en Buenos Aires Sebastián Pareja manejan una tesis: no hay urgencia por asociarse con nadie. Sus dirigentes creen que salir a caranchear diputados o concejales de otras fuerzas puede salir caro y muestran el archivo de diciembre, cuando los bloques que ingresaron a la Legislatura con la boleta de Milei se despedazaron por mil partes por no responder directamente al Presidente o a su hermana, Karina Milei, El Jefe.

Karina Milei.jpg Karina Milei Sebastián Pareja

Con todo, ahora LLA abre los brazos a los que crean en las ideas de la libertad, pero sin condiciones. Su jefatura cree que quienes quieran acercarse lo harán naturalmente, como pasó con los prolibertarios, pero nada de pedir lugares en las listas de 2025, el manejo de la comunicación o alguna presidencia. Tampoco quiere entregar el nombre. Si hay fusión que sea dentro de La Libertad Avanza, aunque ahí habrá roces con PRO Libertad, que ya ensaya un signo + en la sigla con alguna referencia bullrichista que le siga.

Los refuerzos

A ese matrimonio que viene coqueteando hace meses, se le suman un refuerzo conocido: el espacio de Carolina Piparo. Repatriada a Las Fuerzas del Cielo por Karina Milei, la platense aportará a LLA su modesta pero útil estructura legislativa. La diputada bonaerense Jazmín Carrizo ya firmó el pase al bloque de libertario y la senadora Betina Riva hará lo propio al bloque de tres que conduce Carlos Curestis, y que también espera por Reich.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustinromm/status/1835761938191552848&partner=&hide_thread=false Bienvenida Diputada @JazminACarrizo al bloque de @LLibertadAvanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Seguimos trabajando con @CarolinaPiparo para terminar con el kirchnerismo en la provincia — Agustín Romo (@agustinromm) September 16, 2024

En Diputados aún no pone el gancho Guillermo Castello, un histórico de la Legislatura que tiene un monobloque y que sería la llave para llegar a 13 bancas, lo que pondría al bloque en igualdad de condiciones que el PRO. Sin embargo, no hay sintonía fina entre el diputado y el parejismo, lo que no quiere decir que no vaya a haber acuerdo. Pero es uno de los que pondría algunas de las condiciones que le molestan al armado libertario. El marplatense que fuera aliado de José Luis Espert tiene reparos con el modo cerrado de hacer política en la conducción bonaerense de LLA.

lla.jpeg La Libertad Avanza en Diputados.

Los demonios internos de La Libertad Avanza

Otro de los puntos que dilatan la casi segura unión en coalición de todos esos espacios es la reconfiguración que el bloque dominante, La Libertad Avanza, está sufriendo. Con el alejamiento de Sotelo de la presidencia en el bloque de Diputados, Agustín Romo presidirá la bancada, aunque antes deberá superar tensiones. Más allá de que será el titular, deberá ganarse la legitimidad en los otros espacios, e incluso en algunos de sus compañeros.

Otra baja que se dará en LLA en las próximas semanas será la del marplatense Alejandro Carrancio, vicepresidente del partido en la provincia y hombre de confianza de Pareja. Carrancio seguirá los pasos de Sotelo, aunque en el bloque quedarán dos referencias suyas: Gastón Abonjo y Ramón Vera Chávez, que no son karinistas como Romo. A su vez, en esa tropa está Juan José Esper Zamar, el diputado que se referencia en el histórico Joaquín De la Torre, quienes comparten el pago chico con Romo: San Miguel.

A pesar de ser el nuevo jefe, amadrinado por Karina, Romo no tiene dirigentes que le reporten directamente. Abonjo y Vera Chávez lo hacen con Pareja; Zamar con su padrino político, De la Torre, y quien será el reemplazante de Sotelo, Sebastián Pascual, es cercano a Bullrich y a Pareja.

Muévanse que entran

En la sesión del 25 de septiembre hará su estreno como diputado libertario Pascual, que es el presidente del partido Republicanos Unidos -de Ricardo López Murphy- en Buenos Aires, y fue candidato en la lista de Avanza Libertad, que en su momento encabezaron José Luis Espert y Piparo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustinromm/status/1836515627470852463&partner=&hide_thread=false Bienvenido Sebastián al bloque de @LLibertadAvanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires https://t.co/80ClvJQCZk — Agustín Romo (@agustinromm) September 18, 2024

En lugar de Carrancio, que irá trabajar al gobierno nacional y que tiene proyecciones para pelear la intendencia de Mar del Plata en 2027, ingresará la joven Geraldin Calvella, quien tuviera un fugaz paso por el RENAPER, en medio de una fuerte polémica que las redes sociales se ocuparon de potenciar, señalando su edad (23 años) y su poca experiencia en el área. Fue la primera suplente de Carrancio en la lista de 2023 y tiene un pasado trabajando con Espert. Actualmente forma parte de la mesa política de LLA en Buenos Aires.

Captura de pantalla 2024-09-19 a la(s) 9.05.04p. m..png La lista de la Quinta sección electoral de 2023.

Las tensiones entre las vertientes libertarias podrían ir en ascenso conforme se acerque el calendario 2025, cuando el partido que ya tiene personería en la Justicia Electoral buscará sumar bancas en la Legislatura y los concejos deliberantes. Hay vertientes full mileístas, hay parejitas y de las que responden a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Algunas expresiones van detrás de Espert -el preferido de Milei para la boleta del año que viene-, otras con Bullrich y un puñado, con Piparo.

Embed - 15 - Los Pérez García - Salud! A los tumbos - En Vivo (Gran Rex)

La Libertad Avanza tiene un norte y eso es lo único que importa puertas adentro. Convencido de eso, el partido abre puertas, pero no sienta a nadie en la mesa de decisiones. Los que entran, a los codazos, se hacen lugar para ser oficialismo nacional y la principal oposición bonaerense. LLA va, a los tumbos, pero va.